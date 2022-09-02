在过去的几年里，出现了无代码和低代码平台，这项技术改变了现代软件开发的方法：使其更便宜、更快、更民主。据Statista称，在 2021 年进行的一项全球调查中，42% 的开发人员强烈同意他们打算在未来使用低代码或无代码平台开发内部工具。总体而言，开发人员表示，无代码/低代码工具平台满足了他们的基本开发需求，同时允许他们专注于改进软件。

No Code 开发平台带来了许多好处。您可以使用无代码平台构建应用程序，而无需编程或编码技能。如今，许多开发人员更喜欢使用这些平台来开发引人注目的应用程序，因为它们比传统编码快 3 倍且更易于使用。让我们进一步深入探讨这些主题。

如何提高编码效率？

以下是传统编码的一些常见问题：

花太多时间理解代码 维护遗留代码 人为疏忽造成的代码错误

无代码工具有助于解决这些问题：它们可以将开发速度提高 3 倍，并为构建自定义应用程序提供持续创新。例如，很多不注意造成的错误都隐藏在上千行代码中，光是查找和重写就需要花费太多时间。如果没有数千行代码，那么它就没有问题了。此外，无需维护遗留代码。而且，当然，理解无代码的工作原理比学习编程语言和阅读过多行传统代码更简单。您只需使用拖放式业务流程块即可开发完美的软件，并减少编写代码中的错误。

无代码平台对于不擅长编码的开发人员来说是一个福音，其中一个原因是无代码和低代码工具。拖放功能使其更易于使用并快速开始他们的应用程序构建项目。最后，无代码工具是提高您的生产力并使您的开发工作更加轻松的绝佳方式。

无代码开发常用功能

无代码开发方法支持广泛的应用程序。满足小型企业需求的应用程序可能是最普遍的。这些应用程序可以是用于人力资源管理、调度应用程序或其他体验、个人业务需求等的工具。借助无代码，小型企业可以轻松创建自己的应用程序。而大公司可能拥有昂贵的软件包或 IT 部门专门设计的程序，也使用无代码开发来降低开发成本并使其更快。

另一个常见的功能是能够以 3 倍的速度小规模自动化。专业的无代码开发人员应将企业运营大规模数字化。麦肯锡公司的一项研究发现，实施当前技术可以自动化高达 45% 的员工活动。在当今以数字为先的工作场所中，自动化和集成对于扩展生产和提高效率同时保持应用程序的质量至关重要。无代码和低代码工具提供了一个用户友好的开发环境，可以轻松设置自动化规则，从而减少工作量并帮助您以 3 倍的速度完成工作。

无代码平台的使用

由于各种原因，无代码平台很有帮助：

加强跨职能团队协作和工作流程管理

任务自动化、提醒队列以及与其他应用市场的集成

允许无代码开发人员以 3 倍的速度开发解决方案，而不是依赖 IT 团队，从而减少等待时间并优化资源

减少耗时的任务，以便将更多时间花在重要的、战略性的和创造性的工作上

弥合开发人员差距的软件开发和技术技能

构建原型

为公司提供一种快速构建和部署新应用市场的方法

与第三方应用程序无缝集成

无代码平台使开发人员能够以比编码快 3 倍的速度构建应用程序。以下是您可以使用无代码平台构建的几个示例：

电子商务网站 市场应用 列出目录 消息应用 预约安排 博客网站 视频应用 新闻网站和应用程序

关于无代码应用程序市场的一个常见误解是它们仅适用于简单的应用程序。这不是真的。无代码应用程序构建器已经变得非常复杂，可以在所有应用程序中支持丰富的功能，以满足技术快速发展的企业需求。现在可以使用无代码平台构建许多端到端企业应用程序。

什么是最好的无代码软件？

世界瞬息万变，很难跟上所有的创新。无代码平台有很多选择。面对这么多声称是最好的产品，您如何做出决定？更好的方法是根据您的需求比较优势，但最好的无代码平台应该具有几个共同的功能。灵活性、易用性和不受平台约束的能力。所有这些功能都有 AppMaster。 AppMaster 是一款无代码软件，可为您提供所有编程功能，无需麻烦或风险。有了AppMaster，无代码没问题！您需要做的就是拖放块，无需死记硬背、长时间的学习以及需要数年才能完成的昂贵课程。

AppMaster 最好的地方是你可以拿你的源代码和技术文档，它们是自动编写的，不绑定平台。非常灵活方便！它允许您在没有任何编码经验的情况下创建您的移动应用程序。它提供了用于设计应用程序布局的拖放界面，因此您可以专注于最重要的事情 - 您的创造力和想法。此外，您使用 AppMaster 创建的应用程序在大小和速度上与使用传统编码开发的应用程序相当：它们既快又小。

无代码的未来

开发软件产品会耗费时间、金钱和精力。有时，我们需要多年的汗水和泪水才能看到我们的投资回报。最新一代的无代码开发尝试通过提供可定制以满足您的需求的预构建组件来减少此过程中的痛点。据专家介绍，这股技术浪潮将改变我们对编码、编程和开发的看法。让我们讨论一个主要因素，该因素将解释无代码工具将如何改变未来。

敏捷

随着不断变化的业务条件和不断变化的客户需求，企业必须变得更加敏捷。与传统开发相比，无代码平台允许业务用户快速轻松地更改应用程序。无代码平台的简单拖放式开发能力使更新和重新设计应用程序变得更加容易。这使企业能够在规避风险的同时利用市场机会。

无代码是传统开发的最佳替代方案。近年来，无代码越来越受欢迎。无代码方法将继续流行，因为它减少了对 IT 专业人员的依赖，并为企业创建自己的应用程序提供了一种简单的方法。无代码还允许与其他平台集成以节省时间和成本。您可以使用它们来自动执行重复性任务并简化开发过程。

结论

无代码是开发的未来，因为它为开发人员和公司等提供了许多好处。无代码平台通过减少您必须编写的代码量来提高您的工作效率。这是因为您可以使用无代码工具集成来自动化您的测试和部署过程。使用这些工具时，您还可以降低代码出错的风险。无代码平台是跨行业的企业使用的一流开发工具。