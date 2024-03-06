Cloudflare, Büyük Dil Modellerini Korumak için Yapay Zekaya Yönelik Güvenlik Duvarını Tanıtıyor

Cloudflare, çığır açan bir girişimle, Büyük Dil Modellerini (LLM'ler) korumak için tasarlanmış gelişmiş bir katman olan 'Yapay Zeka için Güvenlik Duvarı'nı başlattı. Bu yeni savunma hattı, potansiyel suiistimalleri, modellerle temasa geçmeden önce tespit etmeyi amaçlıyor.

4 Mart'ta tanıtılan Firewall for AI, özellikle LLM'lerden yararlanan uygulamalara hizmet veren gelişmiş bir web uygulaması güvenlik duvarı (WAF) olarak hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bu tür uygulamalara karşı koruma sağlayacak şekilde yapılandırılmış bu güvenlik önlemleri paketi, hız sınırlama ve hassas verilerin tespiti gibi geleneksel WAF yardımcı programlarının yeni bir entegrasyonunu getiriyor. Üstelik, kullanıcılar tarafından herhangi bir istismar planını ortaya çıkarmak için sunulan model istemlerini titizlikle inceleyen, benzeri görülmemiş bir katman sunar.

AI için Güvenlik Duvarı, geniş Cloudflare ağında sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır; böylece şirkete, tehditleri başlangıç ​​​​aşamalarında tespit etme avantajı sağlar ve bunun sonucunda hem kullanıcılar hem de modeller için saldırılara ve kötüye kullanıma karşı güçlü koruma sağlanır. Halen geliştirme aşamasında olmasına rağmen bu ürün, yapay zeka güvenliğinde önemli bir ilerlemenin habercisidir.

Yüksek Lisans'lara yönelik potansiyel tehditler, geleneksel web ve API uygulamalarının karşılaştığı güvenlik açıklarının ötesine uzanıyor. Araştırmacıların fark ettiği gibi, yapay zeka sistemlerine özgü karmaşık güvenlik açıkları, rakiplerin modelleri ele geçirmesine ve yetkisiz manevralar yapmasına olanak sağlayabilir. Bu yeni tehlikelerle doğrudan mücadele eden Cloudflare Yapay Zeka için Güvenlik Duvarının standart bir WAF'ye benzer şekilde çalışması, göstergeler veya saldırı modelleri için bir LLM istemi içeren her API isteğini titizlikle incelemesi öngörülüyor.

Firewall'un yetkinliği tek bir altyapıya bağlı değildir; Cloudflare Workers AI platformu veya başka herhangi bir harici altyapı aracılığıyla barındırılan modelleri koruyabilir ve ayrıca Cloudflare AI Gateway ile birlikte kullanılabilir.

Çok sayıda tespit tekniği kullanan AI Güvenlik Duvarı, istem enjeksiyonu ve diğer kötü amaçlı etkinlik biçimleri gibi hileleri tespit ederek istem içeriğinin model yaratıcıları tarafından belirlenen sınırlar içinde kalmasını sağlar. Ayrıca, HTTP istekleri içinde gizlenen istemleri inceler ve müşterilere, isteklerin JSON gövdesine göre uyarlanmış kuralları yapılandırma yetkisi verir.

Cloudflare göre Firewall for AI, etkinleştirildikten sonra her istemi sistematik olarak inceliyor ve ardından kötü niyetli olma potansiyelini yansıtan bir puan veriyor.

Yapay Zeka için Güvenlik Duvarı gibi sağlam çözümlerin ortaya çıkışı, gelişen yapay zeka alanında gelişmiş koruyucu mekanizmalara duyulan zorunluluğun altını çiziyor. Sürekli genişleyen no-code geliştirme alanında gelişen AppMaster gibi platformlar, güvenliği bir temel taşı olarak benimsiyor ve oluşturulan arka uç ve ön uç sistemlerinin günümüzün birbirine bağlı dijital ortamında güçlü savunmalardan yararlanmasını sağlıyor.