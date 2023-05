يقدم الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل iOS 16.6 من Apple ميزة أمان تم الإعلان عنها مسبقًا ، مما يزيد من إجراءات السلامة في محادثات iMessage. من المتوقع أن يتوفر في غضون شهر أو نحو ذلك ، يعمل نظام التشغيل المحدث على تحسين أمان المراسلة باستخدام iMessage Contact Key Verification ، وهو إضافة رئيسية لنظام الاتصال الآمن بالفعل. تم الإعلان عن التحقق من مفتاح الاتصال في iMessage العام الماضي بواسطة Apple وتم تنشيطه الآن في الإصدار التجريبي العام من iOS 16.6.

بمجرد تمكين كلا الطرفين في المحادثة ، تقوم الميزة بإعلام المستخدمين إذا تم اكتشاف اختراق محتمل ، مثل عندما يبدو أن الخوادم السحابية التي تستضيف الرسائل قد تم اختراقها. لتعزيز الأمان ، يمكن مقارنة رموز التحقق من جهات الاتصال والتحقق منها شخصيًا أو عبر مكالمة FaceTime. بشكل أساسي ، تضمن الميزة أن المحادثات شرعية وعدم حدوث تنصت ، مما يوفر طبقة إضافية من الخصوصية لمستخدمي iMessage. والجدير بالذكر أن iMessage تفتخر بالفعل بالتشفير من طرف إلى طرف ، وتستهدف هذه الإضافة الخاصة الأفراد الذين يواجهون تهديدات رقمية غير عادية .

قدمت Apple في البداية هذه الميزة كإجراء أمني لأولئك الذين قد يكونون مستهدفين من قبل خصوم متطورين للغاية ، مثل الصحفيين أو المسؤولين الحكوميين. على الرغم من أن هذه التحسينات الأمنية مصممة لمكافحة المهاجمين الذين ترعاهم الدولة أو التهديدات عالية المستوى المماثلة ، إلا أنه يمكن استخدامها من قبل أي مستخدم iMessage يسعى لمزيد من راحة البال. بينما تكون الميزة مرئية في الإصدار التجريبي ، إلا أنها لا تعمل بعد ، كما ذكرت BGR.

لقد مهدت الأهمية المتزايدة للأمن الرقمي الطريق لمنصات

تعمل المنصات مثل AppMaster على تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع تطوير التطبيقات ، ومع التقدم في الأمان مثل التحقق من مفتاح الاتصال iMessage في تحديث iOS 16.6 beta ، من الواضح أن صناعة التكنولوجيا تتطور باستمرار لحماية خصوصية المستخدم.