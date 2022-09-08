يمكن أن توفر الخدمات المدارة عبر السحابة العديد من المزايا للمؤسسات التي تتطلع إلى دعم تطبيقاتها. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في تقليل التكلفة الإجمالية للملكية لأحد التطبيقات وتقديم العديد من المزايا الأخرى. ربما الأهم من ذلك ، أن الخدمات المدارة عبر السحابة يمكن أن تساعد في تحسين أداء التطبيق وتوافره.

الخدمات المدارة عبر السحابة هي نوع من الحوسبة السحابية التي تشير إلى الاستعانة بمصادر خارجية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات لمزود خارجي. يقدم مقدمو الخدمات المدارة بواسطة السحابة (MSP) لعملائهم حزمة كاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يتم تسليمها وإدارتها عن بُعد ، عبر الإنترنت ، من مركز بيانات MSP. يسمح هذا النوع من الحوسبة السحابية للشركات بتفريغ إدارة وصيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لفريق من الخبراء ، وتحرير الموارد الداخلية للتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية.

في هذه المقالة ، سنلقي نظرة فاحصة على بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال العمل مع الخدمات المدارة عبر السحابة لدعم تطبيقك.

ما هي الحوسبة السحابية؟

تعد الحوسبة السحابية نموذجًا لتمكين إذن شبكة سهل عند الطلب لدمج موارد الحوسبة (على سبيل المثال ، الشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات والخدمات). تسمح هذه التقنية للمؤسسات بتوسيع نطاق موارد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها أو خفضها حسب الحاجة ، ودفع مقابل ما تستخدمه فقط.

يقدم خدمات الحوسبة - الخوادم ، والفضاء ، وقواعد البيانات ، والاتصالات ، والبرمجيات ، والرؤية والمعلومات - عبر الإنترنت (السحابة) لتقديم موارد محسنة ومرنة ووفورات الحجم. باستخدام الحوسبة السحابية ، يمكن للشركات تجنب النفقات الرأسمالية الكبيرة المقدمة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، والتي تمكنهم من إعادة تخصيص هذه الأموال لأولويات الأعمال الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد الحوسبة السحابية الشركات على تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة السرعة ووقت أسرع في التسويق.

هناك ثلاثة أنواع أساسية من الخدمات السحابية: البنية التحتية كخدمة (IaaS) والنظام الأساسي كخدمة (PaaS) والبرنامج كخدمة (SaaS) .

باستخدام IaaS ، يمكن للشركات استئجار موارد الحوسبة عند الطلب - مثل الأجهزة الافتراضية (VMs) والتخزين والشبكات - من مزود السحابة.

باستخدام PaaS ، يمكن للشركات نشر التطبيقات على نظام أساسي سحابي دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الأساسية.

SaaS هو برنامج يقدمه المزود على أساس الدفع لكل استخدام.

تستخدم العديد من الشركات مزيجًا من نماذج الخدمة هذه لتلبية احتياجاتهم الخاصة. على سبيل المثال ، قد يستخدمون IaaS لتوفير أجهزة افتراضية للتطوير والاختبار ، و PaaS لنشر تطبيقاتهم ، و SaaS للبريد الإلكتروني والتعاون.

ما هي فوائد استخدام مزود الخدمة السحابية؟

يمكنك توسيع نطاق تطبيقك بسهولة أكبر. باستخدام الخدمات المدارة عبر السحابة ، يمكنك إضافة الموارد أو إزالتها بسرعة حسب الحاجة للاستجابة للتغييرات في الطلب. يمكن أن يساعدك هذا في توفير الأموال التي تنفقها على تكاليف البنية التحتية ، حيث إنك تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. فائدة أخرى هي أنه يمكنك الاستفادة من أحدث التقنيات. يتم تحديث الخدمات التي تديرها السحابة باستمرار بأحدث الميزات وتصحيحات الأمان. يمكن أن يساعدك ذلك في الحفاظ على تحديث تطبيقك وتأمينه دون الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بك.

يمكن أن يساعدك العمل مع الخدمات المدارة عبر السحابة على التركيز على عملك الأساسي. من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة التطبيقات لفريق من الخبراء ، يمكنك توفير وقتك الخاص للعمل في مجالات أخرى من عملك. يمكن أن يساعدك ذلك في تحسين كفاءتك وفعاليتك بشكل عام. علاوة على ذلك ، يقدم موفرو الخدمات السحابية ميزات أمان متنوعة للحفاظ على أمان بياناتك ، بما في ذلك تشفير البيانات وتسجيل النشاط. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم العديد من مزودي الخدمات السحابية خدمات ذات قيمة مضافة متنوعة ، مثل التعافي من الكوارث ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ما هي فوائد 5 + 2 للحوسبة السحابية؟

