تشهد صناعة تطوير البرمجيات تغيرًا كبيرًا. بدلاً من بناء كل شيء من البداية ، يتبنى المطورون بشكل متزايد نموذج تطوير بدون كود. كان هذا الاتجاه مدفوعًا بظهور الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ، مثل AppMaster. تتيح منصات البرامج هذه للمستخدمين إنشاء تطبيقات عن طريق سحب وإفلات عناصر مختلفة دون الحاجة إلى كتابة أي رمز. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص إنشاء تطبيق ذو مظهر احترافي بغض النظر عن مهاراته التقنية. بالنسبة لرواد الأعمال ، فهذا يعني اختبار فرضيات الأفكار التجارية بسرعة بأقل تكلفة ممكنة. مع تغير عالم ريادة الأعمال بسرعة فائقة ، يحتاج مؤسسو الشركات الناشئة إلى الابتكار بسرعة لمواكبة ذلك. في منشور المدونة هذا ، سوف نستكشف كيف تساعد أدوات عدم وجود كود رواد الأعمال على الابتكار بسرعة أكبر من أي وقت مضى.

ما هو النظام الأساسي بدون رمز ، ولماذا يجب أن تهتم؟

النظام الأساسي بدون رمز هو نظام أساسي يتيح للمستخدمين إنشاء التطبيقات ونشرها دون كتابة تعليمات برمجية. توفر هذه الأنظمة الأساسية عادةً واجهة سحب وإفلات مرئية تجعل من السهل إنشاء التطبيقات دون أي معرفة بالشفرات. أصبحت الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية شائعة بشكل متزايد لأنها تتيح للشركات إنشاء تطبيقات مخصصة ونشرها بسرعة. إن التطوير بدون كود له فوائد عديدة لمؤسسي الشركات الناشئة ورجال الأعمال الحاليين ؛ بعض المزايا أدناه.

موفر للوقت

يمكن أن يكون إنشاء تطبيق على نظام أساسي بدون رمز طريقة سريعة وسهلة لتنشيط عملك وتشغيله. مع التطوير بدون رمز ، يمكنك التركيز على تطوير فكرتك وتقديم منتجك إلى السوق دون الحاجة إلى القلق. بالطبع ، يعتمد مقدار الوقت الذي توفره باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية على مدى تعقيد مشروعك ، ولكن مما لا شك فيه أنه سيوفر لك أيامًا ، إن لم يكن أسابيع.

المرونة

إذا تطور منتجك مما أنشأته في الأصل ، أو حتى إذا قررت التوسع في سوق مختلف تمامًا ، فيمكن للمنصة أن تتكيف مع التغييرات الجديدة ، مما يعني عملًا أقل لجميع المعنيين.

توفير التكلفة

مع المنصات الخالية من الأكواد ، لا يحتاج رواد الأعمال إلى إنفاق ميزانيات ضخمة على ترقيات البرامج وصيانتها. لكن الفائدة الأكبر هي أنه لم تعد هناك حاجة لفريق من المطورين ذوي الأجور العالية - الاشتراك الشهري يحل جميع المشاكل.

ضع عملائك في المقام الأول

عندما تكون مبتدئًا ، قد يكون الجزء الأصعب هو بناء مشروع تجاري من الصفر. يستغرق بناء شركة قادرة على التنافس مع الشركات الكبرى وقتًا ومالًا. مع أدوات بدون رمز ، يكون لدى رواد الأعمال مزيد من الوقت للتركيز على أفكارهم وخلق قيمة للعملاء. هذا مهم بشكل خاص في عالم يتغير فيه كل شيء بسرعة كبيرة.

كيف تبدأ مع التطوير بدون كود

إذا كنت مهتمًا بالبدء في التطوير بدون رمز ، فهناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها. أولاً ، من المهم فهم الفرق بين التطوير بدون رمز وتطوير منخفض الكود . يعد تطوير عدم وجود رمز طريقة خالية تمامًا من التعليمات البرمجية لتطوير التطبيقات ، بينما يستخدم تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة بعض التعليمات البرمجية لتطوير التطبيقات. الآن ، إليك كيفية البدء في التطوير بدون رمز كرائد أعمال:

اختر منصة تطوير بدون كود

هناك العديد من منصات التطوير بدون تعليمات برمجية متاحة ؛ من الأفضل اختيار واحد يمكن أن يوفر لك المزيد من الوظائف. AppMaster. يعد خيارًا رائعًا لأي شخص يتطلع إلى إنشاء تطبيق بدون تشفير. يتيح لك إنشاء برامج كاملة مع تطبيقات الهاتف المحمول والخلفية.

