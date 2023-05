Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

บริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ Bubble ช่วยให้ผู้ก่อตั้งสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่พร้อมสำหรับการผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยการเปิดรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ no-code Bubble ตั้งเป้าที่จะขยายการเข้าถึงจากระดับแนวหน้าของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไปยังผู้ชมที่กว้างขึ้น อินเทอร์เฟซ drag-and-drop ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนพร้อมคุณสมบัติที่กำหนดเอง ฐานข้อมูลแบ็กเอนด์ และส่วนประกอบที่จำเป็นอื่นๆ

Emmanuel Straschnov ซีอีโอร่วมและผู้ก่อตั้ง Bubble แสดงความกระตือรือร้นในการเป็นพันธมิตรกับ Microsoft for Startups ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีความมุ่งมั่นซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ Bubble ในการช่วยผู้ก่อตั้งสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว เครื่องมือที่ครอบคลุมของ Bubble ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโครงการใดๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาวิศวกร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยความรู้

Microsoft for Startups มีบทบาทสำคัญในการขจัดสิ่งกีดขวางบนถนนแบบดั้งเดิมสำหรับบริษัทรุ่นใหม่ โดยเสนอการเข้าถึงเทคโนโลยี คำแนะนำ และการสนับสนุนฟรี ความคิดริเริ่มพยายามที่จะส่งเสริมระบบนิเวศที่แข็งแกร่งสำหรับคู่ค้าและลูกค้าเพื่อประสบความสำเร็จและขยายตัว สตาร์ทอัพมีความสำคัญต่อการกระตุ้นการเติบโตในพื้นที่ตลาดด้วยการผลักดันให้อุตสาหกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Kirk Safford ผู้อำนวยการ Microsoft for Startups ยอมรับการมีส่วนร่วมของ Bubble เนื่องจากแพลตฟอร์ม no-code นวัตกรรมใหม่ช่วยให้ผู้ก่อตั้งสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่รวดเร็วและปรับขนาดได้ สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมด้วยภาพของ Bubble ผ่าน Microsoft for Startups Founders Hub

ด้วยจำนวนผู้ใช้มากกว่า 2 ล้านคน Bubble ช่วยให้บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโค้ดสามารถออกแบบและเปิดตัวแอปพลิเคชันดิจิทัล ตลาดกลาง และเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางธุรกิจของพวกเขา ตัวแก้ไขดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และบริการโฮสติ้งบนคลาวด์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับใช้เว็บแอปพลิเคชันในราคาเริ่มต้นที่ 25 ดอลลาร์ต่อเดือน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรมโดยเฉลี่ย 200,000-300,000 ดอลลาร์ต่อปี ปีนี้เป็นปีครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งแพลตฟอร์มที่กำลังเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

Bubble พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์ม no-code ที่แข็งแกร่งที่สุด โดยนำเสนอตัวแก้ไขเว็บแบบชี้แล้วคลิกและความสามารถในการโฮสต์บนคลาวด์สำหรับผู้ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ทั้งหมด ผู้ใช้ Bubble มีตั้งแต่ผู้ที่สร้างต้นแบบพื้นฐานไปจนถึงผู้ที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ SaaS และตลาดที่ออกแบบอย่างประณีต บริษัทสตาร์ทอัพบางแห่งที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เข้าร่วมในโปรแกรมเร่งความเร็วอันทรงเกียรติ เช่น Y Combinator และยังระดมทุนร่วมหลายล้านดอลลาร์ได้อีกด้วย นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Bubble ยังส่งเสริมชุมชนผู้สร้างและผู้ประกอบการที่สนับสนุนด้วยความเชื่อร่วมกันว่าทุกคนควรมีโอกาสสร้างเทคโนโลยี

Microsoft for Startups Founders Hub ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ก่อตั้งในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดไปจนถึงการออก แพลตฟอร์มนี้นำเสนอการเข้าถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นยอดและข้อเสนอระบบคลาวด์มากมายสำหรับทุกฟังก์ชัน Founders Hub ส่งเสริมสตาร์ทอัพด้วยการลดต้นทุนที่น่าเชื่อถือและโซลูชันการพัฒนาแบบเร่งความเร็ว

ด้วยการรวม appmaster .io/blog/app-builder> AppMaster ไว้ในแพลตฟอร์ม no-code ที่คล้ายกัน ความร่วมมือครั้งนี้สนับสนุนการนำการพัฒนา low-code และ no-code มาใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางที่ได้ผลในการเร่งกระบวนการสร้างแอปพลิเคชัน . ด้วยการเลียนแบบความสำเร็จของแพลตฟอร์มชั้นนำอื่น ๆ เช่น Bubble ทำให้ AppMaster สามารถปรับปรุงบริการและช่วยปฏิวัติแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน