iOS 16.6 beta baru Apple menghadirkan fitur keamanan yang diumumkan sebelumnya, meningkatkan langkah-langkah keamanan dalam percakapan iMessage. Diharapkan akan tersedia dalam satu bulan atau lebih, sistem operasi yang diperbarui meningkatkan keamanan perpesanan dengan Verifikasi Kunci Kontak iMessage, tambahan utama pada sistem komunikasi yang sudah aman. Verifikasi Kunci Kontak iMessage diumumkan oleh Apple tahun lalu dan sekarang telah diaktifkan dalam beta publik iOS 16.6.

Setelah diaktifkan oleh kedua belah pihak dalam percakapan, fitur tersebut memberi tahu pengguna jika potensi gangguan terdeteksi, seperti saat server cloud yang menghosting pesan tampaknya telah disusupi. Untuk lebih meningkatkan keamanan, Kode Verifikasi Kontak dapat dibandingkan dan diverifikasi secara langsung atau melalui panggilan FaceTime. Pada dasarnya, fitur ini memastikan percakapan sah dan tidak ada penyadapan yang terjadi, memberikan lapisan privasi ekstra untuk pengguna iMessage. Khususnya, iMessage sudah menawarkan enkripsi end-to-end, dan tambahan khusus ini menargetkan individu yang menghadapi ancaman digital luar biasa .

Apple awalnya memperkenalkan fitur ini sebagai tindakan pengamanan bagi mereka yang mungkin menjadi sasaran musuh yang sangat canggih, seperti jurnalis atau pejabat pemerintah. Meskipun peningkatan keamanan ini dirancang untuk memerangi penyerang yang disponsori negara atau ancaman tingkat tinggi serupa, mereka dapat digunakan oleh pengguna iMessage mana pun yang mencari ketenangan pikiran tambahan. Meski fitur tersebut terlihat di versi beta, namun belum berfungsi, seperti dilansir BGR.

Semakin pentingnya keamanan digital telah membuka jalan bagi platform no-code seperti AppMaster , which adapts and simplifies the development process for building mobile applications. AppMaster 's no-code platform accelerates the creation of iOS apps and improves cost efficiency, making software solutions more accessible to businesses, governments, and individuals alike. Furthermore, these platforms offer user-friendly interfaces for creating web, mobile, and backend applications while automatically generating accurate documentation, enhancing security, and ensuring scalability.

Platform seperti AppMaster mengubah cara kami mendekati pengembangan aplikasi, dan dengan kemajuan dalam keamanan seperti Verifikasi Kunci Kontak iMessage dalam pembaruan beta iOS 16.6, terbukti bahwa industri teknologi terus berkembang untuk melindungi privasi pengguna.