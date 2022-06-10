如今，无代码技术在促进公民发展的理念方面已经获得了巨大的普及。这项技术是最直观的、以文本为导向的生成器，它使用无代码工具来革新整个数字工作空间。

2020年，世界观察到所有领域都因大流行而发生了巨大转变，科技领域也不例外。无代码是一个流行的术语，用于那些想建立自己的软件但没有技术能力的新晋企业家。因此，他们更愿意使用无码工具来建立一个无码技术社区。在这篇文章中，我们将分享该领域顶级专家对无代码技术未来的预测。

无代码的未来是什么？无代码专家的意见。

无代码行业正处于高速发展的轨道上，专家们认为它将在2022年达到210亿美元。Intellyx公司总裁Jason Bloomberg预测，低码/无码行业将在2022年蓬勃发展，为商业领域的软件开发贡献他们的力量。技术研究和咨询公司Gartner预测，到2024年，65%的整体应用开发将通过无代码工具进行。今天，无代码技术正在蓬勃发展，以建立一个开发者社区。

Gartner预测，到2024年，75%的商业行业将使用至少四个无代码工具。此外，这些平台将专注于人工智能驱动的解决方案，具有更好的准确性。但是，人工智能驱动的解决方案太昂贵了。根据德勤的报告，无代码可以利用机器学习提供最具成本效益的人工智能技术。

著名企业家托马斯分享了他对流行工具之间的整合改进如何在未来几年给社会带来一场革命的看法。在他看来，无代码是有价值的，因为它们能有效地整合其他工具。Zapier和IFTTT是最显著的例子，它们能很好地与其他应用程序整合。对于2021年，他预计一线企业家将确保使用工具集成，为他们的客户做出有价值的体验。此外，他们会多走一步，与战略伙伴讨论产品基础设施和决策。 平台之间的可靠整合对客户来说是很好的，但如果没有紧密的整合，新工具很难与现有工具竞争。

据《哈佛商业评论》报道，无代码技术增加了企业中无需技术能力即可构建软件的人数。这种技术适用于没有技术知识的业务人员，也被称为公民开发者。他们可以使用特定功能的工具，在使用无代码构建新的软件后实现业务自动化。

David Adkins，Adalo的联合创始人，预测无代码技术将为自由应用开发机构开启一个新时代。他认为，现在是企业家们开始以不同方式思考应用程序的时候了。他进一步指出，无代码的历史让人们找到了以前需要从技术上解决的问题。他将无代码技术的发展追溯到电子表格，再到简单的模板化网站和更复杂的定制网站。 Adalo最近的一项研究提出了一些关于无代码技术未来的有趣统计数据，20%的无代码专家认为这项技术将在未来三年内变得和创建PowerPoint演示文稿一样普遍。

Webflow的联合创始人和首席执行官Vlad Magdalin认为，无代码工具是实现业务自动化和优化工作流程的最有效方式。过去，公司在构建软件之前必须花几个月或几年的时间来验证一个问题，希望用户能验证其功能。现在，在没有代码的情况下，这个门槛就低了很多。由于无代码工具的出现，参与应用建设的利益相关者的数量大大减少，企业现在可以利用无代码技术验证他们的想法。

Mike Fitzmaurice，WEBCON的北美副总裁兼首席布道者，认为企业采用无代码技术是由于对商业应用的高需求和专业人员的低供应。这些平台提供安全、监控、部署和维护，以满足业务需求。无代码技术的主要目标是实现公民开发，这一点已经尝试了十年。

Digital.ai的敏捷和DevOps总经理Derek Holt对无代码技术做出预言：2022年是公民开发者和无代码工具的一年。这些工具足够强大，可以帮助企业主构建产品和服务，而无需面对软件开发的开销，并以完全不同的方式揭开创新的面纱。此外，这并不是第一次开发和实施变得更容易。作为一家数字转型公司，我们每十年都在为轻松编码而不断努力。随着低代码成为主流行业，它将使其带来多种问题的解决方案，以避免新的软件陷阱。

