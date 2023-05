Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

تمكّن خدمة Bubble الفريدة المؤسسين من تطوير تطبيقات الويب الجاهزة للإنتاج بسرعة وسهولة. من خلال تبني تطوير البرمجيات no-code ، تهدف Bubble إلى توسيع نطاق وصولها من طليعة الابتكار التكنولوجي إلى جمهور أوسع. تعمل واجهة drag-and-drop البديهية على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب معقدة بميزات مخصصة وقواعد بيانات خلفية ومكونات ضرورية أخرى.

أعرب إيمانويل ستراشنوف ، الرئيس التنفيذي المشارك ومؤسس Bubble ، عن حماسه للشراكة مع Microsoft for Startups - وهي منصة ملتزمة تتوافق مع مهمة Bubble لمساعدة المؤسسين على بناء أعمال طويلة الأجل ومستدامة. تتيح أداة Bubble الشاملة للمستخدمين إنشاء أي مشروع دون الاعتماد على المهندسين ، بدعم من مجتمع واسع الحيلة.

تلعب Microsoft for Startups دورًا مهمًا في إزالة العوائق التقليدية للشركات الناشئة من خلال توفير وصول مجاني إلى التكنولوجيا والتوجيه والدعم. تسعى المبادرة إلى تعزيز نظام بيئي قوي للشركاء والعملاء للنجاح والتوسع. تعتبر الشركات الناشئة ضرورية لتحفيز النمو في مساحة السوق من خلال دفع الصناعات باستمرار للتطور.

أقر كيرك سافورد ، مدير Microsoft للشركات الناشئة ، بمساهمة Bubble لأن نظامها الأساسي المبتكر الذي no-code يسمح للمؤسسين ببناء تطبيقات ويب سريعة وقابلة للتطوير. يمكن للشركات الناشئة الآن الوصول إلى منصة البرمجة المرئية Bubble عبر Microsoft for Startups Founders Hub

مع أكثر من 2 مليون مستخدم ، تعمل Bubble على تمكين الأفراد الذين ليس لديهم خلفية تشفير لتصميم وإطلاق تطبيقات رقمية وأسواق وأدوات مخصصة لتلبية احتياجات أعمالهم المحددة. يتيح المحرر الرقمي سهل الاستخدام للمنصة وخدمات الاستضافة المستندة إلى السحابة للمستخدمين نشر تطبيقات الويب بسعر يبدأ من 25 دولارًا أمريكيًا في الشهر ، مما يوفر متوسطًا يتراوح بين 200000 و 300000 دولار سنويًا على التكاليف الهندسية. يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المنصة المتنامية والنجاح المستمر.

أثبتت Bubble أنها أقوى منصة no-code ، حيث تقدم محرر ويب يعمل بالإشارة والنقر وقدرات استضافة سحابية للمستخدمين لتطوير تطبيقات الويب وسير العمل القابلة للتخصيص بالكامل. يتراوح مستخدمو Bubble من أولئك الذين ينشئون نماذج أولية إلى أولئك الذين يطلقون منتجات وأسواق SaaS مصممة بشكل معقد. شاركت بعض الشركات الناشئة التي تستخدم النظام الأساسي في برامج تسريع مرموقة ، مثل Y Combinator ، بل وجمعت ملايين الدولارات في تمويل المشاريع. بالإضافة إلى عروض منتجاتها ، تعمل Bubble على تعزيز مجتمع داعم من البنائين ورجال الأعمال مع اعتقاد مشترك بأنه يجب أن تتاح للجميع الفرصة لإنشاء التكنولوجيا.

تم تصميم Microsoft for Startups Founders Hub لمساعدة المؤسسين في كل خطوة على الطريق ، بدءًا من التفكير وحتى الخروج. يوفر النظام الأساسي الوصول إلى أدوات المطورين من الدرجة الأولى ومجموعة واسعة من العروض السحابية لكل وظيفة. يعمل Founders Hub على تمكين الشركات الناشئة من خلال خفض التكلفة الجدير بالثقة وحلول التطوير السريع.

