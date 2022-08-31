近年来，低代码开发平台的普及迅速增长。低代码开发平台允许企业开发应用程序，而不需要昂贵且耗时的传统开发方法。低代码平台是一种允许用户以很少的代码创建和开发应用程序的软件。企业通常使用它来开发内部应用程序，例如工作流管理工具或 CRM 系统。与传统开发方法相比，低代码开发平台具有多项优势。它们通常更快、更容易使用，需要更少的技术专业知识，并且可以在不需要大量测试和调试的情况下进行部署。有几种不同的低代码开发平台可用，预计未来几年这个数字会增长。

对于企业主来说，最好的低代码平台的选择仍然具有挑战性。除了有许多可用的低代码平台选项之外，其中许多具有高定价结构，这使得它们不适合某些企业。本文将帮助您确定最实惠的低代码应用程序，这些应用程序可以在不损失质量的情况下以数字方式彻底改变公司运营。

什么是低代码开发平台？

低代码开发平台允许开发人员只需少量编码即可创建软件应用程序。在大多数情况下，该程序使用图形用户界面和拖放工具来构建应用程序。低代码开发软件很受欢迎，因为它们可以加快开发速度，需要更少的培训并帮助开发人员更快地工作。

低代码开发平台的好处

低代码开发编码环境使企业能够快速发布应用程序，而无需在额外的编程上花费一大笔钱。

低代码平台使开发和部署应用程序成为可能，而永久员工更少。

最后，低代码平台允许行业部署应用程序以在各种软件和设备上使用，包括移动、Web 和基于云的程序。

10个便宜的低代码开发平台

微软 PowerApps 开发平台

Microsoft PowerApps 是一种低代码开发应用程序，允许用户在不编写代码的情况下构建业务应用程序。它在拖放界面上运行，允许开发人员从各种预构建的部分构建应用程序。 PowerApps 与各种数据源兼容，例如 Microsoft Excel、OneDrive 和 SharePoint，并可用于连接基于云的数据服务，例如 Azure SQL。对于希望在不支付传统定制编程的高成本的情况下开发定制业务应用程序的公司而言，该软件是最受好评的低代码资源之一。它提供 30 天的免费试用期。

特征：

PowerApps 可以帮助您快速轻松地开发自定义应用程序，而无需具备编码知识。

您可以将 PowerApps 应用程序部署到移动设备，以便您的员工可以在任何地方工作。

PowerApps 与 Office 365 和 Dynamics 365 等其他 Microsoft 产品集成，因此您可以轻松地将这些产品中的数据添加到您的应用程序中。

Zoho Creator 开发平台

Zoho Creator 是范围最广的低代码软件程序之一。对于中小型服务来说，这是一个不错的选择。除了低预算外，该软件易于使用，并提供直观的应用程序开发服务，使工作变得简单。开发人员没有太多现成的模板可供选择，因此程序员必须创建一些设计来改变程序的外观。专业用户的保费起价为每月 25 美元。

特征：

适用于桌面、网站和移动应用程序的高性能、低代码 IDE，能够运行用于开发、部署和集成应用程序的工具。

比其他传统方法更快、更轻松、成本更低地构建应用程序。

广泛的测试、部署和集成监督。被全球数千个组织使用。

视觉LANSA开发平台

Visual LANSA 是此列表中唯一的低代码开发平台条目，因为它在单个 IDE 的上下文中结合了传统编码和低代码。它在管理时间方面很有效。它包含多种加速数字化转型的技术，使快速设计和部署功能齐全的业务 Web 和移动应用程序变得非常容易。

目前，Visual LANSA 是支持 IBM 集成服务的领先低代码开发平台环境。它还通过支持 Windows Web 托管服务、基于云的服务和桥接服务，使复杂应用程序的开发和部署变得简单。 LANSA 的另一个显着优势是其系统桥功能，可帮助企业和用户传输使用其他扩展编写的现有应用程序。

特征：

集成开发环境：Visual LANSA 提供了一套完整的应用程序开发工具，包括可视化编辑器、调试器和编译器。这使得开始在平台上构建应用程序变得很容易。

一套全面的库：Visual LANSA 包括范围广泛的内置库，这些库为常见的企业任务提供功能，例如数据访问、安全性和用户界面开发。这意味着您在构建应用程序时不必从头开始。

OutSystems 开发平台

OutSystems 是一个全渠道低代码平台，这意味着企业可以为多种媒体创建应用程序。该平台的一些最令人垂涎的功能包括实时性能仪表板和可靠的安全测量，以及快速开发的能力。

特征：

实时监控和报告每个应用程序的使用情况和性能

API 提供完整的可扩展性

完全安全的运行

全面的 DevOps 自动化

访问和权限管理

原生敏捷开发支持

集成调试引擎

Web.com开发平台

为了让您的业务不断扩展，Web.com 提供了最好的网站设计、电子邮件和品牌保护、社交媒体和营销自动化工具以及托管服务。借助这个低代码平台，您的在线身份将补充您的公司目标，并为您的所有在线资产提供统一的外观和感觉。 Web.com 不提供免费试用期：最低价格为每位用户每月至少 1.95 美元。

特征：

让企业管理更简单

可与 CRM 和 ERP 软件集成

提供图形化工作流程设计工具

制作移动表单和 SharePoint 网站

综合网站解决方案

Appian开发平台

Appian 是一个低代码平台，允许公司以更少的代码快速开发自定义应用程序。 Appian 应用程序使用易于学习和使用的模型驱动方法设计。这个低代码平台使用户能够开发从移动应用程序到企业级系统的任何东西，并使中小型企业能够轻松创新，同时管理整个软件开发生命周期。

