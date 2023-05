Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Bubble의 고유한 서비스를 통해 창업자는 생산 준비가 된 웹 애플리케이션을 빠르고 쉽게 개발할 수 있습니다. no-code 소프트웨어 개발을 수용함으로써 Bubble 기술 혁신의 최전선에서 더 많은 청중으로 범위를 확장하는 것을 목표로 합니다. 직관적인 drag-and-drop 인터페이스를 통해 사용자는 사용자 지정 기능, 백엔드 데이터베이스 및 기타 필요한 구성 요소를 사용하여 복잡한 웹 응용 프로그램을 만들 수 있습니다.

Bubble 의 공동 CEO이자 설립자인 Emmanuel Straschnov는 설립자가 장기적이고 지속 가능한 비즈니스를 구축할 수 있도록 지원하려는 Bubble의 사명에 부합하는 헌신적인 플랫폼인 Microsoft for Startups와의 파트너십에 대한 열정을 표현했습니다. Bubble의 포괄적인 도구를 사용하면 리소스가 풍부한 커뮤니티의 지원을 받아 엔지니어에 의존하지 않고 사용자가 모든 프로젝트를 만들 수 있습니다.

Microsoft for Startups는 기술, 지침 및 지원에 대한 무료 액세스를 제공하여 신생 기업의 기존 장애물을 제거하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 이니셔티브는 파트너와 고객이 성공하고 확장할 수 있는 강력한 에코시스템을 육성하고자 합니다. 신생 기업은 산업의 진화를 지속적으로 추진하여 시장 공간의 성장을 촉진하는 데 필수적입니다.

Microsoft for Startups의 이사인 Kirk Safford는 창립자들이 빠르고 확장 가능한 웹 애플리케이션을 구축할 수 있도록 하는 혁신적인 no-code 플랫폼으로서 Bubble의 기여를 인정했습니다. 스타트업은 이제 Microsoft for Startups Founders Hub를 통해 Bubble의 시각적 프로그래밍 플랫폼에 액세스할 수 있습니다.

2백만 명 이상의 사용자가 있는 Bubble 코딩 배경이 없는 개인이 특정 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 맞춤형 디지털 애플리케이션, 마켓플레이스 및 도구를 설계하고 실행할 수 있도록 지원합니다. 플랫폼의 사용자 친화적인 디지털 편집기 및 클라우드 기반 호스팅 서비스를 통해 사용자는 월 $25의 시작 가격으로 웹 응용 프로그램을 배포할 수 있으므로 엔지니어링 비용에서 연간 평균 $200,000-$300,000를 절약할 수 있습니다. 올해는 성장하는 플랫폼의 설립과 지속적인 성공의 10주년을 기념합니다.

Bubble 사용자가 완전히 사용자 지정 가능한 웹 응용 프로그램 및 워크플로를 개발할 수 있도록 포인트 앤 클릭 웹 편집기 및 클라우드 호스팅 기능을 제공하는 가장 강력한 no-code 플랫폼임이 입증되었습니다. Bubble 사용자는 기본 프로토타입을 만드는 사용자부터 복잡하게 설계된 SaaS 제품 및 마켓플레이스를 시작하는 사용자까지 다양합니다. 플랫폼을 사용하는 특정 신생 기업은 Y Combinator와 같은 권위 있는 액셀러레이터 프로그램에 참여했으며 심지어 수백만 달러의 벤처 자금을 조달했습니다. 제품 제공 외에도 Bubble 모든 사람이 기술을 만들 수 있는 기회를 가져야 한다는 공통된 믿음으로 빌더와 기업가의 지원 커뮤니티를 육성합니다.

Microsoft for Startups Founders Hub는 아이디어 구상에서 종료까지의 모든 단계에서 창업자를 지원하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 최고 수준의 개발자 도구에 대한 액세스와 모든 기능에 대한 광범위한 클라우드 서비스를 제공합니다. Founders Hub는 신뢰할 수 있는 비용 절감 및 가속화된 개발 솔루션으로 신생 기업을 지원합니다.

유사한 no-code 플랫폼에 appmaster .io/blog/app-builder> AppMaster 포함된 이 파트너십은 애플리케이션 구축 프로세스를 가속화하는 실행 가능한 방법으로 기술 산업에서 low-code 및 no-code 개발 채택을 지원합니다. . Bubble 과 같은 다른 주요 플랫폼의 성공을 에뮬레이션함으로써 AppMaster 서비스를 더욱 향상시키고 애플리케이션 개발 접근 방식을 혁신할 수 있습니다.