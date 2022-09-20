قبل عشر سنوات فقط ، كانت الإنترنت والتقنيات مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن. كانت التكنولوجيا لا تزال "سوقًا متزايدًا" و "المستقبل". في الوقت نفسه ، أصبح اليوم حاضرًا أكثر من أي وقت مضى ، والإنترنت شيء يمكن الوصول إليه من جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويمكن فهمه حقًا لعدد قليل من المهووسين. في المقابل ، نحمل اليوم "الويب" في جيوبنا كل يوم بأجهزتنا المحمولة.

نتيجة لذلك ، تغير تطوير الويب وعمل مصممي الويب كثيرًا في السنوات الأخيرة. في هذه المقالة ، نناقش تطور تطوير الويب ؛ ما هي التغييرات الرئيسية؟ ولماذا هذا مهم لعملك؟

تطور تطوير الويب: لماذا يجب أن تكون على دراية به

نظرًا لأننا على وشك مناقشة كيفية تغير تطوير الويب خلال هذه السنوات الماضية ، فمن الجدير تخصيص بعض الوقت للتفكير في سبب وجوب التفكير في ذلك بصفتك مالكًا أو مديرًا للعمل.

تعد مواكبة التغييرات في سوق تصميم الويب أمرًا مهمًا لسببين رئيسيين:

حسنت التكنولوجيا والبرمجيات العديد من عمليات إدارة الأعمال. باستخدام أدوات تطوير البرامج والويب ، تجعل عملك وسير العمل أكثر كفاءة ، وتخفض التكاليف ، وتزيد الإنتاجية ، وأخيراً وليس آخراً ، أرباحك.

يمكن لمواقع الويب وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول أن تفتح إمكانيات جديدة للشركات ورجال الأعمال. إذا لم تواكب التطور في هذا القطاع ، فقد تفوتك العديد من الفرص.

تطور تطوير الويب في السنوات العشر الماضية: تغييرات رئيسية

دعنا الآن نحلل ، واحدة تلو الأخرى ، التغييرات الرئيسية التي حدثت في تصميم الويب وتطوير الويب في السنوات العشر الماضية.

تزايد اعتماد معايير الويب

قبل عشر سنوات ، كانت تجربتنا على الويب على مواقع الويب وتطبيقات الويب القليلة المتوفرة محدودة من بعض النواحي:

كنا نستخدم متصفحات قديمة ، مثل Internet Explorer ، والبنية التحتية القديمة التي جعلت التصفح أبطأ وأقل استجابة.

لم يكن تصميم الويب وتجربة المستخدم ( UX ) والواجهات أقرب إلى ما لدينا الآن.

وفوق كل شيء ، لم تكن آمنة بنسبة 100٪. كان الأمن في الواقع أحد الاهتمامات الرئيسية: لم نكن متأكدين أبدًا من أننا لم نتجسس على الإنترنت بنسبة 100 دولار ، ولم نشعر بالأمان عند إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت.

مع مرور الوقت ، تم تنقيح معايير الويب: لقد كانت طريقة حاول من خلالها مصممو الويب ومجتمع التطوير ، بشكل عام ، إيجاد معايير يمكن أن تحسن تجربة المستخدم ، وقبل كل شيء ، الأمان. على سبيل المثال ، جعلت HTML5 و CSS3 مواقع الويب أسهل في الإنشاء ، وخالية من العيوب ، وأكثر سهولة في الاستخدام. جعلت شهادات SSL الويب وتطبيقاته أكثر أمانًا لجميع المستخدمين. يتم استخدام هذه المعايير بشكل متزايد في تطوير الويب اليوم.

تطوير بدون كود

طريقة التطوير بدون كود هي أحد العوامل الرئيسية التي تحدد ما يسمى "دمقرطة الترميز". في هذه الأيام ، أصبح تطوير الويب والبرمجة بشكل عام متاحًا أكثر فأكثر لعدد متزايد من الأشخاص. لا يقتصر الأمر على حصول المزيد من الأشخاص على تعليم البرمجة ، ولكن التعليم المطلوب نفسه أصبح أسهل في التحصيل.

