لم يكن مصطلح "الأتمتة" مرتبطًا دائمًا بمصانع التكنولوجيا الفائقة التي يعمل بها الروبوتات. قد تتخذ أتمتة مكان العمل عدة أشكال ، لكن أحد الأشكال الشائعة يتضمن الروبوتات التي تقوم بعمل كان يقوم به البشر في السابق ، كما هو الحال في الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. يمكن العثور على أشكال دقيقة من الأتمتة حتى في أبسط برامج اليوم ، بينما يمكن رؤية أشكال أكثر وضوحًا في أشياء مثل السيارات والروبوتات ذاتية القيادة.

ما هي الأتمتة وكيفية تنفيذها في مكان عملك؟

تحدث الأتمتة في مكان العمل عندما ينفذ الكمبيوتر واجبات محددة مسبقًا ومتكررة دون أي تدخل بشري. من خلال القيام بذلك ، قد تبسط الشركات العمليات وتحسن نوعية حياة العمال. كما أنه يفتح الطريق أمام التحول الرقمي. في هذا السياق ، يشير مصطلح "سير العمل" غالبًا إلى الطرق المختلفة التي تستخدم بها أماكن العمل التكنولوجيا لإنجاز المهام ، بدءًا من التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني والمبيعات التي تؤدي إلى تقليل استخدام الورق وتتبع البيانات.

يمكن تنفيذ الأتمتة في الأعمال التجارية باستخدام الروبوتات والآلات والخوارزميات والبرامج. تُستخدم الأتمتة في مكان العمل أيضًا لإكمال العمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة للشركات. ينتج عنه منصات بدون كود. قد يكون أحد استخدامات الأتمتة في مكان العمل هو استخدام التقنيات التي يمكنها قراءة طلبات العمل بسرعة من خلال البحث عن كلمات رئيسية معينة واختيار أكثر المتقدمين مؤهلين.

كيف يتم استخدام الأتمتة في مكان العمل؟

أصبح مجال التحول الرقمي الجديد هذا مهيمنًا على حياة العديد من الأشخاص العاملين.

نظرًا لأن التعاون بين البشر والآلات أصبح أكثر تقدمًا ، نحتاج إلى تطوير وتنفيذ الأتمتة التي لا تؤثر سلبًا على نفسية الموظف.

اترك الممل وراءك

ستخبرك أي مقالة مكتوبة حول موضوع الأتمتة تقريبًا أنه يمكن استخدام البرامج للقيام بالأعمال الروتينية مثل استخراج البيانات وإدارتها. لا يوجد ذكر لكيفية تأثير ذلك على الروح المعنوية في مكان العمل. سيتعثر العاملون لديك في مهام ليست ضرورية لوظائفهم إذا لم يكن مكان العمل مؤتمتًا. في الواقع ، يتم إنفاق 45٪ فقط من أسبوع العمل على الأنشطة الفعلية المتعلقة بالعمل (على عكس الانقطاعات والمهام الإدارية الأخرى). يتسبب ذلك في تعجيل موظفيك وتعرضهم للضغط ، مما يزيد من احتمالية ارتكاب الأخطاء. أصبح غياب المشاركة البشرية في العملية ممكنًا من خلال الأتمتة. لذلك ، سيشعر العمال بضغط أقل للإسراع في المهام العادية من أجل الوصول إلى عملهم الحقيقي. والنتيجة هي ضغط أقل وبيئة عمل أكثر متعة لأن التشغيل الآلي في مكان العمل قد يحسن التحول الرقمي ويقلل من الأخطاء الإدارية.

