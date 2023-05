A nova versão beta do iOS 16.6 da Apple apresenta uma funcionalidade de segurança anunciada anteriormente, aumentando as medidas de segurança nas conversas do iMessage. Espera-se que esteja disponível dentro de cerca de um mês, o sistema operativo actualizado aumenta a segurança das mensagens com a Verificação da chave de contacto do iMessage, uma importante adição ao já seguro sistema de comunicação. A Verificação da chave de contacto do iMessage foi anunciada pela Apple no ano passado e foi agora activada na versão beta pública do iOS 16.6.

Uma vez activada por ambas as partes numa conversa, a funcionalidade notifica os utilizadores se for detectada uma potencial intrusão, por exemplo, quando os servidores em nuvem que alojam as mensagens parecem ter sido comprometidos. Para reforçar ainda mais a segurança, os Códigos de Verificação de Contactos podem ser comparados e verificados pessoalmente ou através de uma chamada FaceTime. Essencialmente, a funcionalidade garante que as conversas são legítimas e que não estão a ocorrer escutas, proporcionando uma camada extra de privacidade aos utilizadores do iMessage. O iMessage já possui encriptação de ponta a ponta e esta adição específica destina-se a indivíduos que enfrentam ameaças digitais extraordinárias.

A Apple introduziu inicialmente esta funcionalidade como uma medida de segurança para aqueles que podem ser alvo de adversários altamente sofisticados, como jornalistas ou funcionários governamentais. Embora estas melhorias de segurança tenham sido concebidas para combater atacantes patrocinados pelo Estado ou ameaças de alto nível semelhantes, podem ser utilizadas por qualquer utilizador do iMessage que procure paz de espírito adicional. Embora o recurso esteja visível na versão beta, ele ainda não está funcional, conforme relatado pelo BGR.

