使用多种管理软件，你是否已经受够了管理不善？你的团队中的每个人都理所当然地对要遵循的最新电子表格、维护客户记录以及与团队的合作感到困惑。组织中的这种情况导致沟通不畅，重复或遗漏重要任务，以及客户和员工的不满。因此，现在是你利用 no-code 来建立内部工具，以帮助你摆脱多种管理和沟通工具。

什么是 no-code 软件？

这个在软件公司管理层中首次提出的术语意味着你不需要任何代码来开发内部使用的应用程序或软件。这些操作在创建应用程序期间或之后几乎不需要开发人员的支持。此外，它们的成本比 CRM的，而且比Excel表和生产力软件的组合更容易管理。

你可以使用无代码操作来创建内部沟通和项目处理的工具。它可以使组织中的经常性任务自动化。同时，你可以以所需的格式报告分析结果，以进行有效的决策。

无代码工具的类型

我们可以将无代码工具分为以下强大的工具类别，以帮助你找到适合你的业务的最佳解决方案。在每个类别中，都有一个最好的工具列表，可以帮助你实现自动化管理你的业务而不需要太多的麻烦。

BPM工具 --帮助创建一个围绕人和系统的框架

--帮助创建一个围绕人和系统的框架 表单生成器 --创建用于收集答复的自动化表单

--创建用于收集答复的自动化表单 自动化 --自动化不同的重复性任务

--自动化不同的重复性任务 前端构建器 --帮助创建前端以获得更好的用户体验

--帮助创建前端以获得更好的用户体验 应用程序构建器 --构建工具，包括带有自定义代码的网络应用程序

--构建工具，包括带有自定义代码的网络应用程序 外勤人员应用程序 - 让你管理不同的资产

- 让你管理不同的资产 扩展构建器 --可以创建有用的扩展

--可以创建有用的扩展 测试自动化 - 可以运行自动化操作

- 可以运行自动化操作 在线DB工具 --在没有开发人员的情况下，管理Dbs变得更加容易

--在没有开发人员的情况下，管理Dbs变得更加容易 网站建设者--有助于使用创建网站 drag-and-drop

在内部应用中使用无代码的原因

不是所有的企业都可能是一样的，但他们仍然可以使用no-code 操作。这些平台的魅力在于它们提供的可定制性和灵活性。你可能需要协调你的团队，作为一个营销机构，一个律师，或一个医生。在每种情况下，你的优先事项、内部工具和数据要求都会有所不同。但你可以期待高效的no-code ，以最详细的方式处理它。这些工具可以在短时间内开发定制的应用程序和建立网络应用程序，不需要开发人员。

以下是无代码内部工具的主要使用情况。

SaaS的局限性

SaaS solutions往往成本很高，特别是如果你需要它们完全根据你的组织的需要进行定制。以负担得起的价格提供的SaaS的一般变体并不具备你所需要的功能。因此，你可以利用no-code 内部工具，完全放开SaaS，为你的组织建立具有巨大价值的应用程序。

内部开发人员的优化

让你的内部工具通过内部开发人员开发，将需要你离开一般的工作流程，在内部工具上花费额外的时间。这对你的企业来说是一种资源的浪费，特别是当你可以很容易地得到no-code ，不需要开发人员的内部工具。

系统维护

使用专门开发的程序或复杂的CMS ，也需要你投资于维护。同样，在某些情况下，硬件升级可能是必不可少的。但是，no-code 内部工具就不是这样了。它们允许你无忧无虑地工作，从而节省一项额外的任务和你的公司资源。你可以通过直观的管理面板轻松建立内部工具。

纸张和电子表格的升级

如果你一直使用电子表格或纸张来保持你的记录，no-code 内部工具将被证明是你成长和成功的一个重要突破口。有了这些工具，你将拥有一切数字化，确保所有利益相关者的适当访问。

是什么让构建内部工具的无代码成为企业的解决方案？

No-code 业务工具具有构建内部工具的多种优势。让我们看一下。

低成本

你不需要在现有的系统上花费，也不需要为你的业务需求而产生开发成本来获得专门的软件。大多数no-code 平台以可承受的成本提供设施。因此，小企业可以很容易地使用它们来获得所需的功能。

