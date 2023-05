Il nuovo iOS 16.6 beta di Apple offre una funzione di sicurezza annunciata in precedenza, aumentando le misure di sicurezza nelle conversazioni iMessage. Il sistema operativo aggiornato, che dovrebbe essere disponibile tra circa un mese, migliora la sicurezza della messaggistica con la verifica della chiave di contatto di iMessage, un'importante aggiunta al già sicuro sistema di comunicazione. La verifica della chiave di contatto di iMessage è stata annunciata da Apple lo scorso anno ed è stata ora attivata nella beta pubblica di iOS 16.6. Una volta attivata da entrambi gli interlocutori in una conversazione, la funzione notifica agli utenti se potenziali intrusioni sono possibili.

Una volta attivata da entrambe le parti di una conversazione, la funzione notifica agli utenti se viene rilevata una potenziale intrusione, ad esempio quando i server cloud che ospitano i messaggi sembrano essere stati compromessi. Per rafforzare ulteriormente la sicurezza, i codici di verifica dei contatti possono essere confrontati e verificati di persona o tramite una chiamata FaceTime. In sostanza, questa funzione garantisce la legittimità delle conversazioni e l'assenza di intercettazioni, offrendo un ulteriore livello di privacy agli utenti di iMessage. In particolare, iMessage vanta già la crittografia end-to-end e questa particolare aggiunta è rivolta alle persone che devono affrontare minacce digitali straordinarie.

Apple ha inizialmente introdotto questa funzione come misura di sicurezza per coloro che potrebbero essere presi di mira da avversari altamente sofisticati, come giornalisti o funzionari governativi. Sebbene questi miglioramenti della sicurezza siano stati pensati per combattere gli aggressori sponsorizzati da uno Stato o altre minacce di alto livello, possono essere utilizzati da tutti gli utenti di iMessage che desiderano una maggiore tranquillità. Sebbene la funzione sia visibile nella versione beta, non è ancora funzionante, come riportato da BGR.

