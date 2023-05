Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Dịch vụ độc đáo của Bubble cho phép những người sáng lập phát triển nhanh chóng và dễ dàng các ứng dụng web sẵn sàng sản xuất. Bằng cách chấp nhận phát triển phần mềm no-code, Bubble đặt mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận của mình từ vị trí hàng đầu về đổi mới công nghệ đến nhiều đối tượng hơn. Giao diện drag-and-drop trực quan cho phép người dùng tạo các ứng dụng web phức tạp với các tính năng tùy chỉnh, cơ sở dữ liệu phụ trợ và các thành phần cần thiết khác.

Emmanuel Straschnov, đồng Giám đốc điều hành và người sáng lập Bubble, bày tỏ sự hào hứng khi được hợp tác với Microsoft dành cho Khởi nghiệp—một nền tảng cam kết phù hợp với sứ mệnh của Bubble nhằm giúp những người sáng lập xây dựng doanh nghiệp lâu dài và bền vững. Công cụ toàn diện của Bubble cho phép người dùng tạo bất kỳ dự án nào mà không phụ thuộc vào các kỹ sư, được hỗ trợ bởi một cộng đồng tháo vát.

Microsoft dành cho Khởi nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các rào cản truyền thống cho các công ty trẻ bằng cách cung cấp quyền truy cập miễn phí vào công nghệ, hướng dẫn và hỗ trợ. Sáng kiến này tìm cách thúc đẩy một hệ sinh thái mạnh mẽ để các đối tác và khách hàng thành công và mở rộng. Các công ty khởi nghiệp rất cần thiết để kích thích tăng trưởng trong không gian thị trường bằng cách liên tục thúc đẩy các ngành phát triển.

Kirk Safford, Giám đốc Microsoft dành cho Khởi nghiệp, ghi nhận sự đóng góp của Bubble vì nền tảng no-code sáng tạo của họ cho phép những người sáng lập xây dựng các ứng dụng web nhanh, có thể mở rộng. Giờ đây, các công ty khởi nghiệp có thể có quyền truy cập vào nền tảng lập trình trực quan của Bubble thông qua Trung tâm sáng lập Microsoft for Startups

Với hơn 2 triệu người dùng, Bubble trao quyền cho các cá nhân không có nền tảng mã hóa để thiết kế và khởi chạy các ứng dụng, thị trường và công cụ kỹ thuật số tùy chỉnh để giải quyết các nhu cầu kinh doanh cụ thể của họ. Trình chỉnh sửa kỹ thuật số thân thiện với người dùng và dịch vụ lưu trữ dựa trên đám mây của nền tảng cho phép người dùng triển khai các ứng dụng web với mức giá khởi điểm là 25 đô la mỗi tháng, tiết kiệm trung bình 200.000 - 300.000 đô la hàng năm cho chi phí kỹ thuật. Năm nay đánh dấu kỷ niệm mười năm ngày thành lập nền tảng đang phát triển và tiếp tục thành công.

Bubble chứng tỏ mình là nền tảng no-code mạnh nhất, cung cấp trình chỉnh sửa web chỉ cần nhấp chuột và khả năng lưu trữ đám mây để người dùng phát triển các ứng dụng web và quy trình làm việc hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Người dùng Bubble bao gồm từ những người tạo nguyên mẫu cơ bản cho đến những người tung ra thị trường và sản phẩm SaaS được thiết kế phức tạp. Một số công ty khởi nghiệp sử dụng nền tảng này đã tham gia vào các chương trình tăng tốc có uy tín, chẳng hạn như Y Combinator, và thậm chí đã huy động được hàng triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm. Ngoài việc cung cấp sản phẩm, Bubble còn nuôi dưỡng một cộng đồng hỗ trợ gồm các nhà xây dựng và doanh nhân với niềm tin chung rằng mọi người đều có cơ hội tạo ra công nghệ.

Trung tâm sáng lập Microsoft cho Startups được thiết kế để hỗ trợ các nhà sáng lập từng bước, từ ý tưởng đến khi kết thúc. Nền tảng này cung cấp quyền truy cập vào các công cụ dành cho nhà phát triển hàng đầu và một loạt các dịch vụ đám mây cho mọi chức năng. Founders Hub trao quyền cho các công ty khởi nghiệp với các giải pháp phát triển tăng tốc và giảm chi phí đáng tin cậy.