إنه بمثابة المساعد

البرمجيات المصممة لأتمتة المهام هي ، في جوهرها ، مساعد. يوفر إنشاء جداول البيانات ، وبدء العمليات ، واستخراج البيانات ونقلها ، وما إلى ذلك ، لكل من العاملين لديك مساعدهم الشخصي للتحول الرقمي. هذا يبسط عملية إدارة العملاء. سيعمل مكان العمل الآلي الجيد على رفع الروح المعنوية في كل مكان ، مما يجعل العمل معه أكثر متعة وأكثر استعدادًا لمساعدة العملاء. بدون جعل العميل ينتظر أثناء بحثه عن المعلومات ، يمكن للموظفين تخصيص خدماتهم بشكل أفضل لكل فرد. يحسن التحول الرقمي الشامل. باستخدام برنامج التشغيل الآلي ، يمكن للعملاء الحصول على المساعدة بسرعة وسهولة. ولا تقتصر هذه المزايا على مكان العمل وحده. لا شك أن بيئة التشغيل الآلي في مكان العمل (على سبيل المثال ، عن طريق الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية) التي قمت بإنشائها ستؤثر بشكل إيجابي على عملائك.

مشاركة الفريق هي مفتاح النجاح

جداول بيانات Excel ممتعة للغاية لملءها! من السهل أن تثبط عزيمتك في العمل عندما تفكر في كل الأشياء الرائعة وذات المغزى التي قد تفعلها بدلاً من الروتين الممل الذي يسحق الروح الذي أنت عالق فيه. يمكن للموظفين إكمال عمل أكثر إنتاجية وإبداعًا ومفيدًا لأن برامج الأتمتة يتولى جميع المهام الإدارية - المهام التي ، على الرغم من ضرورتها ، تبدو عكس ما هو مفيد تمامًا عند إجبارها على إكمالها. واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على استمرارك هو أن يكون لديك هذا الشعور المرضي بالنجاح. يميل أعضاء الفريق الذين يتم تكليفهم بمهام صعبة إلى الاهتمام بشكل أكبر بوظائفهم ويصبحون أكثر تكريسًا للمؤسسة ككل. وبالتالي ، فإن التوظيف عالي القيمة الذي أصبح ممكنًا بفضل الأتمتة في مكان العمل في الشركة قد يوفر للعمال إحساسًا حقيقيًا بالإنجاز. ليس سراً أن البشر الذين يعانون من التحول الرقمي يشيرون إلى شعورهم وكأنهم روبوتات. سيفخر أعضاء فريقك بوظائفهم بشكل أكبر إذا اعتقدوا أن لها معنى. بعبارة أخرى ، يعزز مكان عمل الأتمتة بيئة عمل أتمتة متفائلة من خلال منح الموظفين إحساسًا بالهدف في وظيفتهم.

ما هي فوائد الأتمتة في مكان العمل؟

يوجد تطبيق لكل شيء هذه الأيام ، من استئجار سيارة أجرة إلى إجراء مقابلة. يشعر الآخرون بالقلق من أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي ستأخذ وظائفهم ، ومع ذلك فإن الأدلة تظهر أن العكس هو الصحيح: إن الذكاء الاصطناعي ، والمنصات الخالية من التعليمات البرمجية ، والأتمتة تجعل حياتنا أسهل حقًا. بالإضافة إلى كونه أسرع ، يعد هذا أيضًا تحسينًا للجودة. نتيجة لتخصيص وقت أقل للأنشطة المملة ، ارتفع إنتاجنا. بدلاً من قضاء وقتنا في مهام عادية ولكنها أساسية ، قد نركز على دفع نمو الشركة وتحقيق أهدافها الأكثر أهمية. دعنا ندخل في مزايا مكان العمل الآلي.

اتصال أسهل وأكثر فعالية

قد يعزز نظام التشغيل الآلي الفعال لسير العمل تفاعل الفريق بشكل كبير. يمكن تقليل المعدل المرتفع لدوران الموظفين باستخدام هذا النظام ، حيث أن عدم الرضا عن أسلوب اتصالات الشركة هو سبب شائع أبلغ عنه العمال. بدلاً من تذكير بعضهم البعض يدويًا ، سيتلقى أعضاء الفريق تذكيرات تلقائية من خلال برنامج أتمتة سير العمل ، مما يعزز بشكل كبير تعاون الفريق.

