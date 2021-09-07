No-code مناسب ليس فقط لإنشاء تطبيقات ومواقع الأعمال بسرعة. اعتمدها مطورو اللعبة أيضًا لفترة طويلة. تُظهر الألعاب التي تم إنشاؤها بمساعدة المنشئين بشكل مثالي إمكانيات وإمكانات البرمجة المرئية.

القليل من سوء الحظ

بواسطة Killmonday Games AB

لعبة مهمة صغيرة مع صور غير عادية وحبكة حول مغامرات صوفية لفتاة صغيرة.

صفحة اللعبة على Steam

الأداة: Adventure Creator

Cessabit: لعبة تخفيف التوتر

بواسطة Tepes Ovidiu

لعبة بسيطة لمكافحة الإجهاد تعمل على تحسين الذاكرة البصرية.

صفحة اللعبة في متجر التطبيقات

الأداة: BUILDBOX

ملحمة صغيرة

بواسطة جيريمي نوغاني

لعبة RPG لمغامرة الفأر المصغرة جمعت ما يقرب من 50000 جنيه إسترليني على Kickstarter. قادم إلى نظامي التشغيل Windows و Mac.

صفحة المشروع على كيك ستارتر

الأداة: بناء

داش ان بلاست

بواسطة بوبا رادو

لعبة ثلاثية الأبعاد بسيطة ولكنها ممتعة بصريًا ، والمكون الرئيسي في طريقة اللعب فيها هو تجنب العقبات وتدميرها.

صفحة اللعبة في متجر التطبيقات

الأداة: BUILDBOX

متلازمة اليوتوبيا

بواسطة Utopia Games

أشر وانقر في النوع الخيالي. دورة من ألعاب الغلاف الجوي حول حياة الناس في ملجأ تحت الأرض.

صفحة اللعبة على Steam

الأداة: Adventure Creator

مستنقع

بواسطة بعد ألعاب نهاية العالم

رواية بصرية مع معارك تفاعلية وخيارات هادفة.

صفحة اللعبة على موقع المطور

الأداة: GDevelop

مطر

بواسطة Frostwood Interactive

قصة تفاعلية مع حبكة معقدة ورسومات بسيطة.

صفحة اللعبة على Steam

الأداة: Adventure Creator

مايتي أوزة

بواسطة Blastmode ، ألعاب P2

قهر بفكرة واحدة فقط ، مطلق النار الديناميكي حول مغامرات أوزة الذي يستكشف اتساع المجرة ويحارب الشر.

صفحة اللعبة على Steam

الأداة: بناء

حشرة العتة

بواسطة Mertzsoft

لعبة محمولة بصور ممتعة ومستويات لا نهائية حول مغامرات فراشة في غابة ليلية.

الصفحة على Google Play

الأداة: BUILDBOX

فيلق مغامرة بكسل

بواسطة أوليسيس فريتاس

لعبة Pixel للهواتف المحمولة بنظام تسوية الشخصيات والقدرة على جمع العناصر وإجراء الحوارات والتجارة.

الصفحة على Google Play .

الأداة: GDevelop

أركانا ساندز أوف ديستني

بواسطة Invoke Games

لعبة مغامرة كلاسيكية مع عناصر وجوه خفية.

صفحة اللعبة على Steam

الأداة: Adventure Creator

نيت مقاتلة

بواسطة بن سكريفن

مطلق النار ثلاثي الأبعاد لمنصات الأجهزة المحمولة مع رسومات ديناميكية.

صفحة اللعبة في متجر التطبيقات

الأداة: BUILDBOX

جولد سبيس

بواسطة mabafu

مطلق نار يحركه قصة مع بيئات قابلة للتدمير تمامًا ومستويات غير خطية ونهايات متعددة.

موقع مشروع جولد سبيس

الأداة: Stencyl

أدوات بدون كود لإنشاء الألعاب

قائمة الأدوات المذكورة في هذه المقالة مع أوصاف موجزة.

مجموعة أدوات Unity كاملة الميزات للمطورين من جميع المستويات. هناك واجهة برمجة نصية مرئية وتصميم بديهي مفيد للمبتدئين. سيهتم المبرمجون المتمرسون بالتأكيد بنظام الأحداث القوي وإمكانيات واجهة برمجة التطبيقات الواسعة.

تحقق من الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام Adventure Creator

بيئة للتطوير السريع للعبة تتيح لك الجمع بين البرمجة المرئية والكلاسيكية: يوجد مُنشئ كتل ومحرر كود كامل. يمكنك تطوير الألعاب من خلال متصفح أو في وضع عدم الاتصال عن طريق تثبيت Construct على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تحقق من الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام Construct

منصة توفر مجموعة من أدوات البرمجة المرئية لإنشاء ألعاب ثنائية الأبعاد. لم يتم تحديث الحافظة على الموقع لفترة طويلة ، يمكنك مشاهدة مشاريع جديدة يستخدم فيها المطورون Stencyl بواسطة علامة التصنيف #MadeInStencyl على Twitter .

تحقق من الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام Stencyl

مُنشئ بدون رمز يسمح لك بإنشاء ألعاب محمولة ثنائية وثلاثية الأبعاد بدون مهارات برمجية - بفضل واجهة السحب والإفلات المريحة ومكتبة من القوالب. هناك خطة تعريفة مجانية ، الاحتمالات كافية تمامًا للمطورين المبتدئين بدون أكواد.

تحقق من الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام BUILDBOX

منشئ ألعاب مجاني مفتوح المصدر. يسمح لك محرر الأحداث بالتعبير عن منطق اللعبة دون معرفة برمجية ، كما أن نماذج السلوك الجاهزة لكائنات اللعبة تسرع من عملية التطوير. يمكنك إنشاء ألعاب أصلية لمنصات مختلفة ونشرها بسرعة.

تحقق من الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام GDevelop

يلهم!

تتوسع إمكانيات عدم وجود رمز بسرعة. يمكن لآلاف الأشخاص حول العالم إحياء أفكارهم - لا يهم سواء كجزء من فريق أو بمفردهم ، باستخدام تجربة البرمجة أو تمامًا من الصفر.

اليوم ، يسمح لك المصممون المرئيون بإعداد منطق معقد إلى حد ما ، ومستويات تصميم وتنفيذ سيناريوهات متفرعة. على الرغم من أن تطوير الألعاب بدون رمز ليس مجالًا يمكن فيه تطبيق إمكانات AppMaster.io ، إلا أننا ما زلنا مهتمين جدًا بهذا المجال!