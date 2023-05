Apple-এর নতুন iOS 16.6 বিটা পূর্বে ঘোষিত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, iMessage কথোপকথনের মধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করে। এক মাসের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে, আপডেট করা অপারেটিং সিস্টেম iMessage Contact Key Verification-এর সাথে মেসেজিং নিরাপত্তা বাড়ায়, যা ইতিমধ্যেই সুরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি বড় সংযোজন। iMessage কন্টাক্ট কী যাচাইকরণ অ্যাপল গত বছর ঘোষণা করেছিল এবং এখন iOS 16.6 পাবলিক বিটাতে সক্রিয় করা হয়েছে।

একবার কথোপকথনে উভয় পক্ষের দ্বারা সক্ষম হয়ে গেলে, বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহারকারীদের সূচিত করে যদি একটি সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ সনাক্ত করা হয়, যেমন ক্লাউড সার্ভারগুলি হোস্টিং বার্তাগুলিকে আপস করা হয়েছে বলে মনে হয়। নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে, যোগাযোগ যাচাইকরণ কোডগুলি ব্যক্তিগতভাবে বা ফেসটাইম কলের মাধ্যমে তুলনা এবং যাচাই করা যেতে পারে। মূলত, বৈশিষ্ট্যটি নিশ্চিত করে যে কথোপকথনগুলি বৈধ এবং কোনও গোপন কথা হচ্ছে না, iMessage ব্যবহারকারীদের জন্য গোপনীয়তার একটি অতিরিক্ত স্তর প্রদান করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, iMessage ইতিমধ্যেই এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন নিয়ে গর্ব করে, এবং এই বিশেষ সংযোজন এমন ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে যারা অসাধারণ ডিজিটাল হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

অ্যাপল প্রাথমিকভাবে এই বৈশিষ্ট্যটি তাদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে চালু করেছিল যারা অত্যন্ত পরিশীলিত প্রতিপক্ষ যেমন সাংবাদিক বা সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। যদিও এই নিরাপত্তা বর্ধিতকরণগুলি রাষ্ট্র-স্পন্সর করা আক্রমণকারীদের বা অনুরূপ উচ্চ-স্তরের হুমকির মোকাবিলা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তবে এগুলি যেকোনো iMessage ব্যবহারকারীর দ্বারা নিযুক্ত করা যেতে পারে যা অতিরিক্ত মানসিক শান্তি কামনা করে। যদিও বৈশিষ্ট্যটি বিটা সংস্করণে দৃশ্যমান, এটি এখনও কার্যকর নয়, যেমন BGR রিপোর্ট করেছে।

