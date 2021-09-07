No-code مناسب ليس فقط لإنشاء تطبيقات ومواقع الأعمال بسرعة. اعتمدها مطورو اللعبة أيضًا لفترة طويلة. تُظهر الألعاب التي تم إنشاؤها بمساعدة المنشئين بشكل مثالي إمكانيات وإمكانات البرمجة المرئية.
القليل من سوء الحظ
بواسطة Killmonday Games AB
لعبة مهمة صغيرة مع صور غير عادية وحبكة حول مغامرات صوفية لفتاة صغيرة.
الأداة: Adventure Creator
Cessabit: لعبة تخفيف التوتر
بواسطة Tepes Ovidiu
لعبة بسيطة لمكافحة الإجهاد تعمل على تحسين الذاكرة البصرية.
الأداة: BUILDBOX
ملحمة صغيرة
بواسطة جيريمي نوغاني
لعبة RPG لمغامرة الفأر المصغرة جمعت ما يقرب من 50000 جنيه إسترليني على Kickstarter. قادم إلى نظامي التشغيل Windows و Mac.
الأداة: بناء
داش ان بلاست
بواسطة بوبا رادو
لعبة ثلاثية الأبعاد بسيطة ولكنها ممتعة بصريًا ، والمكون الرئيسي في طريقة اللعب فيها هو تجنب العقبات وتدميرها.
الأداة: BUILDBOX
متلازمة اليوتوبيا
بواسطة Utopia Games
أشر وانقر في النوع الخيالي. دورة من ألعاب الغلاف الجوي حول حياة الناس في ملجأ تحت الأرض.
الأداة: Adventure Creator
مستنقع
بواسطة بعد ألعاب نهاية العالم
رواية بصرية مع معارك تفاعلية وخيارات هادفة.
الأداة: GDevelop
مطر
بواسطة Frostwood Interactive
قصة تفاعلية مع حبكة معقدة ورسومات بسيطة.
الأداة: Adventure Creator
مايتي أوزة
بواسطة Blastmode ، ألعاب P2
قهر بفكرة واحدة فقط ، مطلق النار الديناميكي حول مغامرات أوزة الذي يستكشف اتساع المجرة ويحارب الشر.
الأداة: بناء
حشرة العتة
بواسطة Mertzsoft
لعبة محمولة بصور ممتعة ومستويات لا نهائية حول مغامرات فراشة في غابة ليلية.
الأداة: BUILDBOX
فيلق مغامرة بكسل
بواسطة أوليسيس فريتاس
لعبة Pixel للهواتف المحمولة بنظام تسوية الشخصيات والقدرة على جمع العناصر وإجراء الحوارات والتجارة.
الأداة: GDevelop
أركانا ساندز أوف ديستني
بواسطة Invoke Games
لعبة مغامرة كلاسيكية مع عناصر وجوه خفية.
الأداة: Adventure Creator
نيت مقاتلة
بواسطة بن سكريفن
مطلق النار ثلاثي الأبعاد لمنصات الأجهزة المحمولة مع رسومات ديناميكية.
الأداة: BUILDBOX
جولد سبيس
بواسطة mabafu
مطلق نار يحركه قصة مع بيئات قابلة للتدمير تمامًا ومستويات غير خطية ونهايات متعددة.
الأداة: Stencyl
أدوات بدون كود لإنشاء الألعاب
قائمة الأدوات المذكورة في هذه المقالة مع أوصاف موجزة.
منشئ المغامرة
مجموعة أدوات Unity كاملة الميزات للمطورين من جميع المستويات. هناك واجهة برمجة نصية مرئية وتصميم بديهي مفيد للمبتدئين. سيهتم المبرمجون المتمرسون بالتأكيد بنظام الأحداث القوي وإمكانيات واجهة برمجة التطبيقات الواسعة.
تحقق من الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام Adventure Creator
بناء
بيئة للتطوير السريع للعبة تتيح لك الجمع بين البرمجة المرئية والكلاسيكية: يوجد مُنشئ كتل ومحرر كود كامل. يمكنك تطوير الألعاب من خلال متصفح أو في وضع عدم الاتصال عن طريق تثبيت Construct على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
تحقق من الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام Construct
ستينسل
منصة توفر مجموعة من أدوات البرمجة المرئية لإنشاء ألعاب ثنائية الأبعاد. لم يتم تحديث الحافظة على الموقع لفترة طويلة ، يمكنك مشاهدة مشاريع جديدة يستخدم فيها المطورون Stencyl بواسطة علامة التصنيف #MadeInStencyl على Twitter .
تحقق من الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام Stencyl
صندوق البناء
مُنشئ بدون رمز يسمح لك بإنشاء ألعاب محمولة ثنائية وثلاثية الأبعاد بدون مهارات برمجية - بفضل واجهة السحب والإفلات المريحة ومكتبة من القوالب. هناك خطة تعريفة مجانية ، الاحتمالات كافية تمامًا للمطورين المبتدئين بدون أكواد.
تحقق من الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام BUILDBOX
GDevelop
منشئ ألعاب مجاني مفتوح المصدر. يسمح لك محرر الأحداث بالتعبير عن منطق اللعبة دون معرفة برمجية ، كما أن نماذج السلوك الجاهزة لكائنات اللعبة تسرع من عملية التطوير. يمكنك إنشاء ألعاب أصلية لمنصات مختلفة ونشرها بسرعة.
تحقق من الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام GDevelop
يلهم!
تتوسع إمكانيات عدم وجود رمز بسرعة. يمكن لآلاف الأشخاص حول العالم إحياء أفكارهم - لا يهم سواء كجزء من فريق أو بمفردهم ، باستخدام تجربة البرمجة أو تمامًا من الصفر.
اليوم ، يسمح لك المصممون المرئيون بإعداد منطق معقد إلى حد ما ، ومستويات تصميم وتنفيذ سيناريوهات متفرعة. على الرغم من أن تطوير الألعاب بدون رمز ليس مجالًا يمكن فيه تطبيق إمكانات AppMaster.io ، إلا أننا ما زلنا مهتمين جدًا بهذا المجال!