Appleの新しいiOS 16.6ベータ版は、以前に発表されたセキュリティ機能を実現し、iMessageの会話内の安全対策を強化します。iMessageコンタクトキー認証は、Appleが昨年発表したもので、iOS 16.6パブリックベータ版で有効化されました。

この機能は、会話の両者が有効にすると、メッセージをホストするクラウドサーバーが侵害されたように見える場合など、侵入の可能性が検出された場合にユーザーに通知されます。さらにセキュリティを強化するために、連絡先確認コードは、対面またはFaceTime通話で比較・確認することができます。この機能により、会話が正当なものであり、盗聴されていないことが確認され、iMessageユーザーにさらなるプライバシーを提供することができます。iMessageはすでにエンド・ツー・エンドの暗号化を実現しており、今回の追加機能は、デジタル上の脅威に直面している個人をターゲットにしています。

Appleは当初、ジャーナリストや政府関係者など、高度に洗練された敵に狙われる可能性のある人々のためのセキュリティ対策として、この機能を導入しました。このセキュリティ強化は、国家的な攻撃者や同様の高度な脅威に対抗するために設計されていますが、さらなる安心感を求めるiMessageユーザーであれば誰でも利用することが可能です。BGRが報じたように、この機能はベータ版で確認できますが、まだ機能していません。

デジタル・セキュリティの重要性が高まり

iOS16.6ベータ版のiMessageコンタクトキー認証のようなセキュリティの進歩により、テック業界はユーザーのプライバシーを守るために絶えず進化していることがわかります。