特征：

动态拖放系统

可与各种业务系统集成

它与其他数十种第三方软件兼容

改造开发平台

Retool 是一个低代码平台，其中拖放式构建组件可让您创建基于 Web 的内部工具，同时将它们连接到您的数据库和 API。每个计划都有一个编辑模式，允许您创建查询和 UI 操作。可以连接到除 Salesforce 之外的任何数据库或API 。

特征：

高度定制化让消费者可以根据自己的喜好更精确地定制应用程序设计

具有大量拖放元素的高效服务器端开发

SAML 和审计日志可实现最佳数据安全性

该平台的内部工具对于某些设备并不理想，用户可能还需要了解一些编码知识才能充分利用该平台。价格取决于用户要求的功能，并且因企业和开发团队而异。但是，个人和开发团队的定价低于单个业务用户。

销售平台

借助 Salesforce Platform，您可以构建应用程序来执行您想做的任何事情，从数据收集到营销自动化。 Salesforce 是使用低代码方法开发计算机软件的最佳平台之一。可以使用平台的构建器轻松创建智能移动应用程序和桌面应用程序，使用户能够自定义他们提供的客户体验并提供更多价值。

这种低代码平台使客户能够轻松开发他们的软件应用程序，因此他们可以在短时间内推出新的应用程序。这使得企业可以让他们的应用程序快速运行，而无需投入大量资金用于所涉及的开发资源。

特征：

提供用于构建应用程序的拖放界面

附带一系列预建模块

随附一系列预建组件

门迪克斯

Mendix 支持任何设备的应用程序开发。可以选择私有云、公共云和本地部署。与企业版一起，它提供了自动备份和水平扩展的功能。

特征：

敏捷项目管理

可视化建模软件

可重用组件

吻流开发平台

Kissflow 是一个低代码/无代码平台，可自动执行业务流程并跟踪性能。它适用于所有规模和行业的企业。该平台有助于启动请求、查看需要用户操作的事物以及批准待处理任务的过程。此外，它还有助于许多流程，例如员工入职、时间表管理、休假申请批准和发票工作。

特征：

积压管理

时间管理

加权绩效指数

如何选择最好的低代码开发平台？

如果您使用低代码应用程序构建应用程序，则需要正确的平台。然而，并不是所有人都确定要选择哪个平台，因为这是最近流行的一种构建应用程序的新方法。有必要为您的操作选择正确的低代码软件平台。使用此有用提示列表来帮助您选择一个选项。

期待开发者的参与

在为您的组织选择低代码平台时，重要的是要考虑所需的开发人员参与程度。一些平台旨在供编码经验很少的初学者开发人员使用，而另一些则需要更高级的编码技能。

适合组织的低代码平台将取决于团队的技能以及您对开发过程所需的控制水平。如果您的员工中有经验丰富的开发人员愿意并且能够参与开发过程，那么您可能需要一个提供更多灵活性和可定制性的平台。但是，如果您没有经验丰富的开发人员，或者需要更快、更简化的开发流程，则需要较少开发人员参与的平台可能是更好的选择，甚至是无代码平台。

评估多个用例

在评估低代码开发平台时，考虑多个用例很重要。例如，如果您正在寻找一个平台来帮助您开发移动应用程序，那么您需要选择一个提供强大移动应用程序开发功能的平台。另一方面，如果您的主要目标是快速创建原型或概念验证，您将需要选择一个易于创建和迭代原型的平台。

常见问题解答 低代码平台方法

低代码开发平台的成本是多少？

低代码开发平台的成本可能会有所不同，并且通常按订阅计费。当公司运行更多应用程序时，成本会增加。它因公司而异。企业级软件的估计价格从每月 25 美元左右到 5,000 多美元不等。

如何选择免费的低代码开发平台？

市场上有许多低代码开发平台，但没有这样的平台提供终身或长期免费的低代码开发平台。一些系统提供一个月的免费试用期，而另一些系统只提供 15 天的免费试用期。要选择一款好的免费低代码开发软件，您需要考虑您的需求和目标。在做出决定时，您可能需要牢记以下几点：

您想制作/创建什么样的应用程序？

您需要对应用程序开发的外观和功能进行多少控制？

软件给用户什么样的支持？

是否有可以提供帮助和建议的用户社区？

一旦你考虑了你的需求，你就可以开始寻找不同的免费低代码开发平台，并为你选择最好的！

谷歌有低代码平台吗？

谷歌不是低代码或无代码开发的顶级平台之一。企业低代码应用市场的领先公司包括 OutSystems、Mendix、Microsoft、Salesforce 和 ServiceNow。

结论

今天，许多初创公司、中小型企业和企业正在使用低代码平台来构建内部的消费级应用程序。它有助于降低开发成本，但仍然需要具有编码知识的开发人员。但是您会发现创建 Web 或移动应用程序的更简单、更便宜和更快的方法是无代码平台，例如 AppMaster。它是一个无代码平台，独特性来自于它创建源代码的事实，如果用户愿意，他们不必担心被限制在平台上；他们总是可以获取他们的源代码。大多数平台让您在 Web 和移动应用程序之间进行选择。 AppMaster 让您拥有两者，并且您可以在不了解编码语言的情况下创建它们。它是创建 Web 或移动应用程序的完美选择！