هناك العديد من الفوائد للحوسبة السحابية ، ولكن فيما يلي أهم خمسة فوائد:

توفير في التكاليف:

واحدة من أهم فوائد الحوسبة السحابية هي إمكانية توفير التكاليف. باستخدام الحوسبة السحابية ، تدفع فقط مقابل مواردك ، والتي يمكن أن توفر لك المال مقارنة بالحلول المحلية التقليدية. الحلول المحلية ، في بعض الأحيان تشتري أكثر من اللازم ، وتضيع بمرور الوقت دون أي استخدام فعلي. في المقابل ، قد تحتاج إلى خادم أو قرص ثابت لم تقم بترتيبه. سيتعين عليك إعداده على وجه السرعة ، الأمر الذي سيكلف أكثر من المعتاد. مع الحوسبة السحابية ، ليس لديك هذه المشكلة. إذا لم تكن بحاجة إلى ميزة ، فلا تشتريها. إذا كنت بحاجة إليه لفترة محددة ، فيمكنك الاستفادة منه واستخدامه ثم إزالته مرة أخرى. لذلك ، ليس عليك دفع المزيد.

المرونة وقابلية التوسع:

الحوسبة السحابية هي المعيار الجديد للشركات من جميع الأحجام. إن مرونته وقابليته للتوسع تجعله حلاً مثاليًا للشركات التي ترغب في النمو والتوسع بسرعة وسهولة. باستخدام الحوسبة السحابية ، يمكن للشركات إضافة مستخدمين وتطبيقات جديدة دون القلق بشأن زيادة بنيتهم التحتية. وإذا احتاجوا إلى تقليص حجمهم ، فيمكنهم القيام بذلك بسرعة وكفاءة. هذا يجعل الحوسبة السحابية خيارًا مرغوبًا فيه للشركات التي تريد أن تكون قادرة على الاستجابة بسرعة للتغيرات في السوق.

زيادة الكفاءة:

يمكن أن تساعدك الحوسبة السحابية أيضًا على أن تكون أكثر كفاءة. مع الحلول المحلية ، غالبًا ما يتعين عليك التعامل مع الصيانة والتحديثات. ولكن مع الحوسبة السحابية ، يتولى الموفر هذه المهام حتى تتمكن من التركيز على عملك الأساسي.

مصداقية:

يوفر موفرو السحابة مستويات عالية من الأمان والموثوقية ، مع طبقات متعددة من الحماية. يعد الأمن أحد الاعتبارات الأساسية للشركات فيما يتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات. يمكن أن توفر MSP لعملائها إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات وممارسات الأمان ، والتي يمكن أن تساعد في حماية البيانات والأنظمة من البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية.

تحسين التعاون:

أحدثت الحوسبة السحابية ثورة في طريقة تعاون الشركات والمؤسسات. من خلال تخزين البيانات والتطبيقات في السحابة ، يمكن للشركات السماح للموظفين بالوصول إلى المعلومات ومشاركتها من أي مكان وفي أي وقت. أدت هذه المرونة وإمكانية الوصول المتزايدة إلى تحسين التعاون وزيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك ، سهلت الحوسبة السحابية على الشركات التواصل مع العملاء والشركاء ، مما أدى إلى زيادة تحسين التعاون.

تعافي أفضل من الكوارث:

عادةً ما تكون حلول النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات المستندة إلى السحابة أكثر فعالية وأقل تكلفة من الحلول التقليدية داخل الشركة. من خلال تخزين البيانات والتطبيقات في السحابة ، يمكن للشركات حماية نفسها بسهولة أكبر من فقدان البيانات بسبب فشل الأجهزة أو الكوارث الطبيعية.

زيادة الأمن:

خلافًا للاعتقاد الشائع ، يمكن أن تكون الحوسبة السحابية أكثر أمانًا من الحلول المحلية. باستخدام الموفر المناسب ، سيتم تخزين بياناتك في سحابة خاصة آمنة ، ويمكنك الاستفادة من ميزات الأمان المتقدمة مثل المصادقة الثنائية. هذه ليست سوى عدد قليل من الفوائد العديدة للحوسبة السحابية. غالبًا ما تواجه المؤسسات التي تنتقل إلى السحابة وفورات كبيرة في التكاليف وزيادة الكفاءة وتحسين الأداء.

كيف تقرر ما إذا كانت الخدمات المدارة عبر السحابة هي الاختيار الصحيح لعملك؟

هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كانت الخدمات المدارة عبر السحابة هي الاختيار الصحيح لك ولعملك. أحد أهم هذه الأمور هو ما إذا كانت شركتك جاهزة للانتقال أم لا. إذا كنت لا تزال تستخدم البرامج والأجهزة المحلية ، فمن الضروري التفكير في مدى تكامل هذه البنية التحتية مع الحلول المستندة إلى السحابة. من المهم أيضًا التفكير في مهارات فريقك وما إذا كانوا مستعدين لإدارة بيئة السحابة أم لا.