أيضًا ، يقوم هذا النظام الأساسي بإنشاء رمز مصدر التطبيق الخاص بك ويمكن نشره على أي مزود أو خادم. النظام الأساسي بدون رمز سهل الاستخدام ويوفر مجموعة متنوعة من الميزات لتسهيل عملية تطوير التطبيق. بالإضافة إلى ذلك ، لدى AppMaster خطة مجانية ، لذا يمكنك تجربتها قبل الالتزام بخطة مدفوعة.

حدد نوع التطبيق الذي تريد إنشاءه

هناك العديد من أنواع التطبيقات المختلفة ، من الألعاب البسيطة إلى تطبيقات الأعمال المعقدة. بمجرد معرفة نوع التطبيق الذي تريد إنشاءه ، يمكنك البدء في تخطيط الميزات والوظائف. اعتمادًا على نوع التطبيق الذي تريد إنشاءه ، ستحتاج إلى مراعاة عوامل مختلفة مثل التكلفة والتعقيد والجمهور المستهدف. من خلال تخصيص الوقت الكافي للتخطيط لتطبيقك ، يمكنك التأكد من أنه يلبي احتياجاتك واحتياجات المستخدمين لديك.

بناء MVP

تسهل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية إنشاء نماذج أولية واختبار الأفكار دون الاستثمار في موارد التطوير باهظة الثمن. هذا يجعلها مثالية لاختبار MVPs (الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق). من خلال إنشاء MVP على نظام أساسي بدون رمز ، يمكنك الحصول على الملاحظات التي تحتاجها لتحسين منتجك .

طور منتجك

باستخدام مثل هذه الأنظمة الأساسية ، يمكنك نشر منتجك والتكرار أو المحور إذا لزم الأمر. هذا يعني أنه يمكنك طرح منتجك في السوق بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى ترميز أي شيء من البداية. يمكن أن يوفر لك هذا الكثير من الوقت والمال على المدى الطويل ويساعدك على إنشاء منتج أفضل.

انضم إلى المجتمع بدون كود

يعد مجتمع عدم وجود رمز مكانًا رائعًا للتسكع إذا كنت جديدًا في حركة عدم وجود رمز. سيسعد العديد من غير المبرمجين ذوي الخبرة بمشاركة معارفهم ومساعدتك على البدء. لا عيب في الاعتراف بأنك بحاجة إلى المساعدة ، ومجتمع عدم وجود رمز داعم للغاية دائمًا.

أسئلة وأجوبة حول تطوير عدم وجود كود

ما هي الشركات الناشئة التي لا تحتوي على كود؟

الشركات الناشئة بدون رمز هي شركات تقنية تم إنشاؤها باستخدام منصات أدوات لا تحتوي على تعليمات برمجية. تسمح هذه المنصات لأصحاب المشاريع بإنشاء تطبيق بدون برمجة أو كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. هذه ميزة كبيرة لأصحاب المشاريع الذين يرغبون في إطلاق أعمالهم الخاصة بسرعة وبجزء بسيط من تكاليف التطوير. مع المنصات التي لا تحتوي على كود ، يمكنك التحقق من صحة فكرتك بسرعة وبتكلفة زهيدة ، مما يجعل صناعة التكنولوجيا مجالًا جذابًا لريادة الأعمال للمؤسسين الجدد.

هل رجال الأعمال بحاجة إلى البرمجة؟

رقم! مع تزايد أدوات عدم وجود كود ، لا يحتاج رواد الأعمال إلى تعلم كيفية البرمجة قبل أن يتمكنوا من بدء شركاتهم. الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster تجعل من السهل إنشاء تطبيق بدون برمجة.

ما هي حركة عدم وجود كود؟

حركة no-code هي مجتمع عالمي من المؤسسين ورجال الأعمال والصناع والمطورين الذين يبنون الشركات الناشئة والشركات دون كتابة كود. تدور حركة عدم وجود رمز حول تمكين الأشخاص من إنشاء منتجات تكنولوجية دون تعلم كيفية البرمجة.

استنتاج

من المعروف على نطاق واسع أن ريادة الأعمال أو بناء الشركات الناشئة تدور حول الابتكار والتغيير. لتحقيق النجاح ، يجب أن تكون قادرًا على التكيف مع المواقف الجديدة والتغيرات في السوق. يعد اتجاه تطوير عدم وجود رمز أحد أكبر التغييرات التي طرأت على عالم الأعمال في السنوات الأخيرة. لقد جعل الأمر أسهل من أي وقت مضى على رواد الأعمال والمؤسسين لإنشاء تطبيقاتهم الخاصة وإطلاقها دون الحاجة إلى تعلم لغات البرمجة المعقدة. AppMaster هو المكان المثالي لبدء رحلة بدء التشغيل - سواء كنت ترغب في إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول أو الويب. إذا كانت لديك فكرة عن تطبيق ما ، فلا يوجد سبب يمنعك من تشغيله! تُسهل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية على أي شخص إنشاء عمل تجاري ناجح.