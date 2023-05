iOS 16.6 beta mới của Apple cung cấp tính năng bảo mật đã được công bố trước đó, tăng cường các biện pháp an toàn trong các cuộc hội thoại iMessage. Dự kiến sẽ ra mắt trong khoảng một tháng nữa, hệ điều hành được cập nhật sẽ tăng cường bảo mật tin nhắn với Xác minh khóa liên hệ iMessage, một bổ sung quan trọng cho hệ thống liên lạc đã được bảo mật. Xác minh khóa liên hệ iMessage đã được Apple công bố vào năm ngoái và hiện đã được kích hoạt trong bản beta công khai iOS 16.6.

Sau khi được cả hai bên kích hoạt trong cuộc trò chuyện, tính năng này sẽ thông báo cho người dùng nếu phát hiện thấy một hành vi xâm nhập tiềm tàng, chẳng hạn như khi máy chủ đám mây lưu trữ thư dường như đã bị xâm phạm. Để tăng cường bảo mật hơn nữa, Mã xác minh liên hệ có thể được so sánh và xác minh trực tiếp hoặc qua cuộc gọi FaceTime. Về cơ bản, tính năng này đảm bảo các cuộc hội thoại là hợp pháp và không có hoạt động nghe lén nào diễn ra, cung cấp thêm một lớp bảo mật cho người dùng iMessage. Đáng chú ý, iMessage đã tự hào về mã hóa đầu cuối và phần bổ sung cụ thể này nhắm đến các cá nhân đang đối mặt với các mối đe dọa kỹ thuật số đặc biệt .

Apple ban đầu giới thiệu tính năng này như một biện pháp bảo mật dành cho những người có thể là mục tiêu của những kẻ thù cực kỳ tinh vi, chẳng hạn như các nhà báo hoặc quan chức chính phủ. Mặc dù các cải tiến bảo mật này được thiết kế để chống lại những kẻ tấn công do nhà nước bảo trợ hoặc các mối đe dọa cấp cao tương tự, chúng có thể được sử dụng bởi bất kỳ người dùng iMessage nào đang tìm kiếm sự an tâm hơn. Mặc dù tính năng này có thể nhìn thấy trong phiên bản beta, nhưng nó vẫn chưa hoạt động, theo báo cáo của BGR.

Tầm quan trọng ngày càng tăng của bảo mật kỹ thuật số đã mở đường cho các giải pháp phần mềm dễ tiếp cận hơn cho các doanh nghiệp, chính phủ và cá nhân.

Với những tiến bộ về bảo mật như Xác minh khóa liên hệ iMessage trong bản cập nhật iOS 16.6 beta, rõ ràng là ngành công nghệ đang không ngừng phát triển để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.