Apple'ın yeni iOS 16.6 beta sürümü, daha önce duyurulan bir güvenlik özelliğini sunarak iMessage konuşmalarındaki güvenlik önlemlerini artırıyor. Yaklaşık bir ay içinde kullanıma sunulması beklenen güncellenmiş işletim sistemi, halihazırda güvenli olan iletişim sistemine önemli bir ek olan iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması ile mesajlaşma güvenliğini artırıyor. iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması, Apple tarafından geçen yıl duyuruldu ve şimdi iOS 16.6 genel beta sürümünde etkinleştirildi.

Bu özellik, bir görüşmede her iki tarafça etkinleştirildikten sonra, mesajları barındıran bulut sunucularının ele geçirilmiş gibi görünmesi gibi olası bir izinsiz giriş algılandığında kullanıcıları bilgilendirir. Güvenliği daha da artırmak için, Kişi Doğrulama Kodları şahsen veya bir FaceTime araması yoluyla karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir. Esasen bu özellik, konuşmaların meşru olmasını ve gizli dinleme yapılmamasını sağlayarak iMessage kullanıcıları için ekstra bir gizlilik katmanı sağlar. Özellikle, iMessage zaten uçtan uca şifrelemeye sahiptir ve bu özel ekleme, olağanüstü dijital tehditlerle karşı karşıya kalan bireyleri hedeflemektedir.

Apple başlangıçta bu özelliği, gazeteciler veya hükümet yetkilileri gibi son derece karmaşık düşmanlar tarafından hedef alınabilecek kişiler için bir güvenlik önlemi olarak sundu. Bu güvenlik geliştirmeleri, devlet destekli saldırganlarla veya benzer üst düzey tehditlerle savaşmak için tasarlanmış olsa da, daha fazla iç huzuru arayan herhangi bir iMessage kullanıcısı tarafından kullanılabilir. Özellik beta sürümünde görünürken, BGR tarafından bildirildiği üzere henüz işlevsel değil.

