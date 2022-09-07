如果您打算成为一名软件开发人员，您不仅会创建软件，还会被要求查看同事的代码。代码审查是提高代码质量的重要途径，因此，你正在创建的软件的质量。它还具有其他优势，例如降低开发成本和在流程早期发现错误。这也是一个学习、分享和提高技能的机会。

什么是代码审查？

代码审查是有意识地检查代码片段是否存在错误和错误的行为。毕竟，编码是一项人类活动，因此充满了错误。代码审查可以由代码审查工具/软件和人工运行。当人类开发人员运行代码审查时，检查和测试代码的人与最初编写代码的人不同，这一点很重要。这就是为什么您作为开发人员可能会被要求审查您的同事编写的代码。这也是为什么了解代码审查过程的工作原理很重要的原因。

为了简化代码审查过程，开发人员经常使用代码审查清单：在此过程中他们想要检查的事项列表。拥有代码审查清单有助于代码审查员不监督任何方面并检查任何细节。

代码审查的重要性

代码审查这么重要吗？我们可以让代码审查软件为我们完成这项工作吗？代码审查工具可以提供很好的帮助，但是——就像在任何其他情况下发生的那样——人类总能发现机器遗漏的东西。此外，有机会查看同事的工作让您有机会提高自己的技能并学习一些技巧。另一方面，当您从同事那里获得代码审查时，您可以获得有价值的反馈和改进提示。

代码审查总是能改善最终结果：一般来说，这是一个改进你的代码的机会，因此，你正在构建的软件或应用程序的质量。正如我们所提到的，代码审查有助于在开发过程的早期发现错误：这可以减少开发过程本身的时间和成本。正如我们所见，代码审查没有缺点。现在是我们讨论如何做到这一点的时候了。

通过您的代码审查技能获利

您想学习如何运行代码审查流程的主要原因之一是您可以获得报酬。代码审查很少是免费的：如果你有一个程序员朋友也在做一个项目，你可以成为代码审查者。

只有在这种情况下，您才能希望免费审查您的代码：在其他情况下，您需要聘请一位开发人员（外部人员或向开发团队添加一名成员）。如果我们从相反的角度来看，作为一名开发人员，代码审查对你来说是一个工作机会！

如何进行代码审查

准备代码审查

在开始审查代码之前，您需要确保您拥有完成该过程所需的所有信息。在不了解上下文的情况下开始检查评论，开发人员正在开发什么样的应用程序或软件，他们有什么主要疑虑以及他们的优先事项会使您的工作效率低下，并且您可能会陷入困境过程。

为避免不得不中途停下来联系代码作者并询问信息，请确保提前询问所有内容：

正在创建什么样的软件

目标是什么

什么是上下文

作者的重点是什么（美学？性能？）

此外，在开始代码审查过程之前，您可以运行测试以更深入地了解代码的工作原理，并对可能的错误有一个初步的了解。

代码审查清单

实际的代码审查过程现在开始。正如我们已经提到的，所有运行代码审查的开发人员都使用检查表来确保他们检查和测试所有需要检查和测试的方面。

调试

代码审查清单上的第一名始终是调试。正如我们所见，您想要运行代码审查的原因有很多，但毫无疑问，调试和消除所有问题是您的首要任务。

错误可能来自拼写错误的变量、错误顺序的参数以及其他简单的错误；代码的作者通常无法发现它们，因为他们很累，并且因为他们一遍又一遍地阅读该代码（这也是为什么文本的作者不是检查错别字的人的原因！） .

