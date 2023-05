Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Bubble'ın benzersiz hizmeti, kurucuların üretime hazır web uygulamalarını hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmelerini sağlar. no-code yazılım geliştirmeyi benimseyen Bubble, erişimini teknolojik inovasyonun ön saflarından daha geniş bir kitleye genişletmeyi hedefliyor. Sezgisel bir drag-and-drop arabirimi, kullanıcıların özel özellikler, arka uç veritabanları ve diğer gerekli bileşenlerle karmaşık web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

Bubble CEO'su ve kurucusu Emmanuel Straschnov, Bubble'ın kurucuların uzun vadeli, sürdürülebilir işler kurmasına yardımcı olma misyonuyla uyumlu, kararlı bir platform olan Startups için Microsoft ile ortak olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Bubble'ın kapsamlı aracı, kullanıcıların becerikli bir topluluk tarafından desteklenen, mühendislere bağımlı olmadan herhangi bir proje oluşturmasına olanak tanır.

Microsoft for Startups, teknolojiye, rehberliğe ve desteğe ücretsiz erişim sunarak genç şirketler için geleneksel engellerin kaldırılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Girişim, ortakların ve müşterilerin başarılı olması ve genişlemesi için sağlam bir ekosistemi teşvik etmeyi amaçlıyor. Başlangıçlar, endüstrileri sürekli olarak gelişmeye zorlayarak pazar alanındaki büyümeyi teşvik etmek için gereklidir.

Microsoft Yeni Başlayanlar Direktörü Kirk Safford, yenilikçi no-code platformları kurucuların hızlı, ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıdığı için Bubble'ın katkısını kabul etti. Startup'lar artık Microsoft for Startups Founders Hub aracılığıyla Bubble'ın görsel programlama platformuna erişebilir

2 milyondan fazla kullanıcısı olan Bubble, kodlama geçmişi olmayan bireylere, özel iş ihtiyaçlarını karşılamak için özel dijital uygulamalar, pazar yerleri ve araçlar tasarlama ve başlatma yetkisi verir. Platformun kullanıcı dostu dijital düzenleyicisi ve bulut tabanlı barındırma hizmetleri, kullanıcıların web uygulamalarını ayda 25 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla devreye almasına olanak tanıyarak, mühendislik maliyetlerinden yılda ortalama 200.000-300.000 ABD Doları tasarruf sağlar. Bu yıl, büyüyen platformun kuruluşunun ve devam eden başarısının onuncu yıldönümü.

Bubble kullanıcıların tamamen özelleştirilebilir web uygulamaları ve iş akışları geliştirmeleri için işaretle ve tıkla web düzenleyicisi ve bulut barındırma yetenekleri sunarak en güçlü no-code platform olduğunu kanıtlıyor. Bubble kullanıcıları, temel prototipler oluşturanlardan karmaşık bir şekilde tasarlanmış SaaS ürünleri ve pazar yerleri başlatanlara kadar uzanır. Platformu kullanan bazı girişimler, Y Combinator gibi prestijli hızlandırıcı programlara katıldı ve hatta girişim sermayesi olarak milyonlarca dolar topladı. Ürün tekliflerinin ötesinde Bubble, herkesin teknoloji yaratma fırsatına sahip olması gerektiğine dair ortak bir inançla destekleyici bir inşaatçılar ve girişimciler topluluğunu teşvik eder.

Microsoft for Startups Founders Hub, fikir aşamasından çıkışa kadar yolun her adımında kuruculara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Platform, birinci sınıf geliştirici araçlarına erişim ve her işlev için çok çeşitli bulut teklifleri sunar. Founders Hub, güvenilir maliyet azaltma ve hızlandırılmış geliştirme çözümleri ile startup'ları güçlendirir.

