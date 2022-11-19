技术和软件一直在改进，然而它并没有每天都变得更加复杂。相反，IT部门的发展正在优化用户体验，使越来越多的人能够使用该技术。

换句话说，一方面，IT设备和工具变得越来越强大，另一方面，它们也变得越来越容易使用。例如，今天，编程不再是有经验的软件工程师的专属特权；由于我们今天可以部署的工具，像我这样的人可以成为一个开发者，或者说，公民开发者。

这就是人们所知道的现象，而公民开发则来自于此。在这篇文章中，我们将探讨什么是公民开发，公民开发对企业的好处，公民开发者所需的技能，以及在企业内部允许这一过程的工具。

什么是公民发展？

公民开发是一个术语，我们可以用来描述我们可以在任何类型的企业内观察到的一个增长趋势：它是希望非专业开发者成为他们公司或企业需求的软件开发者的过程。这意味着什么呢？

今天，所有企业、公司和任何部门的专业人士都需要软件和自动化。无论是为他们的客户创建应用程序，还是实现一些业务流程的自动化，他们都需要它。只要应用程序的开发是一个困难的事情，是只有专业开发人员才能处理的事情，当一个企业需要创建应用程序或构建软件时，他们不得不雇用专业的开发人员，或者在大公司的情况下，在公司内创建整个IT部门。

现在，情况不同了。今天，无代码平台允许任何人在不写代码的情况下构建软件。这对企业意味着什么？即使没有受过软件开发教育的个人，这些人仍然可以着手进行应用程序开发，因为它不再需要多年的教育和深厚的知识。因此，公民开发者是只具有一些应用程序开发技能的个人，由于无代码平台，他们可以对现有的应用程序进行修改或创建新的应用程序。

什么是无代码平台？

正如你很容易猜到的，无代码平台在公民发展的趋势中具有核心作用。但它们是什么呢？

顾名思义，无代码工具是桌面或网络应用程序，其目的是让公民开发者和商业用户在不写代码的情况下开始应用开发过程，而是使用可视化界面和预建构件进行组装。

当任何企业用户都可以使用公民开发程序来构建软件时，企业主和专业人士就不再需要雇佣专业开发人员，他们可以通过减少管理成本来减轻IT部门的负担。

谁是公民开发，他们做什么？

我们已经说过，公民开发是一个允许个人、非专业开发者创建应用程序和软件并成为软件开发者的过程。这些人就是公民开发者。同时，公民开发者也可以是已经在你的公司工作的人，由于无代码平台，他可以为自己、同事和客户创建定制的商业应用。公民开发者可以没有什么软件知识，零编码知识和经验。他们会完全被激励，并专注于创建符合公司需求和目标的应用程序。

在无代码公民开发项目的支配下，公民开发者被赋予了极大的权力。

他们不再需要等待专业软件开发人员的批准或合作，就可以把他们的想法提出来。

他们可以在自己的项目上工作。

他们可以完全自主地使用软件来解决商业问题。

然而，正如我们将在下一段中发现的那样，公民开发并不仅仅对公民开发者有好处。

公民发展的好处

公民发展在很多商业领域都有好处，从员工授权到降低成本到创新。让我们详细分析一下主要的。

IT需求

我们需要承认的第一个事实是公民开发如何满足当今企业日益增长的需求：对IT、机器学习工具和软件资源的需求。无论是管理和解决业务问题，为客户开发应用程序，还是为企业用户开发应用程序，数字化是每个维度和每个部门的企业的核心主题。

对应用程序日益增长的需求

除了一般的软件，今天的企业比以往任何时候都需要更多的移动应用程序：我们每个人都拥有至少一部智能手机，当你的所有员工和所有客户都有一部手机时，你需要利用这个机会，一方面，改善你的业务流程，另一方面，增加你的流量、受众和销售。有了公民开发项目，为你的客户开发商业应用和移动应用对任何公民开发者来说都变得更加容易和具有成本效益。

赋予员工权力

就像我们在上一段中讨论的那样，公民开发可以帮助消除前瞻性员工的很多挫折感。当挫折感来自于无法达到目标，失去竞争优势，以及不可能按照自己的想法工作却不得不等待软件开发部门的可用性时，公民开发可以把重要的应用开发工具放在公民开发者的手中。

