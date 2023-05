Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

O serviço exclusivo da Bubble permite que os fundadores desenvolvam aplicativos da Web prontos para produção com rapidez e facilidade. Ao adotar o desenvolvimento de software no-code, Bubble visa expandir seu alcance da vanguarda da inovação tecnológica para um público mais amplo. Uma interface intuitiva drag-and-drop capacita os usuários a criar aplicativos da Web complexos com recursos personalizados, bancos de dados de back-end e outros componentes necessários.

Emmanuel Straschnov, co-CEO e fundador da Bubble, expressou seu entusiasmo pela parceria com a Microsoft for Startups — uma plataforma comprometida que se alinha com a missão da Bubble de ajudar os fundadores a construir negócios sustentáveis e de longo prazo. A ferramenta abrangente do Bubble permite que os usuários criem qualquer projeto sem depender de engenheiros, apoiados por uma comunidade de recursos.

O Microsoft for Startups desempenha um papel crucial na remoção de barreiras tradicionais para jovens empresas, oferecendo acesso gratuito a tecnologia, orientação e suporte. A iniciativa busca fomentar um ecossistema robusto para que parceiros e clientes tenham sucesso e se expandam. As startups são essenciais para estimular o crescimento no espaço de mercado, impulsionando continuamente as indústrias para evoluir.

Kirk Safford, diretor da Microsoft para Startups, reconheceu a contribuição da Bubble, pois sua plataforma inovadora no-code permite que os fundadores criem aplicativos da Web rápidos e escaláveis. As startups agora podem obter acesso à plataforma de programação visual do Bubble por meio do Microsoft for Startups Founders Hub

Com mais de 2 milhões de usuários, Bubble capacita indivíduos sem experiência em codificação a projetar e lançar aplicativos, mercados e ferramentas digitais personalizados para atender às suas necessidades específicas de negócios. O editor digital amigável da plataforma e os serviços de hospedagem baseados em nuvem permitem que os usuários implantem aplicativos da Web por um preço inicial de US$ 25 por mês, economizando uma média de US$ 200.000 a US$ 300.000 anualmente em custos de engenharia. Este ano marca o décimo aniversário da fundação e sucesso contínuo da plataforma em crescimento.

Bubble prova ser a plataforma no-code mais forte, oferecendo um editor da Web de apontar e clicar e recursos de hospedagem em nuvem para que os usuários desenvolvam aplicativos e fluxos de trabalho da Web totalmente personalizáveis. Os usuários do Bubble variam desde aqueles que criam protótipos básicos até aqueles que lançam produtos e mercados SaaS primorosamente projetados. Certas startups que usam a plataforma participaram de programas de aceleração de prestígio, como o Y Combinator, e até arrecadaram milhões de dólares em financiamento de empreendimentos. Além de suas ofertas de produtos, Bubble promove uma comunidade solidária de construtores e empreendedores com uma crença compartilhada de que todos devem ter a oportunidade de criar tecnologia.

O hub de fundadores da Microsoft for Startups foi projetado para ajudar os fundadores em todas as etapas, desde a concepção até a saída. A plataforma oferece acesso a ferramentas de desenvolvedor de alto nível e uma ampla variedade de ofertas de nuvem para cada função. O Founders Hub capacita startups com redução de custos confiável e soluções de desenvolvimento acelerado.