لا يوجد رمز هو أحد العوامل التي تحدد ذلك لأنه يجعل تطوير الويب سريع الاستجابة وبرمجة تطبيقات الهاتف المحمول وتصميم الويب أسهل. كما توحي الكلمة ، لا تتطلب طريقة التطوير بدون كود ترميزًا ، أي كتابة سطور من التعليمات البرمجية بلغة برمجة واحدة أو أكثر.

يمكن للأشخاص الذين لديهم معرفة وخبرة أقل الآن تطوير تطبيقات الويب التي يحتاجونها لأعمالهم ، كما أن تكاليف التطوير بشكل عام تتناقص بسبب تقليل الوقت والمعرفة المطلوبين للوظيفة.

هذا لا يعني ، مع ذلك ، أن الشفرات ولغات البرمجة تختفي. يُنشئ التطبيق الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية المستخدمة لطريقة التطوير هذه - والتي يُعرف من بينها AppMaster بأنه أحد أفضل التطبيقات - شفرة المصدر تلقائيًا. باستخدام AppMaster ، على وجه الخصوص ، يمكنك الوصول إلى الرمز والتحقق منه في أي وقت تريده. يتجاوز AppMaster ذلك من خلال السماح لمستخدميه بتصدير الكود إذا رغبوا في ذلك: هذا ، بخلاف إمكانية تخصيص تفاصيل المشروع باستخدام لغات البرمجة ، ضمان أن لديك تحكمًا كاملاً وممتلكات في مشروع التطوير الذي أنت فيه العمل مع AppMaster.

نمو تكامل وسائل التواصل الاجتماعي

في السنوات العشر الماضية ، شهدنا تزايد أهمية ووجود وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا. نظرًا لأن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة دائمًا ، بدأ رواد الأعمال في استغلالها للوصول إلى عملائهم وإدارة أعمالهم. نتيجة لذلك ، كان على مصممي الويب إيجاد طرق لدمج تجربة المستخدمين على مواقع الويب الخاصة بهم وتطبيقات الهاتف المحمول والويب مع وسائل التواصل الاجتماعي.

أحد الأمثلة على تكامل الوسائط الاجتماعية الذي نعرفه جميعًا هو إمكانية التسجيل في نظام أساسي أو خدمة أو رسالة إخبارية باستخدام حسابك على Facebook أو Google. من المهم أيضًا لمصممي الويب توفير طرق للعملاء لمشاركة محتوى مواقع الويب الخاصة بهم أو تجربة في تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بنقرة بسيطة.

مواقع الويب أكثر وأكثر استجابة

في السنوات العشر الماضية ، شهدنا أيضًا مستوى متزايدًا من أداء مواقع الويب عبر الإنترنت. اليوم ، لدينا مواقع ويب ديناميكية تحتوي على مقاطع فيديو ورسوم متحركة آلية يتم تحميلها في بضع ثوانٍ.

لم يعد المستخدمون معتادين على انتظار تحميل صفحة موقع ويب ؛ يريدون ذلك على الفور. إذا لم يتم تحميل الصفحة في ثانية أو ثانيتين ، فمن المحتمل أن ينتقلوا إلى موقع ويب آخر. يُنظر إلى أداء موقع الويب الخاص بالنشاط التجاري على أنه علامة على جودة العمل التجاري نفسه.

ما كان يسمى تصميم الويب المستجيب في عام 2009 (تكييف مواقع الويب مع أحجام الشاشات المختلفة) أصبح الآن أمرًا مفروغًا منه. يصل المستخدمون إلى مواقع الويب من أي نوع من المستعرضات والأجهزة (بما في ذلك الهاتف المحمول) ، ويجب أن تكون مواقع الويب ديناميكية بما يكفي لتكون قادرة على التكيف مع هذه الأنواع من التغييرات. وعلى أي جهاز وأي حجم شاشة ، يجب أن تكون تجربة المستخدم بنفس مستوى التميز.

