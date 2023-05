Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Уникальный сервис Bubble позволяет основателям быстро и легко разрабатывать готовые к использованию веб-приложения. Принимая участие в разработке программного обеспечения no-code, Bubble стремится расширить свой охват от передовых технологических инноваций до более широкой аудитории. Интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop позволяет пользователям создавать сложные веб-приложения с настраиваемыми функциями, внутренними базами данных и другими необходимыми компонентами.

Эммануэль Страшнов, со-генеральный директор и основатель Bubble, выразил энтузиазм по поводу партнерства с Microsoft for Startups — надежной платформы, которая соответствует миссии Bubble по оказанию помощи основателям в создании долгосрочного и устойчивого бизнеса. Комплексный инструмент Bubble позволяет пользователям создавать любые проекты, не полагаясь на инженеров, при поддержке находчивого сообщества.

Microsoft для стартапов играет решающую роль в устранении традиционных препятствий для молодых компаний, предлагая бесплатный доступ к технологиям, рекомендациям и поддержке. Инициатива направлена на создание надежной экосистемы для успеха и расширения партнеров и клиентов. Стартапы необходимы для стимулирования роста на рынке, постоянно подталкивая отрасли к развитию.

Кирк Саффорд, директор Microsoft по стартапам, признал вклад Bubble, поскольку их инновационная платформа no-code позволяет основателям создавать быстрые, масштабируемые веб-приложения. Теперь стартапы могут получить доступ к платформе визуального программирования Bubble через Microsoft for Startups Founders Hub.

Имея более 2 миллионов пользователей, Bubble позволяет людям, не имеющим опыта программирования, разрабатывать и запускать собственные цифровые приложения, торговые площадки и инструменты для удовлетворения конкретных бизнес-потребностей. Удобный цифровой редактор платформы и облачные услуги хостинга позволяют пользователям развертывать веб-приложения по стартовой цене 25 долларов в месяц, экономя в среднем от 200 000 до 300 000 долларов в год на затратах на проектирование. В этом году исполняется десять лет со дня основания и дальнейшего успеха растущей платформы.

Bubble зарекомендовала себя как самая мощная платформа no-code, предлагая пользователям веб-редактор «укажи и щелкни» и возможности облачного хостинга для разработки полностью настраиваемых веб-приложений и рабочих процессов. Пользователи Bubble варьируются от тех, кто создает базовые прототипы, до тех, кто запускает сложные продукты SaaS и торговые площадки. Некоторые стартапы, использующие платформу, участвовали в престижных акселераторных программах, таких как Y Combinator, и даже привлекли миллионы долларов венчурного финансирования. Помимо предложения продуктов, Bubble поддерживает поддерживающее сообщество строителей и предпринимателей, разделяющих убеждение, что каждый должен иметь возможность создавать технологии.

Microsoft for Startups Founders Hub разработан, чтобы помогать основателям на каждом этапе пути, от идеи до выхода. Платформа предлагает доступ к первоклассным инструментам разработчика и обширному набору облачных предложений для каждой функции. Founders Hub предоставляет стартапам надежные решения по снижению затрат и ускоренной разработке.