عامل رئيسي آخر هو التكلفة. يمكن للخدمات التي تديرها السحابة أن توفر أموال شركتك على المدى الطويل ، ولكن يجب أن تكون متأكدًا من أنك مستعد للقيام بالاستثمار المسبق. سيكون من الأفضل أن تفكر أيضًا في ما إذا كان نموذج الاشتراك مناسبًا لعملك أم لا. قد لا يكون الخيار الأفضل إذا لم تكن متأكدًا من المدة التي ستحتاج فيها إلى الخدمة أو إذا كانت احتياجاتك ستتغير بمرور الوقت.

أخيرًا ، سيكون من الأفضل تقييم مخاطر وفوائد الانتقال إلى السحابة. ترتبط مخاطر الأمان المحتملة بأي انتقال إلى تقنية جديدة ، ولكن عليك أن تقرر ما إذا كانت هذه المخاطر تستحق المكافآت المحتملة. يمكن أن توفر الخدمات المدارة عبر السحابة مرونة في عملك ، وقابلية التوسع ، وتوفير التكاليف ، ولكن يجب أن تكون متأكدًا من استعدادك لإجراء النقل.

ما هي إيجابيات وسلبيات الخدمات السحابية؟

الايجابيات

هناك العديد من الفوائد لاستخدام الخدمات البعيدة التي تتم إدارتها بواسطة السحابة. ربما تكون الفائدة الأكثر وضوحًا هي توفير التكاليف. باستخدام الخدمات البعيدة التي تتم إدارتها عبر السحابة ، يمكن للشركات تجنب التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة بالحلول التقليدية المحلية. بالإضافة إلى ذلك ، توفر الخدمات البعيدة التي تتم إدارتها عبر السحابة للشركات مزيدًا من المرونة وقابلية التوسع. يمكن للشركات إضافة المستخدمين أو إزالتهم بسهولة حسب الحاجة وتوسيع نطاق خدماتهم أو خفضها مع تغير احتياجات العمل. توفر الخدمات البعيدة التي تديرها السحابة أيضًا للشركات مزيدًا من الأمان والموثوقية. من خلال الحلول المستندة إلى السحابة ، يمكن للشركات الاستفادة من آخر تحديثات الأمان والتصحيحات والتأكد من أن بياناتها يتم نسخها احتياطيًا وأمانها.

سلبيات

التبعية على الإنترنت

أحد العيوب ، وهو أيضًا ميزة ، هو أنه يعتمد على الإنترنت. لا يمكنك الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بك إذا لم يكن لديك اتصال إنترنت فعال. يمكن أن تكون الخدمات السحابية غير موثوقة ، مع حدوث انقطاع في الخدمة وفقدان البيانات في بعض الحالات. سيتوقف عملك إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى بياناتك وليس لديك اتصال بالإنترنت. في قواعد البيانات المادية ، لن يكون هذا مهمًا كثيرًا. ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى الإنترنت لكل شيء هذه الأيام ، حتى لا يمثل ذلك مشكلة كبيرة. لكي تكون آمنًا ، قبل اعتماد الخدمات السحابية ، قم بإنشاء إنترنت موثوق به للحفاظ على استمرار عملك.

أخطار أمنية

أحد أهم العيوب هو أن التحكم في الوصول إلى البيانات والتطبيقات المستندة إلى مجموعة النظراء أو تقييده يمكن أن يكون أمرًا صعبًا. يمكن حماية البيانات المادية بسهولة ، لكن البيانات الافتراضية شديدة التقلب ، ويمكن لمصادر غير محددة الوصول إليها. يمكن أن يكون هذا مخاطرة أمنية ، خاصة إذا تم تخزين معلومات حساسة أو سرية في السحابة.

وصول محدود

عادةً ما يكون لمقدمي الخدمات السحابية قواعدهم الخاصة المعمول بها. قد لا يظهرون المرونة ، وعليك اتباع قواعدهم. يمكن أن يؤدي إلى وصول محدود إلى بعض الميزات الحيوية لعملك. إنه بالتأكيد عيب بالنسبة للأغلبية.

وقت النسخ الاحتياطي

يمكن أن تصبح عملية طويلة مع الخدمات السحابية إذا كنت بحاجة إلى نسخ احتياطي أو استعادة شيء ما. مع الأقراص الصلبة ، يبدو أنها مهمة بسيطة ، ولكنها قد تكون مشكلة في حالة الخدمات السحابية. لن تحدث الملفات الصغيرة فرقًا ، ولكن إذا كنت تقوم بعمل نسخة احتياطية من الخوادم بأكملها ، فإن ذلك يستغرق وقتًا طويلاً.