حماية وأمن أفضل

يتم استبدال استخدام الشفرات واللحام والتعرض للمواد الكيميائية والمخاطر الأخرى بواسطة الروبوتات في مكان العمل الآلي. من السهل أن نرى كيف يمكن للأخطاء البشرية ، خاصة بعد نوبة طويلة ، أن تؤدي إلى نتائج كارثية في هذا النوع من بيئة مكان العمل. تساعد الأتمتة على تقليل الأخطاء التي يرتكبها الموظفون في مكان العمل الآلي. يمكن استخدام أدوات الأتمتة لمراقبة السلوك المشبوه عبر الإنترنت. هذا يساعد في الحفاظ على أمن بياناتك الخاصة.

يتم تقصير أوقات الملء

كلما طالت مدة بقاء الوظيفة شاغرة ، زادت الأموال التي تخسرها الشركة ، سواء من حيث غياب الموظف الأصلي أو تكلفة الفرصة البديلة للعثور على بديل. لذلك ، من الضروري تقليل وقتهم لملء الفراغ من أجل تقليل ما يمكن أن يكون بخلاف ذلك خسارة كبيرة في الإنتاج. يمكن تحسين كل جانب من جوانب إجراءات التوظيف تقريبًا بمساعدة نظام تتبع المتقدمين أو نظام إدارة علاقة المرشح. وبسرعة ودقة أكبر من الشخص ، يمكن أن تقلل من حجم مجموعة الموظفين المحتملين ، وإعداد وإجراء المقابلات ، وحتى اتخاذ قرارات التوظيف النهائية.

قد لا يكون ذلك ممتعًا جدًا للمرشحين ، ولكنه سيوفر على مديري التوظيف ساعات لا تحصى كل أسبوع. مع مزيد من الوقت للتحضير للمقابلات الشخصية ، من المرجح أن يقوموا بتوظيف جيد في المحاولة الأولى.

حرية الموظف

يكون الموظفون أكثر قدرة على تولي مسؤولية وظائفهم وتحمل أخطائهم عندما توضح أدوات أتمتة سير العمل ما يتحملون مسؤولية القيام به في إجراء معين. لهذا السبب ، لا يتعين على المشرفين مراقبة الموظفين أو مراقبة كل تحركاتهم.

كفاءة معززة

إنتاج الموظف عند أدنى مستوى تاريخي. لذلك ، يجب على الشركات اكتشاف وسائل التحسين بسرعة إذا أرادت أن تتفوق على المنافسة. في كل عام ، يضيع العمال حوالي 520 ساعة في الأعمال الروتينية التي قد تكون محوسبة. تعد جداول الاجتماعات والمقابلات أمثلة على المهام الأساسية التي قد تستهلك وقتهم بسهولة دون أن يدرك أحد ذلك. يمكن للشركات الاستفادة بشكل كبير من أتمتة العمليات من أجل زيادة إنتاج العمال.

متى لا تستخدم الأتمتة؟

يتميز مكان العمل الآلي بالعديد من المزايا ولكن أيضًا بعض العيوب. فيما يلي بعض الصعوبات التي قد يسببها مكان العمل الآلي.

التغييرات في أدوار الموظف

لم يتم فقدان توظيف عامل المعرفة بسبب أدوات الأتمتة ؛ في الواقع ، كشفت دراسة حديثة أجراها أكاديميون في مدرسة وارتون بجامعة بنسلفانيا أن المنظمات التي تنفذ التحول الرقمي تزيد من إجمالي عدد العاملين لديها. من المحتمل أن يكون هذا بسبب مكاسب الإنتاجية والإيرادات المرتبطة بأدوات التشغيل الآلي. ومع ذلك ، هناك تحول رقمي مستمر في ميزان العمال. نظرًا لأنه من الأسهل الإشراف على الإجراءات الآلية ، أشارت الدراسة إلى أنه قد يتم تقليل عدد المديرين في الشركة. ترتفع توقعات التوظيف لمستويات المهارات العالية والمنخفضة ، ولكن تنخفض توقعات المهارات المتوسطة إلى العالية.

