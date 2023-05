В новой бета-версии iOS 16.6 компания Apple реализовала ранее анонсированную функцию безопасности, усилив меры безопасности в беседах iMessage. Ожидается, что обновленная операционная система, которая будет доступна примерно через месяц, повысит безопасность обмена сообщениями с помощью функции iMessage Contact Key Verification, что является важным дополнением к и без того безопасной системе связи. iMessage Contact Key Verification была анонсирована компанией Apple в прошлом году и теперь активирована в публичной бета-версии iOS 16.6.

Если эта функция включена обеими сторонами в разговоре, она уведомляет пользователей при обнаружении потенциального вторжения, например, когда облачные серверы, на которых хранятся сообщения, похоже, были взломаны. Для дальнейшего усиления безопасности коды проверки контактов можно сравнивать и проверять лично или через FaceTime. По сути, эта функция гарантирует законность разговора и отсутствие подслушивания, обеспечивая дополнительный уровень конфиденциальности для пользователей iMessage. Примечательно, что iMessage уже имеет сквозное шифрование, а это дополнение предназначено для людей, сталкивающихся с чрезвычайными цифровыми угрозами.

Изначально Apple представила эту функцию в качестве меры безопасности для тех, кто может стать мишенью для очень изощренных противников, таких как журналисты или правительственные чиновники. Хотя эти улучшения безопасности предназначены для борьбы с государственными злоумышленниками или подобными угрозами высокого уровня, их может использовать любой пользователь iMessage, желающий получить дополнительное спокойствие. Хотя эта функция уже доступна в бета-версии, она еще не функционирует, как сообщает BGR.

Такие платформы, как AppMaster, меняют наш подход к разработке приложений, а с такими достижениями в области безопасности, как верификация контактного ключа iMessage в бета-версии iOS 16.6, становится очевидным, что технологическая индустрия постоянно развивается, чтобы защитить конфиденциальность пользователей.