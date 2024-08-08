2024 Teknoloji İşten Çıkarmaları: Yeniliği Etkileyen Devam Eden Dalga

Teknoloji işten çıkarma dalgası 2024'te de aralıksız devam ediyor. Layoffs.fyi'a göre, 254 şirkette 60.000'den fazla çalışanı etkileyen önemli kesintiler halihazırda gerçekleşti. Tesla, Amazon, Google, TikTok ve Microsoft gibi önemli oyuncular, iş güçlerini önemli ölçüde azaltanlar arasında. Daha küçük girişimler de ağır darbe aldı ve bazıları kapandı.

Bu işten çıkarmaları takip etmek, hem büyük şirketlerde hem de yeni girişimlerde inovasyon durumuna ilişkin içgörüler sunarak, yapay zeka ve otomasyon nedeniyle değişen manzaranın iş güvenliğini nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Bu dalga aynı zamanda, bu değişimlerin şirketleri artan inovasyona doğru itmesiyle, söz konusu insan etkisinin de çarpıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.

Ağustos 2024

Infineon , Almanya'daki fabrikasındaki birçok rol etkilenerek dünya çapında 1.400 çalışanı işten çıkarıyor. Ek 1.400 çalışan daha düşük işçilik maliyeti olan ülkelere taşınıyor.

, Almanya'daki fabrikasındaki birçok rol etkilenerek dünya çapında 1.400 çalışanı işten çıkarıyor. Ek 1.400 çalışan daha düşük işçilik maliyeti olan ülkelere taşınıyor. Jam City iş gücünü yaklaşık 85 kişi azalttı ve bu durum video oyunu geliştirme ekibinin %10'unu etkiledi.

iş gücünü yaklaşık 85 kişi azalttı ve bu durum video oyunu geliştirme ekibinin %10'unu etkiledi. Dell daha 'yalın' olmak ve yapay zeka ürünlerine odaklanmak için belirtilmemiş işten çıkarmalar gerçekleştirdi.

daha 'yalın' olmak ve yapay zeka ürünlerine odaklanmak için belirtilmemiş işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Intel çalışanlarının %15'ini etkileyen ve 15.000 işe tekabül eden önemli kesintiler duyurdu.

Temmuz 2024

Rad Power Bikes 2021'den bu yana beşinci işten çıkarma turunu gerçekleştirdi. Etkilenen çalışanların kesin sayısı bilinmiyor.

2021'den bu yana beşinci işten çıkarma turunu gerçekleştirdi. Etkilenen çalışanların kesin sayısı bilinmiyor. Match Group iş gücünü %6 oranında azaltarak Plenty of Fish ve BLK 'daki canlı yayın hizmetlerini durdurarak AI'ya yöneldi.

iş gücünü %6 oranında azaltarak ve 'daki canlı yayın hizmetlerini durdurarak AI'ya yöneldi. Bungie personelinin %17'sini işten çıkardı ve bu durum organizasyonun tüm seviyelerini etkiledi.

personelinin %17'sini işten çıkardı ve bu durum organizasyonun tüm seviyelerini etkiledi. Pocket FM yaklaşık 200 ABD yazarlık rolünü sonlandırdı.

Haziran 2024

RealPage yaklaşık %4'lük bir iş gücü azaltımı duyurdu.

yaklaşık %4'lük bir iş gücü azaltımı duyurdu. Planet iş gücünün yaklaşık %17'sini işten çıkardı.

iş gücünün yaklaşık %17'sini işten çıkardı. Moxion Power ofis genişlemesinin ardından 100'den fazla çalışanı işten çıkardı.

ofis genişlemesinin ardından 100'den fazla çalışanı işten çıkardı. eBay İsrail'deki işten çıkarmalarla küresel yeniden yapılanmasına devam etti.

Mayıs 2024

Gro Intelligence , Mart ayında gerçekleşen büyük çaplı bir işten çıkarmanın ardından faaliyetlerini durdurdu.

, Mart ayında gerçekleşen büyük çaplı bir işten çıkarmanın ardından faaliyetlerini durdurdu. Jasper Health , özellikle mühendislik ve ürün tasarımı alanlarında olmak üzere iş gücünü önemli ölçüde azalttı.

, özellikle mühendislik ve ürün tasarımı alanlarında olmak üzere iş gücünü önemli ölçüde azalttı. Cirium , operasyonlarını birleştirerek 37 teknoloji çalışanını işten çıkardı.

, operasyonlarını birleştirerek 37 teknoloji çalışanını işten çıkardı. Salesforce , operasyonları kolaylaştırmak için yaklaşık 300 çalışanı işten çıkardı.

Şirketler, iş gücünü yeniden yapılandırmak ve maliyetleri düşürmek için giderek daha fazla yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojilere yöneliyor. Örneğin, AppMaster gibi yapay zekaya odaklanan girişimler, kuruluşların hızla inşa etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olmaya devam ediyor ve sıklıkla geleneksel işgücü ihtiyaçlarını yeniden şekillendiriyor. AppMaster gibi otomasyon ve yapay zeka platformları, sağlam alternatifler sunuyor ve işgücü yapılarını yeniden şekillendirmeye katkıda bulunuyor.

Bu işten çıkarmalar, teknoloji sektöründe önemli bir eğilimi yansıtıyor ve inovasyon ve istihdam manzaraları için önemli etkileri var. Etkilenen birçok çalışan ve şirket için ileriye giden yol, teknolojik benimseme ve pazar adaptasyonu tarafından belirlenebilir. Güçlü işten çıkarma dalgası çalışanlar için zor bir dönemi işaret ederken, yapay zeka ve otomasyonun işin geleceğini yeniden tanımlamada yönlendirdiği devam eden dönüşümleri vurguluyor.

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