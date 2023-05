La nueva beta de iOS 16.6 de Apple ofrece una función de seguridad anunciada anteriormente, que aumenta las medidas de seguridad en las conversaciones de iMessage. El sistema operativo actualizado, que se espera esté disponible dentro de un mes aproximadamente, mejora la seguridad de la mensajería con iMessage Contact Key Verification, un importante añadido al ya de por sí seguro sistema de comunicación. iMessage Contact Key Verification fue anunciado por Apple el año pasado y ahora se ha activado en la beta pública de iOS 16.6.

Una vez activada por ambas partes en una conversación, la función notifica a los usuarios si se detecta una posible intrusión, como cuando los servidores en la nube que alojan los mensajes parecen haber sido comprometidos. Para reforzar aún más la seguridad, los códigos de verificación de los contactos pueden compararse y verificarse en persona o mediante una llamada FaceTime. Básicamente, esta función garantiza que las conversaciones son legítimas y que no se está escuchando a nadie, proporcionando una capa adicional de privacidad a los usuarios de iMessage. iMessage ya cuenta con cifrado de extremo a extremo, y este añadido está dirigido a personas que se enfrentan a amenazas digitales extraordinarias.

Apple introdujo inicialmente esta función como medida de seguridad para quienes pudieran ser blanco de adversarios muy sofisticados, como periodistas o funcionarios gubernamentales. Aunque estas mejoras de seguridad están diseñadas para combatir a los atacantes patrocinados por el Estado o amenazas similares de alto nivel, pueden ser empleadas por cualquier usuario de iMessage que busque una mayor tranquilidad. Aunque la característica es visible en la versión beta, todavía no es funcional, según informa BGR.

La creciente importancia de la seguridad digital ha allanado el camino a plataformas como AppMaster en no-code., which adapts and simplifies the development process for building mobile applications. AppMaster's no-code platform accelerates the creation of iOS apps and improves cost efficiency, making software solutions more accessible to businesses, governments, and individuals alike. Furthermore, these platforms offer user-friendly interfaces for creating web, mobile, and backend applications while automatically generating accurate documentation, enhancing security, and ensuring scalability.

Plataformas como AppMaster están transformando la forma en que abordamos el desarrollo de aplicaciones, y con avances en seguridad como la verificación de la clave de contacto de iMessage en la actualización beta de iOS 16.6, es evidente que la industria tecnológica está evolucionando continuamente para salvaguardar la privacidad del usuario.