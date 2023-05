Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Der einzigartige Service von Bubble ermöglicht es Gründern, schnell und einfach produktionsreife Webanwendungen zu entwickeln. Durch die Einführung von no-code Softwareentwicklung zielt Bubble darauf ab, seine Reichweite von der Spitze der technologischen Innovation auf ein breiteres Publikum auszudehnen. Eine intuitive drag-and-drop Oberfläche ermöglicht es Benutzern, komplizierte Webanwendungen mit benutzerdefinierten Funktionen, Backend-Datenbanken und anderen erforderlichen Komponenten zu erstellen.

Emmanuel Straschnov, Co-CEO und Gründer von Bubble, drückte seine Begeisterung für die Partnerschaft mit Microsoft for Startups aus – einer engagierten Plattform, die sich an der Mission von Bubble orientiert, Gründer beim Aufbau langfristiger, nachhaltiger Unternehmen zu unterstützen. Das umfassende Tool von Bubble ermöglicht es Benutzern, jedes Projekt zu erstellen, ohne auf Ingenieure angewiesen zu sein, unterstützt von einer einfallsreichen Community.

Microsoft for Startups spielt eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung traditioneller Hindernisse für junge Unternehmen, indem es kostenlosen Zugang zu Technologie, Anleitung und Support bietet. Die Initiative zielt darauf ab, ein robustes Ökosystem zu fördern, in dem Partner und Kunden erfolgreich sein und expandieren können. Startups sind unerlässlich, um das Wachstum auf dem Markt anzukurbeln, indem sie die Industrien kontinuierlich dazu bringen, sich weiterzuentwickeln.

Kirk Safford, Direktor von Microsoft for Startups, würdigte den Beitrag von Bubble, da ihre innovative no-code Plattform es Gründern ermöglicht, schnelle, skalierbare Webanwendungen zu erstellen. Startups können jetzt über den Microsoft for Startups Founders Hub auf die visuelle Programmierplattform von Bubble zugreifen

Mit mehr als 2 Millionen Benutzern befähigt Bubble Personen ohne Programmierkenntnisse, benutzerdefinierte digitale Anwendungen, Marktplätze und Tools zu entwerfen und zu starten, um ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Der benutzerfreundliche digitale Editor und die Cloud-basierten Hosting-Dienste der Plattform ermöglichen Benutzern die Bereitstellung von Webanwendungen für einen Startpreis von 25 US-Dollar pro Monat, was durchschnittlich 200.000 bis 300.000 US-Dollar an Engineering-Kosten pro Jahr einspart. In diesem Jahr jährt sich die Gründung und der anhaltende Erfolg der wachsenden Plattform zum zehnten Mal.

Bubble erweist sich als die stärkste no-code Plattform und bietet einen Point-and-Click-Webeditor und Cloud-Hosting-Funktionen, mit denen Benutzer vollständig anpassbare Webanwendungen und Workflows entwickeln können. Die Benutzer von Bubble reichen von denjenigen, die einfache Prototypen erstellen, bis hin zu denjenigen, die kompliziert gestaltete SaaS-Produkte und -Marktplätze auf den Markt bringen. Bestimmte Startups, die die Plattform nutzen, haben an renommierten Accelerator-Programmen wie Y Combinator teilgenommen und sogar Millionen von Dollar an Risikokapital aufgebracht. Über sein Produktangebot hinaus fördert Bubble eine unterstützende Gemeinschaft von Bauherren und Unternehmern mit der gemeinsamen Überzeugung, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, Technologie zu entwickeln.

Microsoft for Startups Founders Hub wurde entwickelt, um Gründer bei jedem Schritt zu unterstützen, von der Idee bis zum Ausstieg. Die Plattform bietet Zugriff auf erstklassige Entwicklertools und ein umfangreiches Angebot an Cloud-Angeboten für jede Funktion. Der Founders Hub unterstützt Startups mit vertrauenswürdigen Kostensenkungs- und beschleunigten Entwicklungslösungen.