حماية

لقد تحدثنا بالفعل عن كيفية زيادة اعتماد المعايير ومعايير الأمان خلال السنوات العشر الماضية ، وما زالت تتزايد. أحد الأسباب وراء ذلك هو زيادة عدد الهجمات الإلكترونية أيضًا. يبدو أنه في الوقت الذي أصبحت فيه إمكانات الإنترنت أكبر ، لم يبدأ فقط رواد الأعمال والأفراد العاديون في استغلالها ، ولكن المهاجمين رأوا ذلك أيضًا كفرصة.

يعد الأمان أحد المشكلات الرئيسية للمطورين اليوم. بخلاف SSL ، يتم أيضًا تنفيذ المصادقة الثنائية على مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. عندما يتعلق الأمر بعدم وجود رمز ، يجب أن تتوفر تصحيحات الأمان مسبقة الصنع وتكامل المصادقة الثنائية في التطبيق الذي لا يحتوي على رمز الذي تختاره. هذا سبب آخر لإنشاء تطبيق الهاتف أو الويب الخاص بك باستخدام AppMaster.

تطبيقات صفحة واحدة

تم تحديد الكثير من التغييرات في قطاع تطوير الويب من خلال انتشار الأجهزة المحمولة التي - بدورها - حددت أن غالبية الأشخاص يتصفحون الإنترنت من شاشة بحجم راحة أيديهم.

بينما قبل عشر سنوات ، كانت غالبية المواقع تتكون من العديد من الصفحات المرتبطة ببعضها البعض من خلال هيكل هرمي ، اليوم ، يتغير النهج. يجب أن يكون السبب هو أن صفحات الويب يتم تحميلها بشكل أبطأ على جهاز محمول ، ولا يمكن أن يكون لديك الكثير منها. قد يكون تصفح موقع ويب معقد على الهاتف المحمول أمرًا محبطًا: إذا احتاج المستخدم إلى الانتظار حتى يتم تحميل الصفحة ، فعليه الانتظار مرة واحدة فقط ، وليس في كل مرة ينقر فيها على عنصر ما.

يعد نهج تطبيق الصفحة الواحدة (SPA) هو الأكثر استخدامًا اليوم بين مصممي الويب. لماذا ا؟ لأنه أكثر ملاءمة للجوّال ولأنه أثناء تطوير موقع ويب ، يمكنك محاكاة أداء تطبيق الهاتف المحمول لتحسين تجربة المستخدم. يعد SPA أيضًا مثاليًا من منظور تصميم الويب سريع الاستجابة: يتم تحميل الصفحة مرة واحدة فقط ، مما يعزز تجربة المستخدم ( UX ) ويوفر تطبيق ويب أسرع.

طريقة استخدامنا للإنترنت

أخيرًا وليس آخرًا ، نحتاج إلى الانتباه إلى حقيقة واحدة: لقد تغيرت الطريقة التي نستخدم بها جميعًا الإنترنت. كانت غالبية المواقع ، قبل عشر سنوات ، تهدف إلى أن تكون مصادر للمعرفة والمعلومات من أي نوع: كان المستخدمون يستشيرونها ، ويتصفحون صفحات الويب ، بشكل أساسي من جهاز كمبيوتر ، عندما يكون لديهم الوقت.

اليوم ، نصل إلى الإنترنت أثناء الركض للتحقق مما إذا كان المكان الذي نريد شراء القهوة فيه لا يزال مفتوحًا في هذه الساعة ؛ لا نتوقع استشارة موقع ويب فقط ؛ نتفاعل معها. أصبحت مواقع الويب منصات وتطبيقات تحت تصرف المستخدمين. لذلك فقد تغير تطوير الويب في اتجاه أقل تركيزًا على المتصفح وأكثر تركيزًا على تجربة المستخدم والمشاركة دون إغفال الأداء والسرعة.