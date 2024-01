Présentation du concepteur Web

Qu'est-ce qu'AppMaster Web Designer ?

AppMaster Web Designer est un constructeur visuel inclus dans AppMaster Studio qui vous permet de créer des applications Web sophistiquées sans écrire une seule ligne de code.

Dotée d'options étendues de personnalisation de l'interface utilisateur, la plate-forme offre une interface intuitive par glisser-déposer. En outre, il prend en charge des infrastructures d'applications complètes, telles que la logique métier interne, la base de données locale, les intégrations tierces et le déploiement ultra-rapide d'applications dans votre environnement préféré.

À qui s’adresse AppMaster Web Designer ?

AppMaster est conçu pour ceux qui souhaitent développer des applications Web sans codage. Bien que des compétences en développement front-end ne soient pas nécessaires pour exploiter son potentiel, une compréhension de base des fonctionnalités des applications Web et la capacité d'effectuer des requêtes sur le serveur et d'utiliser des variables sont essentielles.

Les technologies

Les applications Web créées avec AppMaster Web Designer sont des SPA (Single Page Applications) utilisant le framework Vue3 . Cette conception facilite la création d’applications non seulement rapides et réactives mais également évolutives. La logique métier est isolée et exécutée dans un thread séparé, garantissant une gestion efficace des tâches et une interface plus réactive.

De plus, le traitement des données et les opérations complexes sont effectués dans un thread en arrière-plan. Cela évite de bloquer le thread d'exécution principal de l'application, améliorant ainsi la réactivité et améliorant considérablement l'expérience utilisateur globale.

Personnalisation

AppMaster est fondé sur le concept Flexbox et prend en charge presque toutes les propriétés CSS, ce qui facilite l'adaptation de l'apparence de votre application à votre marque ou à vos préférences de conception.

De plus, AppMaster fournit une bibliothèque de composants prédéfinis et un générateur de thèmes pour vous aider à créer des applications Web hautement personnalisées et visuellement attrayantes qui répondent à vos besoins spécifiques.

Configuration requise

Navigateur

Pour des performances optimales, utilisez les trois dernières versions des navigateurs modernes. AppMaster fonctionne de manière optimale sur Google Chrome . Si vous rencontrez des problèmes, nous vous conseillons de passer à Chrome.

Veuillez noter qu'AppMaster ne prend pas en charge Internet Explorer. Bien que les applications Web créées dans AppMaster continueront à prendre en charge toutes les fonctionnalités standard disponibles dans les navigateurs Web modernes, nous ne pouvons pas garantir que les sites fonctionneront correctement dans Internet Explorer.

Résolutions d'écran

Un ordinateur de bureau ou portable avec une résolution d'écran minimale de 1 280 x 1 024 est recommandé pour la meilleure expérience avec AppMaster Web Designer.