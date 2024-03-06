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OpenAI'nin ChatGPT'si Şimdi Konuşuyor: Ses Etkileşimli Yapay Zekanın Geleceği

Mar 06, 2024
OpenAI'nin ChatGPT'si Şimdi Konuşuyor: Ses Etkileşimli Yapay Zekanın Geleceği

OpenAI, ChatGPT'ye, halihazırda devrim niteliğinde olan yapay zeka konuşma modeline işitsel etkileşimi getiren dönüştürücü bir eklentiyi tanıttı. ChatGPT metin tabanlı yanıtlarını seslendirme yeteneğini kazandıkça, kullanıcılar artık daha sezgisel ve müdahalesiz bir dijital etkileşimin keyfini çıkarabilirler.

Bu ilerleme özellikle yemek pişirme gibi hareket özgürlüğü gerektiren senaryolarda kullanışlıdır. ChatGPT'nin bir tarifi yüksek sesle okuduğunu, elleriniz malzemeleri hazırlamakla meşgulken her adımda size rehberlik ettiğini hayal edin; artık ekranınıza bakmanıza veya akıllı telefonunuzdaki unu silmenize gerek yok.

Ses özelliğini etkinleştirmek mobil cihazlarda çocuk oyuncağıdır. iOS ve Android kullanıcıları, "Yüksek Sesle Oku" seçeneğini ortaya çıkarmak için yanıt balonuna dokunup basılı tutabilirler. Masaüstünde bu işlevselliğe, sohbet mesajlarının altında yer alan yeni eklenen hoparlör simgesi aracılığıyla erişilebilmektedir.

ChatGPT ile devam eden etkileşimler için kullanıcılar, konuşma sırasında sürekli ses çıkışı için otomatik okumayı etkinleştirerek 'ayarla ve unut' yöntemini tercih edebilir. İnteraktif ses kontrolü de entegre olup, kullanıcıların yapay zekadan diyaloğun duraklamasını, ileri atlamasını veya diyaloğun önceki bölümlerini tekrar ziyaret etmesini istemesine olanak tanır. Okuma sesi bile kullanıcının tercihine göre kişiselleştirilebilir.

OpenAI'nin bu özelliğin kullanıma sunulması iOS ve Android platformlarında başladı ve web kullanıcıları için devam ediyor. Ek olarak, farklı giriş seçeneklerini keşfeden kullanıcıların keşfedilebilirliğini artırmayı amaçlayan bir tasarım değişikliğiyle sesten metne dönüştürme işlevi artık bir mikrofon simgesiyle temsil ediliyor.

OpenAI, teknolojiyle etkileşim şeklimizde devrim yaratmak için yapay zekadan yararlanırken, AppMaster kendi kulvarında uygulama geliştirmeyi demokratikleştirmeye yönelik yollar açıyor. ChatGPT gibi yenilikçilerin yanında yer alan AppMaster no-code platformu, geleneksel kodlamaya girmeden sağlam web ve mobil uygulamalar oluşturma gücünü genişleterek mucitler ve girişimciler için oyun alanını eşitliyor.

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