所以，你要从代码审查清单中划掉的第一件事就是调试（此时你也可以使用调试软件工具，确保你也用自己的眼睛检查代码；这也是一个有机会先看一下整个代码并给自己留下一般的第一印象）。

安全

在代码审查时，开发人员还测试代码安全性，因此这是代码审查清单中的第二个，因为这也被视为优先事项。在这一步，您想要运行测试以检查多个漏洞：一些插件会自动执行此操作，并且您想要使用多个漏洞。

代码可读性

当您检查代码可读性时，您正在分析代码是否一目了然，是否清晰简洁，以及是否遵循所有语言和项目约定。如果一个开发人员团队已经处理过代码，您还需要检查并确保所有团队成员都遵循相同的规则和约定。如果您觉得代码杂乱无章，您可以建议将其拆分并重新组织以提高可读性。

代码重复

您可以将此点视为代码审查清单中的第四点，或者在检查代码可读性时检查代码重复。但是，拥有代码审查清单的重要性在于它迫使您一次只做一件事。这可能看起来并不重要，但它实际上会迫使您在一次只关注一个方面的同时检查代码：这是进行仔细检查的最有效方法。

命名

正如我们所提到的，当我们进行代码审查时，我们不仅要寻找错误，还要寻找改进代码的方法。在代码审查清单的这一点上，您可以审查变量、常量、类字段、属性（等等）名称，并寻找机会通过使它们更具描述性来改进它们。

测试

自动化测试是一段代码，因此，您也需要审查它们。因此，在您的代码审查清单的这一点上，您要审查：

代码中是否有测试

这些测试的质量

测试的可读性

测试中的命名。

文档

首先，如果项目附带任何文档，您要确保您也检查和查看文档。其次，如果您对代码所做的更改包括添加新功能，请确保更新文档，然后查看更新。

改进的可能性

当您一遍又一遍地查看不是您编写的代码时，您可能会对其他功能、可以提高性能或安全性的方面或总体改进有一些想法。在您的代码审查清单中，您不仅要检查它的内容，而且还要就如何从总体上或单个方面改进项目提供建议。

此时，您应该问问自己，是否有改进项目的方法，以便您可以自己进行更改或告知代码作者您发现的可能性。

跟踪更改

除了代码审查清单上的最后一个框外，您还应该在整个审查过程中跟踪您对代码所做的更改。重要的是，当您向代码作者提供反馈时（请参阅下一段），您能够展示更改并向他们解释。

提供您的反馈

在代码审查过程结束时，您可以与代码作者分享您的反馈。代码审查清单也将帮助您。您可以通过每个点和每个测试来展示您发现什么有效以及需要修复什么。

在审查过程中，您可能还注意到有一些方法可以更有效或更简单地获得相同的结果。您可以向雇用您（或请您帮忙）的同事提供此类信息：这将为您作为代码审查检查员的工作增加价值。

如果您在审查期间对代码进行了更改，您不仅要确保您通知代码的作者（或多个作者），而且您还能够解释为什么以及如何进行这些更改以及什么他们为项目带来的改进。

无代码编程是否需要代码审查？

正如您肯定已经知道的那样，当您使用无代码平台创建应用程序时，您并不是直接编写代码。如果您使用一流的无代码工具，例如 AppMaster（当今市场上最推荐的无代码平台），源代码会自动生成。这是否意味着该代码不需要代码审查，因为它不是由人创建的，而是由不会出错的机器创建的？

AppMaster平台的巨大优势之一是平台立即生成干净漂亮的代码，其中没有代码审查的地方；一般来说，它是不需要的。为什么？因为无论是开源项目还是AppMaster，所有的block和element都已经过百万次检查，平台不允许不正确的代码。也就是说，通常，审查被精确地用于提高代码质量，以便更专业的开发人员检查所创建的代码，从而避免错误导致的性能问题。

AppMaster 中没有这样的东西，因为所有代码都是专业创建的。它经过大量人员的测试和改进，每次我们找到改进选项时，这些改进选项都会立即应用于平台生成的所有应用程序。所以使用 AppMaster，不要花钱，也不要增加你对软件产品的总所有权。

结论

编码审查过程对于代码的作者和被要求检查它的人来说都是一个成长机会。这也是一个提高项目质量的机会。没有理由避免这样做。通过这篇关于代码审查的文章，我们还发现了无代码工具如何促进开发和创作过程并降低编程成本。