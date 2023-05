iOS 16.6 beta ใหม่ของ Apple มาพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการสนทนาผ่าน iMessage คาดว่าจะพร้อมใช้งานในอีกประมาณหนึ่งเดือน ระบบปฏิบัติการที่อัปเดตช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งข้อความด้วย iMessage Contact Key Verification ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่สำคัญของระบบการสื่อสารที่ปลอดภัยอยู่แล้ว Apple ประกาศการยืนยันคีย์ติดต่อ iMessage เมื่อปีที่แล้วและขณะนี้ได้เปิดใช้งานใน iOS 16.6 รุ่นเบต้าสาธารณะแล้ว

เมื่อเปิดใช้งานโดยทั้งสองฝ่ายในการสนทนา คุณลักษณะนี้จะแจ้งเตือนผู้ใช้หากตรวจพบการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้น เช่น เมื่อเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่โฮสต์ข้อความดูเหมือนจะถูกบุกรุก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถเปรียบเทียบและยืนยันรหัสยืนยันการติดต่อด้วยตนเองหรือผ่านการโทร FaceTime โดยพื้นฐานแล้ว ฟีเจอร์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสนทนานั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีการดักฟังเกิดขึ้น ทำให้มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งสำหรับผู้ใช้ iMessage โดยเฉพาะอย่างยิ่ง iMessage มีการเข้ารหัสแบบ end-to-end อยู่แล้ว และการเพิ่มนี้มีเป้าหมายเฉพาะบุคคลที่เผชิญกับ ภัยคุกคามทางดิจิทัลที่ไม่ธรรมดา

ในตอนแรก Apple แนะนำคุณสมบัตินี้เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ที่อาจตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามที่มีความซับซ้อนสูง เช่น นักข่าวหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้ว่าการปรับปรุงความปลอดภัยเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับผู้โจมตีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือภัยคุกคามระดับสูงที่คล้ายคลึงกัน แต่ผู้ใช้ iMessage ที่ต้องการความอุ่นใจก็สามารถใช้งานได้ แม้ว่าคุณลักษณะนี้จะปรากฏให้เห็นในรุ่นเบต้า แต่ก็ยังใช้งานไม่ได้ ตามที่รายงานโดย BGR

ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลได้ปูทางไปสู่แพลตฟอร์ม no-code เช่น AppMaster , which adapts and simplifies the development process for building mobile applications. AppMaster 's no-code platform accelerates the creation of iOS apps and improves cost efficiency, making software solutions more accessible to businesses, governments, and individuals alike. Furthermore, these platforms offer user-friendly interfaces for creating web, mobile, and backend applications while automatically generating accurate documentation, enhancing security, and ensuring scalability.

แพลตฟอร์มเช่น AppMaster กำลังเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใกล้การพัฒนาแอปพลิเคชัน และด้วยความก้าวหน้าด้านความปลอดภัย เช่น การยืนยันคีย์ติดต่อ iMessage ในการอัปเดต iOS 16.6 เบต้า เห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้