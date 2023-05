Apple's nieuwe iOS 16.6 bèta levert een eerder aangekondigde beveiligingsfunctie, waarbij de veiligheidsmaatregelen binnen iMessage-gesprekken worden vergroot. Het bijgewerkte besturingssysteem, dat naar verwachting over ongeveer een maand beschikbaar zal zijn, verbetert de beveiliging van het berichtenverkeer met iMessage Contact Key Verification, een belangrijke toevoeging aan het toch al veilige communicatiesysteem. iMessage Contact Key Verification werd vorig jaar door Apple aangekondigd en is nu geactiveerd in de openbare bèta van iOS 16.6.

Zodra de functie door beide partijen in een gesprek is ingeschakeld, waarschuwt deze gebruikers als een mogelijke inbraak wordt gedetecteerd, bijvoorbeeld wanneer cloudservers die berichten hosten, lijken te zijn gecompromitteerd. Om de beveiliging verder te verbeteren, kunnen contactverificatiecodes persoonlijk of via een FaceTime-gesprek worden vergeleken en geverifieerd. De functie garandeert in wezen dat gesprekken legitiem zijn en dat er niet wordt afgeluisterd, wat een extra laag privacy biedt voor iMessage-gebruikers. Met name iMessage beschikt al over end-to-end encryptie, en deze specifieke toevoeging is gericht op personen die geconfronteerd worden met buitengewone digitale bedreigingen.

Apple introduceerde deze functie aanvankelijk als veiligheidsmaatregel voor mensen die het doelwit zouden kunnen zijn van zeer geavanceerde tegenstanders, zoals journalisten of overheidsfunctionarissen. Hoewel deze beveiligingsverbeteringen bedoeld zijn om staatsgesteunde aanvallers of vergelijkbare bedreigingen op hoog niveau te bestrijden, kunnen ze worden gebruikt door elke iMessage-gebruiker die extra gemoedsrust wil. Hoewel de functie zichtbaar is in de bètaversie, is deze nog niet functioneel, zoals gemeld door BGR.

Met vooruitgang in de beveiliging zoals de iMessage Contact Key Verification in iOS 16.6 bèta-update, is het duidelijk dat de techindustrie voortdurend evolueert om de privacy van gebruikers te waarborgen.