减少对工程团队的依赖性

开发人员设计的重型软件和CMS ，在公司现有的IT基础设施下往往无法发挥功能。因此，纳入一个CMS ，往往伴随着IT升级。同样，在内部开发团队的资源和时间方面，建立工具和定制业务应用程序的开发成本，也可以通过no-code 平台避免。

快速启动

你不需要等待开发、原型、测试和错误修复开始工作。no-code 服务可立即供你创建并开始工作。因此，在通过no-code 解决方案构建定制的商业应用程序时，可以节省您大量的时间。

定制化

No-code 内部工具让你开发定制的商业应用程序。你可以根据你的要求从功能的角度或布局的角度调整一切。所有这些都可以通过这些工具的自定义代码功能实现。

支持可扩展性

CRM为小企业设计的工具通常在一个特定的水平上为你服务；一旦组织增长，他们就会纳入变化。但no-code 内部工具是简单的，并且总是由你决定。这让你在成长过程中为更大的组织优化它们。

组织赋权

no-code 工具让你享受组织的授权。你不需要依靠第三方来解决你的业务的流程。所有的数据和其他敏感信息都留在你身边，同时你使用内部工具开发一个更好的管理系统，不需要开发人员。

员工的满意度

内部工具可以为员工简化流程和工作范围，比传统的方式（电子表格或文件）更清晰。此外，员工不需要付出任何额外的努力来使用无代码开发的内部工具。它提高了员工的满意度和生产力。

如何从无代码中获得最大利益？

好吧，如果你已经决定使用no-code 平台来构建内部工具，你必须采用一些最佳做法来获得最大的收益。

这里有一些提示，在这方面可以帮助你。

提供相关的培训

使用通过 no-code 解决方案创建的内部工具将是简单的（因为它们通过拖放用户界面工作）。但你必须向你的团队成员提供培训，以获得最大的效益。有些人不懂技术，有些人可能抵制变化。在这两种情况下，提供培训可以帮助你填补这个空白。

鼓励探索和实验

你所创建的内部工具可能有所有的功能，但总是有增长和改进的空间。所以，你必须允许你的团队去探索和思考可以包含在内部工具中的其他方面。所有这些鼓励将确保你的企业用户充分使用内部工具。

开发案例研究

由于使用no-code 来创建内部工具的概念是新的，你的团队可能没有意识到通过no-code 工具和简单的管理面板可以实现的无限可能。因此，为了让他们开始，必须开发一些内部案例研究，以突出潜在的用途和最大限度地利用内部工具的方法。

创建模板

像其他生产力平台一样，内部工具让你创建你的模板。因此，最好是利用这些模板来节省时间并获得更好的结果。你可以从一开始就创建你的工作流程，但是一旦你根据你的组织把事情解决了，设置模板就会成为一个救星。为此，你甚至不需要开发人员的帮助。

无代码的未来

No-code 工具在不同的生活领域，包括商业和数据工程中越来越突出。这个行业过度繁荣的主要原因是开发资源的高成本和获得预期结果所需的长时间。

此外，no-code 工具可以产生其他可用平台难以管理的效益，从而大大增强了需求。由于它们提供了一个安全、可靠和易于使用的机制来管理不同的业务，企业往往更容易采用它。你不需要编码技能或技术知识来制作具有直观用户界面的网络和移动应用程序。

AppMaster是最好的无代码工具，它可以让你建立应用程序，让你的业务进入自动化模式，同时不面临漫长的开发时间和高成本。管理面板的设计考虑到了没有技术的人。此外，拖放功能不会要求企业用户利用编码知识。

业务逻辑、网络仪表板和数据库设计是AppMaster 。此外，创建内部业务解决方案的预算和时间是无可比拟的，使其成为市场上令人惊叹的no-code 工具之一。

总结

使用no-code 内部工具可以将你从管理常规任务和处理利益相关者和行政问题的过度压力中解脱出来。你可以期望通过no-code 工具获得更高的可定制性、易用性（拖放功能）、更高的员工满意度，以及提高生产力。