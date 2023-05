La nouvelle version bêta de l'iOS 16.6 d'Apple concrétise une fonctionnalité de sécurité déjà annoncée, en renforçant les mesures de sécurité dans les conversations iMessage. La mise à jour du système d'exploitation, qui devrait être disponible d'ici un mois environ, renforce la sécurité de la messagerie grâce à la vérification de la clé de contact d'iMessage, un ajout majeur au système de communication déjà sécurisé. La vérification de la clé de contact d'iMessage a été annoncée par Apple l'année dernière et est désormais activée dans la version bêta publique d'iOS 16.6.

Une fois activée par les deux parties d'une conversation, la fonction avertit les utilisateurs en cas de détection d'une intrusion potentielle, par exemple lorsque les serveurs en nuage hébergeant les messages semblent avoir été compromis. Pour renforcer encore la sécurité, les codes de vérification des contacts peuvent être comparés et vérifiés en personne ou via un appel FaceTime. Essentiellement, cette fonction garantit que les conversations sont légitimes et qu'il n'y a pas d'écoute clandestine, offrant ainsi une couche supplémentaire de confidentialité aux utilisateurs d'iMessage. Il est à noter qu'iMessage est déjà doté d'un système de chiffrement de bout en bout, et que cet ajout particulier vise les personnes confrontées à des menaces numériques extraordinaires.

Apple a initialement introduit cette fonctionnalité comme mesure de sécurité pour les personnes susceptibles d'être ciblées par des adversaires très sophistiqués, tels que des journalistes ou des fonctionnaires. Bien que ces améliorations de la sécurité soient conçues pour lutter contre les attaquants parrainés par des États ou d'autres menaces de haut niveau, elles peuvent être utilisées par n'importe quel utilisateur d'iMessage à la recherche d'une plus grande tranquillité d'esprit. Bien que la fonction soit visible dans la version bêta, elle n'est pas encore fonctionnelle, comme le rapporte BGR.

