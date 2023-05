Nowa beta systemu iOS 16.6 firmy Apple zapewnia wcześniej zapowiedzianą funkcję bezpieczeństwa, zwiększając środki bezpieczeństwa w rozmowach iMessage. Zaktualizowany system operacyjny, który ma być dostępny za około miesiąc, zwiększa bezpieczeństwo przesyłania wiadomości dzięki iMessage Contact Key Verification, ważnemu dodatkowi do już bezpiecznego systemu komunikacji. iMessage Contact Key Verification został zapowiedziany przez Apple w zeszłym roku, a teraz został aktywowany w publicznej wersji beta iOS 16.6.

Po włączeniu przez obie strony konwersacji, funkcja powiadamia użytkowników o wykryciu potencjalnego włamania, na przykład gdy serwery w chmurze obsługujące wiadomości wydają się być zagrożone. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, kody weryfikacji kontaktów można porównywać i weryfikować osobiście lub za pośrednictwem połączenia FaceTime. Zasadniczo funkcja ta zapewnia, że rozmowy są legalne i że nie ma miejsca podsłuchiwanie, zapewniając dodatkową warstwę prywatności dla użytkowników iMessage. Warto zauważyć, że iMessage oferuje już kompleksowe szyfrowanie, a ten konkretny dodatek jest skierowany do osób stojących w obliczu nadzwyczajnych zagrożeń cyfrowych.

Apple początkowo wprowadziło tę funkcję jako środek bezpieczeństwa dla tych, którzy mogą być celem wysoce wyrafinowanych przeciwników, takich jak dziennikarze lub urzędnicy państwowi. Chociaż te ulepszenia bezpieczeństwa mają na celu walkę z atakami sponsorowanymi przez państwo lub podobnymi zagrożeniami na wysokim poziomie, mogą być stosowane przez każdego użytkownika iMessage szukającego dodatkowego spokoju ducha. Chociaż funkcja jest widoczna w wersji beta, nie jest jeszcze funkcjonalna, jak donosi BGR.

