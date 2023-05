苹果新的iOS 16.6测试版实现了之前宣布的安全功能,增加了iMessage对话中的安全措施。更新后的操作系统预计将在一个月左右上市,它通过iMessage联系人密钥验证加强了信息传递的安全性,这是对已经安全的通信系统的一个重要补充。

一旦对话双方启用该功能,如果检测到潜在的入侵,例如托管信息的云服务器似乎已被破坏,该功能将通知用户。为了进一步加强安全,联系人验证码可以当面或通过FaceTime通话进行比较和验证。从本质上讲,该功能确保对话是合法的,没有发生窃听,为iMessage用户提供了一个额外的隐私保护层。值得注意的是,iMessage已经拥有端到端加密功能,而这项特别的新增功能针对的是面临特殊数字威胁的个人。

苹果最初推出这一功能,是为那些可能被高度复杂的对手(如记者或政府官员)盯上的人采取的安全措施。虽然这些安全增强功能是为了打击国家支持的攻击者或类似的高级威胁,但任何寻求额外安心的iMessage用户都可以使用这些功能。据BGR报道,虽然该功能在测试版中是可见的,但它还没有发挥作用。

数字安全的重要性不断上升,为AppMaster等no-code 平台铺平了道路。, which adapts and simplifies the development process for building mobile applications. AppMaster's no-code platform accelerates the creation of iOS apps and improves cost efficiency, making software solutions more accessible to businesses, governments, and individuals alike. Furthermore, these platforms offer user-friendly interfaces for creating web, mobile, and backend applications while automatically generating accurate documentation, enhancing security, and ensuring scalability.

像AppMaster 这样的平台正在改变我们的应用开发方式,随着iOS 16.6测试版更新中的iMessage联系密钥验证等安全方面的进步,可以看出科技行业正在不断发展以保障用户的隐私。