عدم القدرة على التكيف

لا جدال في أن العنصر البشري يتضاءل عند استخدام أدوات الأتمتة الحديثة ، حتى لو كان من الممكن ضبطها بدقة لتلبية المتطلبات الدقيقة لكل مكان عمل آلي معين. قد يحبط روبوت خدمة العملاء ، على سبيل المثال ، المستخدمين لأنه يواجه وقتًا أكثر صعوبة مما قد يفعله الوكيل البشري في فهم متطلباتهم الدقيقة. وبالمثل ، قد لا تزال الأساليب المتخصصة لوظائف أو عمليات معينة بحاجة إلى المشاركة اليدوية.

ما هي بعض الأمثلة على الأتمتة؟

لنلقِ نظرة على كيفية تنفيذ أدوات الأتمتة بالفعل في مكان العمل لتعزيز الإنتاجية ونتائج المحصلة النهائية.

الشراء الآلي وإدارة المخزون

لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية ، قد تستخدم فرق المبيعات البرامج لأتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء العملاء المتوقعين والتنقيب وإدارة جهات الاتصال. استخدم أداة إثراء العملاء المتوقعين لتوفير الوقت والجهد أثناء جمع المعلومات حول العملاء المحتملين. والنتيجة النهائية هي وكيل خدمة العملاء المجهز جيدًا لإجراء محادثات مع العملاء المتوقعين والبدء في تطوير الاتصالات.

أتمتة التسويق

تتزايد تحديات تسويق التحول الرقمي. تتوقع Forrester أن الاستثمار العالمي في أدوات أتمتة التسويق سينمو خلال السنوات الأربع القادمة من التقدير الحالي البالغ 15.6 مليار دولار إلى 25.1 مليار دولار. ما قد يكون سبب هذا؟ في هذه الأيام ، يطلب العملاء تجربة مخصصة للغاية وذات صلة بالموضوع ، ولا يمكن للمسوقين مواكبة هذا التوقع إلا من خلال استخدام مكان العمل الآلي.

خدمة الزبائن

ربما تكون روبوتات الدردشة هي المثال الأكثر وضوحًا لأدوات الأتمتة التي تساعد خدمة العملاء بشكل مباشر. تشير دراسة حديثة إلى أن روبوتات المحادثة في مكان العمل الآلي قد تكون في يوم من الأيام مسؤولة عن ما يصل إلى 80٪ من جميع تفاعلات العملاء. هذا لا يقلل فقط من عبء العمل على ممثلي رعاية العملاء من البشر ولكن لديه أيضًا القدرة على توفير الكثير من المال لأماكن العمل الآلية التي تتعامل مباشرة مع العملاء.

استنتاج

AppMaster هو مثال رائع لأداة يمكنك استخدامها لأتمتة مساحة العمل الخاصة بك. إنه نظام أساسي متقدم بدون رمز قادر على إنشاء رمز وإنشاء تطبيقات جوال أصلية وتطبيقات ويب ونهاية خلفية. إنها واحدة من أفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود والتي يمكنك استخدامها لأتمتة عملك. مع AppMaster ، يمكنك أتمتة عملك بسرعة وبأقل ميزانية دون توظيف فريق من المطورين ذوي الأجور العالية. يمكنك إنشاء تطبيقات لأتمتة العمليات الداخلية مثل أنظمة CRM وأنظمة إدارة الموارد البشرية وأنظمة دعم الموظفين الميدانيين وأنظمة جمع البيانات والمخزون والسوق وأنظمة الدفع وغير ذلك الكثير.