عامل السعر

يرغب معظم الأشخاص في خفض الأسعار والتكاليف المختلفة لتشغيل تطبيق أو نشاط تجاري. إنه السبب الرئيسي لاعتماد الخدمات السحابية. ومع ذلك ، فإن الأسعار تعتمد على البرنامج المطلوب. إذا كنت بحاجة إلى برنامج متطور يستخدم أحدث التقنيات ، فقد تكون التكاليف أعلى من إعداد الخادم الداخلي. لذلك ، قم بإجراء مقارنات الأسعار قبل المضي قدمًا.

ما هي أهمية الحوسبة السحابية؟

باستخدام الحوسبة السحابية ، يمكنك الحصول على موارد تكنولوجيا المعلومات عند الطلب. عليك أن تدفع على أساس نموذج تسعير الدفع أولاً بأول. يسمح للشركات بتجنب الاستثمار الرأسمالي المسبق في الأجهزة والبرامج والدفع فقط مقابل الموارد التي يستخدمونها. يمكن زيادة الموارد أو تقليلها بسرعة لتلبية احتياجات العمل المتغيرة ، ولا تدفع الشركات إلا مقابل الموارد التي تستخدمها ، مما قد يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف.

تُمكِّن الحوسبة السحابية الشركات من أن تكون أكثر مرونة واستجابة لتغيرات السوق ، حيث يمكنها زيادة أو تقليل موارد تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات بسرعة حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد الحوسبة السحابية الشركات على تحسين التخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية الأعمال ، حيث يمكنها بسرعة وسهولة تكرار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات في السحابة.

ما هو أفضل وقت لبدء استخدام Cloud Managed Tools؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع على هذا السؤال ، لأن أفضل وقت لبدء استخدام الأدوات المدارة عبر السحابة سيختلف اعتمادًا على الاحتياجات المحددة لمؤسستك. ومع ذلك ، من الأفضل عادةً استخدام الأدوات المدارة عبر السحابة عندما تكون جاهزًا لترحيل بيانات مؤسستك وتطبيقاتها إلى السحابة. بهذه الطريقة ، يمكنك الاستفادة من المزايا العديدة التي يمكن أن توفرها الأدوات المستندة إلى مجموعة النظراء ، مثل زيادة المرونة وقابلية التوسع وتوفير التكاليف.

كيف تختار خدمة Cloud Managed لعملك؟

هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار خدمة مُدارة عبر السحابة لشركتك.

أولاً ، عليك التفكير في نوع العمل الذي لديك ونوع الخدمة التي تحتاجها. حدد ما إذا كنت بحاجة إلى خدمات IaaS أو PaaS أو SaaS. علاوة على ذلك ، إذا كان لديك شركة صغيرة ، فقد لا تحتاج إلى مساحة تخزين كبيرة مثل شركة كبيرة. لذلك ، ضع في اعتبارك حجم عملك وتصرف وفقًا لذلك.

ثانيًا ، عليك التفكير في سعر الخدمة. تكون بعض الخدمات أكثر تكلفة بسبب مجموعة خدماتها أو اسم علامتها التجارية. لذلك ، جرب خياراتك واحصل على أفضل صفقة لنفسك.

ثالثًا ، تحتاج إلى النظر في ميزات الخدمة. السوق مشبع بالعديد من مزودي الخدمات المدارة عبر السحابة. ومع ذلك ، فإن نطاق خدماتهم يختلف عادة. لهذا السبب يجب عليك الاستفسار عن ميزاتها.

رابعًا ، من الضروري مراعاة سمعة الشركة. نظرًا لأنك تثق بهم في عمليات عملك ، يجب عليك التحقق من سمعة المزود. اكتشف ما إذا كان بإمكانهم حماية بياناتك وتوفير الأمان.

أخيرًا ، تعد خدمة العملاء في الشركة أمرًا حيويًا. يجب أن يكون المزود الأفضل في التعامل مع العملاء. إذا كانت الحالة مختلفة ، فقد يسيئون التعامل معك وبالتالي يضرون بقاعدة عملائك.

لذلك ، فأنت بحاجة إلى أفضل خدمة سحابية لتحمل عبءك.

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استنتاج

تعد الخدمات التي تديرها السحابة مثالية للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها. له العديد من المزايا لجعل تطبيقك أكثر تنافسية وفعالية. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يوفر المال ويزيد من التعاون والمرونة. نأمل أن تكون قد تعلمت المزيد حول كيف يمكن للخدمات المدارة عبر السحابة أن تكون مفيدة لعملك.