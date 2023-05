Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

De unieke service van Bubble stelt oprichters in staat om snel en gemakkelijk productieklare webapplicaties te ontwikkelen. Door no-code softwareontwikkeling te omarmen, wil Bubble zijn bereik uitbreiden van de voorhoede van technologische innovatie naar een breder publiek. Een intuïtieve drag-and-drop interface stelt gebruikers in staat om ingewikkelde webapplicaties te maken met aangepaste functies, backend-databases en andere noodzakelijke componenten.

Emmanuel Straschnov, co-CEO en oprichter van Bubble, sprak zijn enthousiasme uit over de samenwerking met Microsoft for Startups, een betrokken platform dat aansluit bij de missie van Bubble om oprichters te helpen duurzame bedrijven voor de lange termijn op te bouwen. Met de uitgebreide tool van Bubble kunnen gebruikers elk project maken zonder afhankelijk te zijn van ingenieurs, ondersteund door een vindingrijke gemeenschap.

Microsoft for Startups speelt een cruciale rol bij het wegnemen van traditionele obstakels voor jonge bedrijven door gratis toegang te bieden tot technologie, begeleiding en ondersteuning. Het initiatief streeft naar een robuust ecosysteem voor partners en klanten om te slagen en uit te breiden. Startups zijn essentieel voor het stimuleren van groei in de marktruimte door industrieën continu te stimuleren om te evolueren.

Kirk Safford, directeur van Microsoft voor Startups, erkende de bijdrage van Bubble omdat hun innovatieve no-code platform oprichters in staat stelt om snelle, schaalbare webapplicaties te bouwen. Startups kunnen nu toegang krijgen tot het visuele programmeerplatform van Bubble via de Microsoft for Startups Founders Hub

Met meer dan 2 miljoen gebruikers stelt Bubble individuen zonder programmeerachtergrond in staat om aangepaste digitale applicaties, marktplaatsen en tools te ontwerpen en te lanceren om aan hun specifieke zakelijke behoeften te voldoen. Dankzij de gebruiksvriendelijke digitale editor en cloudgebaseerde hostingservices van het platform kunnen gebruikers webapplicaties implementeren voor een startprijs van $ 25 per maand, wat jaarlijks gemiddeld $ 200.000 - $ 300.000 bespaart op engineeringkosten. Dit jaar is het de tiende verjaardag van de oprichting en het aanhoudende succes van het groeiende platform.

Bubble bewijst dat het het sterkste no-code platform is en biedt een point-and-click webeditor en cloudhostingmogelijkheden voor gebruikers om volledig aanpasbare webapplicaties en workflows te ontwikkelen. Gebruikers van Bubble variëren van degenen die basisprototypes maken tot degenen die ingewikkeld ontworpen SaaS-producten en marktplaatsen lanceren. Bepaalde startups die het platform gebruiken, hebben deelgenomen aan prestigieuze acceleratorprogramma's, zoals Y Combinator, en hebben zelfs miljoenen dollars aan durfkapitaal opgehaald. Naast het productaanbod koestert Bubble een ondersteunende gemeenschap van bouwers en ondernemers met een gedeelde overtuiging dat iedereen de kans moet krijgen om technologie te creëren.

Microsoft for Startups Founders Hub is ontworpen om oprichters bij elke stap te helpen, van ideevorming tot exit. Het platform biedt toegang tot eersteklas ontwikkelaarstools en een uitgebreid scala aan cloudaanbiedingen voor elke functie. De Founders Hub biedt startups betrouwbare kostenreductie en versnelde ontwikkelingsoplossingen.