Goodgigs的创始人Dale预测，无代码将为自由职业者带来更多的工作机会。由于无码正在蓬勃发展，公司将更愿意雇用无码专家来构建无码软件。Goodgigs接待了一些自由职业者，他们可以作为无码专家和自动化专家在事业上出人头地。Goodgigs为自由职业者提供了一个与客户联系的空间。

Zapier的联合创始人和首席执行官Wade Foster认为，整合了该技术的企业发展更快。无代码技术正在将权力转移到人们的手中，在不需要技术知识的情况下建立无代码软件。无论是小餐馆、小房地产公司、会计，还是服务行业；每个行业都有其特定的业务需求。无代码工具允许企业保持其数字存在，这对业务增长极为重要。

Ben Tossell，Makerpad的创始人&CEO，预测无代码将使业务工作流程自动化，避免重复性工作。员工们浪费了大量的时间将数据从一个文件复制到另一个文件。无代码工具可以让员工专注于战略和更好的工作部分，而不是在重复性的东西上浪费时间。

Adalo的首席执行官David Adkin在2020年1月22日参加了无代码峰会，就在大流行病危机之前。他有机会与专家讨论无码的问题。他说，这些谈话的收获是每个人都对无码感兴趣。他进一步表示，早在2018年他创办Adalo时，无码还没有得到认可。该平台只是对知名公司（Shopify、Zapier等）和一些新企业家的整合，试图创造无代码的解决方案。一年后，出现了一场对话，一个关于它的全球峰会！这时，人们开始对它进行讨论。那是一个人们开始谈论它的时代。近年来，无代码技术已经成为主流，许多公司正在采用它来实现业务流程的自动化。他还认为，如果Adalo、Zapier、Makerpad和Webflow等公司开始合作，无代码将对世界产生影响。

AgreeYa公司首席执行官兼全球技术实践负责人Arindam Ray Chaudhuri认为，不接受无代码技术将给在数字平台上运营的公司的财务状况留下负面的疤痕。为了满足不断变化的市场动态，企业将不得不采用无代码解决方案，以加快应用程序的开发，或者他们可以浪费时间寻找有技术能力的开发人员。

Steven Jefferson， ServiceNow的高级咨询解决方案顾问认为，2022年将是无代码在企业、IT和开发方面建立信任的一年。一旦企业看到无代码应用程序的高性能，他们就会对这些应用程序表现出更多的信任。例如，当产品准备好时，公司的制造部门将收到即时更新，而供应链部门将收到所需材料的更新。这些小的胜利将为业务流程增加价值，更多的公司将用无代码工具整合他们的工作流程，而不是雇用专业人员。

Oleg Sotnikov，联合创始人& CEO AppMaster认为，将引爆市场的是无代码与代码生成。现在它是最被低估的技术之一。你做的事情都是一样的；只是输出的是一个完全工作的应用程序，带有源代码，可以立即投入生产。软件开发的未来是乐观和快乐的。积极过渡到无代码与代码生成将使许多开发人员从常规的代码编写操作中解放出来，并增加雇主对应用架构师的需求。应用架构师不再需要知道语言和框架里面的编程语言和方法。企业将能够为用户、内部自动化、甚至是过去可惜时间和金钱的小型服务创建更多的应用程序。

结论

在经历了无代码专家的预言后，可以看出，未来十年将是无代码技术的十年。企业将整合无代码应用程序，使其流程自动化并优化其工作流程。无代码软件提供的功能可以满足业务需求，而不需要技术知识。

此外，专家建议，最好以最合适的方式整合满足业务需求的无代码功能。公司需要在将无代码平台与现有应用程序整合之前对其进行审查。我们建议你可以试试AppMaster的应用建设。这个无代码平台的优点是它为应用程序提供文档和后端。必须尝试为你的业务增长建立一个定制的应用程序。