减少应用程序的开发成本

当你完全不需要雇用应用程序开发团队或专业开发人员时，你和你的企业可以节省大量的资金。然而，一个公民开发者为你的企业开发应用程序，决定了成本的减少，即使这个特定的人在应用程序开发领域有一个教育。这是因为无代码平台和公民开发项目是伟大的工具，当然，即使它们在受过教育的程序员手中。它们缓解了他们的工作，使其更加顺利，并缩短和缓解了测试和代码审查阶段。所有方面都不可避免地降低了应用程序的开发成本。

不再缺乏熟练的开发人员

随着就业市场对应用开发技能需求的增加，就业市场在过去几年中解决了可用的专业程序员的短缺问题。有了公民开发，弥补短缺变得更加容易，因为更容易获得技能，让有积极性的员工成为公民开发者。

生产力的提升

当任何公民开发者可以轻松地创建商业应用程序来改善和自动化他们的工作流程时，工作可以更有效地进行。当公民开发者不是根据已下载的具有自身功能的应用程序来调整工作流程，而是为他们和他们的工作需求专门设计一个创建的应用程序时，这一点就更加真实。

专业开发者与公民开发者

当企业用户第一次听到公民开发时，他们的印象是公民开发是一种妥协：当你找不到应用开发专家时，当你想降低应用开发成本时，你可以在公司内部拥有公民开发者，他们可以尽力而为，得到的结果几乎和专业开发者一样好。

这完全不是这样的。公民开发不是一种妥协，它是一种选择，一种优化你所掌握的资源的方式。在许多情况下，公民开发者甚至可能比专业开发者更受欢迎。为什么呢？

首先，公民开发者往往更符合业务需求，因为他们本身就是用户。其次，公民开发者在开发中可以更快、更敏捷，因为他们不受制于专业开发者的相同的流程和协议。最后，公民开发者的成本通常比专业开发者低。

因此，公民开发不是一个妥协，而是一个获得最大资源的机会。它可以与专业开发者结合使用，或作为一个独立的解决方案，这取决于你的需求和偏好。在这两种情况下，当你需要快速和有成本效益地开发应用程序时，应始终考虑公民开发。

底线是，公民开发可以为那些想利用技术达到自己目的的企业提供巨大的优势。通过利用公民开发者，企业可以确保快速的应用开发，同时降低成本。因此，如果你正在寻找一种无需雇佣专业开发人员就能快速创建应用程序的方法，公民开发可能正是你所需要的!

为什么你的组织需要公民开发？

有几个原因说明你的组织需要公民开发。

对商业应用的需求越来越大，而这种需求来自于商业用户和客户。公民开发是最快速和最具成本效益的答案。 客户越来越习惯于从他们的智能手机上获得他们想要的任何东西。对移动应用程序的需求已经成倍增长，而且预计还会进一步增长。同样，公民开发是最好的答案。 公民应用开发让普通的企业用户感到被他们的组织认可。积极性和生产力会因此而提高。 与传统的应用程序开发过程相比，公民开发具有成本效益。 公民开发也比替代方案更灵活，因为没有代码平台，不仅创建商业应用更容易，而且更新也更容易。在不断发展的应用程序开发领域，公民开发者需要能够轻松快速地更新应用程序和工具。

公民开发者需要哪些技能？

你如何能在你的团队中发现一个潜在的公民开发者？这些是你应该寻找的技能。

首先，公民开发者不是你的IT部门的一部分（如果你有一个）。他们可以是应用程序管理员、业务分析师、用户体验设计师、商业智能专家，等等。

公民开发者有深厚的业务知识。这使他们有能力设计你可能需要的确切类型的商业应用程序。

公民开发者应该是在日常生活中使用软件的人，尽管他们不编码。

为什么AppMaster是最适合公民开发者的无代码工具？

现在我们已经涵盖了其他任何方面，我们需要考虑最好的无代码平台来支持公民开发者的公民开发之旅。

AppMaster是最值得推荐的无代码公民开发平台，因为。

一个有趣的事实是：AppMaster已经推出了自己的大学，在那里你不仅可以学习这个平台，还可以学习编程领域的基本知识。该课程是完全免费的，并分为不同的难度等级。你可以从零开始，也可以从高级水平开始。

公民开发：总结

像AppMaster这样的无码软件使成千上万想要改进和发展的企业的公民开发成为可能。现在你知道了所有的好处和开始的地方，是时候让你和你的公司开始你的公民开发之旅了。