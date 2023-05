Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

बबल की अनूठी सेवा संस्थापकों को उत्पादन-तैयार वेब एप्लिकेशन को तेजी से और आसानी से विकसित करने में सक्षम बनाती है। no-code सॉफ़्टवेयर विकास को अपनाने से, Bubble लक्ष्य तकनीकी नवाचार के मामले में सबसे आगे से व्यापक दर्शकों तक अपनी पहुंच का विस्तार करना है। एक सहज drag-and-drop इंटरफ़ेस उपयोगकर्ताओं को कस्टम सुविधाओं, बैकएंड डेटाबेस और अन्य आवश्यक घटकों के साथ जटिल वेब एप्लिकेशन बनाने में सक्षम बनाता है।

Bubble के सह-सीईओ और संस्थापक इमैनुएल स्ट्राशनोव ने स्टार्टअप्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करने के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया- एक प्रतिबद्ध मंच जो संस्थापकों को दीर्घकालिक, टिकाऊ व्यवसाय बनाने में मदद करने के लिए बबल के मिशन के साथ संरेखित करता है। बबल का व्यापक टूल उपयोगकर्ताओं को संसाधन संपन्न समुदाय द्वारा समर्थित इंजीनियरों पर निर्भर हुए बिना कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में सक्षम बनाता है।

प्रौद्योगिकी, मार्गदर्शन और समर्थन तक मुफ्त पहुंच प्रदान करके युवा कंपनियों के लिए पारंपरिक बाधाओं को दूर करने में स्टार्टअप के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पहल भागीदारों और ग्राहकों को सफल होने और विस्तार करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना चाहती है। उद्योगों को विकसित करने के लिए लगातार धक्का देकर बाजार में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप आवश्यक हैं।

स्टार्टअप्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक किर्क सैफोर्ड ने बबल के योगदान को स्वीकार किया क्योंकि उनका अभिनव no-code प्लेटफॉर्म संस्थापकों को तेज, स्केलेबल वेब एप्लिकेशन बनाने की अनुमति देता है। स्टार्टअप्स अब माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब के माध्यम से बबल के विज़ुअल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं

2 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, Bubble बिना किसी कोडिंग पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम डिजिटल एप्लिकेशन, मार्केटप्लेस और टूल लॉन्च करने के लिए सशक्त बनाता है। प्लेटफ़ॉर्म के उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल संपादक और क्लाउड-आधारित होस्टिंग सेवाएँ उपयोगकर्ताओं को $25 प्रति माह की शुरुआती कीमत पर वेब एप्लिकेशन को तैनात करने की अनुमति देती हैं, जिससे इंजीनियरिंग लागत पर सालाना $200,000-$300,000 की औसत बचत होती है। इस वर्ष बढ़ते प्लेटफॉर्म की स्थापना और निरंतर सफलता की दसवीं वर्षगांठ है।

Bubble खुद को सबसे मजबूत no-code प्लेटफॉर्म साबित करता है, जो उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से अनुकूलन योग्य वेब एप्लिकेशन और वर्कफ्लो विकसित करने के लिए पॉइंट-एंड-क्लिक वेब एडिटर और क्लाउड होस्टिंग क्षमताओं की पेशकश करता है। Bubble रेंज के उपयोगकर्ता बुनियादी प्रोटोटाइप बनाने वालों से लेकर जटिल रूप से डिज़ाइन किए गए सास उत्पादों और बाज़ारों को लॉन्च करने वालों तक। प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले कुछ स्टार्टअप ने वाई कॉम्बिनेटर जैसे प्रतिष्ठित त्वरक कार्यक्रमों में भाग लिया है, और यहां तक कि वेंचर फंडिंग में लाखों डॉलर जुटाए हैं। अपनी उत्पाद पेशकशों से परे, Bubble बिल्डरों और उद्यमियों के एक सहायक समुदाय को इस साझा विश्वास के साथ बढ़ावा देता है कि हर किसी के पास प्रौद्योगिकी बनाने का अवसर होना चाहिए।

स्टार्टअप्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर्स हब को संस्थापकों को विचार से बाहर निकलने तक हर कदम पर मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लेटफ़ॉर्म शीर्ष पायदान डेवलपर टूल तक पहुँच प्रदान करता है और प्रत्येक फ़ंक्शन के लिए क्लाउड ऑफ़रिंग की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। फाउंडर्स हब भरोसेमंद लागत में कमी और त्वरित विकास समाधानों के साथ स्टार्टअप्स को सशक्त बनाता है।

