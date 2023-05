Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Unikalna usługa firmy Bubble umożliwia założycielom szybkie i łatwe tworzenie aplikacji internetowych gotowych do produkcji. Wykorzystując tworzenie oprogramowania no-code, Bubble ma na celu rozszerzenie swojego zasięgu z czołówki innowacji technologicznych na szerszą publiczność. Intuicyjny interfejs drag-and-drop umożliwia użytkownikom tworzenie skomplikowanych aplikacji internetowych z niestandardowymi funkcjami, bazami danych zaplecza i innymi niezbędnymi komponentami.

Emmanuel Straschnov, współzałożyciel i współzałożyciel firmy Bubble, wyraził entuzjazm dla współpracy z Microsoft for Startups — zaangażowaną platformą, która jest zgodna z misją firmy Bubble, polegającą na pomaganiu założycielom w budowaniu długoterminowych, zrównoważonych biznesów. Wszechstronne narzędzie firmy Bubble umożliwia użytkownikom tworzenie dowolnych projektów bez polegania na inżynierach, wspieranych przez zaradną społeczność.

Microsoft for Startups odgrywa kluczową rolę w usuwaniu tradycyjnych przeszkód dla młodych firm, oferując bezpłatny dostęp do technologii, wskazówek i wsparcia. Inicjatywa ma na celu wspieranie solidnego ekosystemu, w którym partnerzy i klienci mogą odnosić sukcesy i rozwijać się. Startupy są niezbędne do stymulowania wzrostu na rynku poprzez ciągłe popychanie branż do ewolucji.

Kirk Safford, dyrektor Microsoft for Startups, docenił wkład firmy Bubble, ponieważ jej innowacyjna platforma no-code umożliwia założycielom tworzenie szybkich, skalowalnych aplikacji internetowych. Startupy mogą teraz uzyskać dostęp do wizualnej platformy programowania Bubble za pośrednictwem Microsoft for Startups Founders Hub

Mając ponad 2 miliony użytkowników, Bubble umożliwia osobom bez doświadczenia w programowaniu projektowanie i uruchamianie niestandardowych aplikacji cyfrowych, platform handlowych i narzędzi odpowiadających ich konkretnym potrzebom biznesowym. Przyjazny dla użytkownika edytor cyfrowy platformy i usługi hostingu w chmurze umożliwiają użytkownikom wdrażanie aplikacji internetowych za cenę początkową 25 USD miesięcznie, oszczędzając średnio 200 000–300 000 USD rocznie na kosztach inżynieryjnych. W tym roku mija dziesiąta rocznica powstania i dalszych sukcesów tej rozwijającej się platformy.

Bubble okazuje się być najsilniejszą platformą no-code, oferując edytor stron internetowych typu „wskaż i kliknij” oraz możliwości hostingu w chmurze, aby użytkownicy mogli tworzyć w pełni konfigurowalne aplikacje internetowe i przepływy pracy. Użytkownicy Bubble to zarówno ci, którzy tworzą podstawowe prototypy, jak i ci, którzy wprowadzają misternie zaprojektowane produkty SaaS i platformy handlowe. Niektóre startupy korzystające z platformy brały udział w prestiżowych programach akceleracyjnych, takich jak Y Combinator, a nawet zebrały miliony dolarów na finansowanie przedsięwzięć. Poza oferowaniem produktów Bubble wspiera wspierającą społeczność budowniczych i przedsiębiorców, którzy podzielają przekonanie, że każdy powinien mieć możliwość tworzenia technologii.

Microsoft for Startups Founders Hub został zaprojektowany, aby pomagać założycielom na każdym etapie, od pomysłu do wyjścia. Platforma oferuje dostęp do najwyższej klasy narzędzi programistycznych i szerokiej gamy ofert chmurowych dla każdej funkcji. Founders Hub umożliwia startupom godne zaufania rozwiązania w zakresie redukcji kosztów i przyspieszonego rozwoju.

