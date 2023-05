Apple का नया iOS 16.6 बीटा पहले से घोषित सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है, iMessage वार्तालापों के भीतर सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है। लगभग एक महीने में उपलब्ध होने की उम्मीद है, अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम iMessage कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन के साथ मैसेजिंग सुरक्षा को बढ़ाता है, जो पहले से ही सुरक्षित संचार प्रणाली के लिए एक प्रमुख अतिरिक्त है। iMessage संपर्क कुंजी सत्यापन की घोषणा Apple द्वारा पिछले साल की गई थी और अब इसे iOS 16.6 सार्वजनिक बीटा में सक्रिय कर दिया गया है।

एक बार बातचीत में दोनों पक्षों द्वारा सक्षम किए जाने के बाद, फीचर संभावित घुसपैठ का पता चलने पर उपयोगकर्ताओं को सूचित करता है, जैसे कि संदेशों को होस्ट करने वाले क्लाउड सर्वर से समझौता किया गया लगता है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, संपर्क सत्यापन कोड की व्यक्तिगत रूप से या फेसटाइम कॉल के माध्यम से तुलना और सत्यापन किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से, यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि बातचीत वैध है और यह कि कोई ईव्सड्रॉपिंग नहीं हो रही है, iMessage उपयोगकर्ताओं के लिए गोपनीयता की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है। विशेष रूप से, iMessage पहले से ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का दावा करता है, और यह विशेष अतिरिक्त असाधारण डिजिटल खतरों का सामना करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करता है।

Apple ने शुरुआत में इस सुविधा को उन लोगों के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में पेश किया, जिन्हें अत्यधिक परिष्कृत विरोधियों, जैसे पत्रकारों या सरकारी अधिकारियों द्वारा लक्षित किया जा सकता है। हालाँकि इन सुरक्षा संवर्द्धन को राज्य-प्रायोजित हमलावरों या इसी तरह के उच्च-स्तरीय खतरों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वे किसी भी iMessage उपयोगकर्ता द्वारा मन की अतिरिक्त शांति की तलाश में नियोजित किए जा सकते हैं। जबकि फीचर बीटा संस्करण में दिखाई दे रहा है, यह अभी तक कार्यात्मक नहीं है, जैसा कि बीजीआर द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

डिजिटल सुरक्षा के बढ़ते महत्व ने AppMaster जैसे no-code प्लेटफॉर्म के लिए मार्ग प्रशस्त किया है , which adapts and simplifies the development process for building mobile applications. AppMaster 's no-code platform accelerates the creation of iOS apps and improves cost efficiency, making software solutions more accessible to businesses, governments, and individuals alike. Furthermore, these platforms offer user-friendly interfaces for creating web, mobile, and backend applications while automatically generating accurate documentation, enhancing security, and ensuring scalability.

AppMaster जैसे प्लेटफ़ॉर्म एप्लिकेशन डेवलपमेंट के हमारे दृष्टिकोण को बदल रहे हैं, और iOS 16.6 बीटा अपडेट में iMessage कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन जैसी सुरक्षा में प्रगति के साथ, यह स्पष्ट है कि तकनीकी उद्योग उपयोगकर्ता गोपनीयता की सुरक्षा के लिए लगातार विकसित हो रहा है।