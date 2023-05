Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

El servicio exclusivo de Bubble permite a los fundadores desarrollar de forma rápida y sencilla aplicaciones web listas para producción. Al adoptar el desarrollo de software no-code, Bubble tiene como objetivo expandir su alcance desde la vanguardia de la innovación tecnológica a una audiencia más amplia. Una interfaz intuitiva drag-and-drop permite a los usuarios crear aplicaciones web complejas con funciones personalizadas, bases de datos back-end y otros componentes necesarios.

Emmanuel Straschnov, codirector ejecutivo y fundador de Bubble, expresó su entusiasmo por asociarse con Microsoft for Startups, una plataforma comprometida que se alinea con la misión de Bubble de ayudar a los fundadores a construir negocios sostenibles a largo plazo. La herramienta integral de Bubble permite a los usuarios crear cualquier proyecto sin depender de ingenieros, respaldado por una comunidad ingeniosa.

Microsoft para Startups juega un papel crucial en la eliminación de los obstáculos tradicionales para las empresas jóvenes al ofrecer acceso gratuito a tecnología, orientación y soporte. La iniciativa busca fomentar un ecosistema sólido para que los socios y clientes tengan éxito y se expandan. Las nuevas empresas son esenciales para estimular el crecimiento en el espacio del mercado al impulsar continuamente a las industrias para que evolucionen.

Kirk Safford, Director de Microsoft para Startups, reconoció la contribución de Bubble, ya que su innovadora plataforma no-code permite a los fundadores crear aplicaciones web rápidas y escalables. Las empresas emergentes ahora pueden obtener acceso a la plataforma de programación visual de Bubble a través de Microsoft for Startups Founders Hub

Con más de 2 millones de usuarios, Bubble empodera a las personas sin antecedentes de codificación para diseñar y lanzar aplicaciones, mercados y herramientas digitales personalizados para abordar sus necesidades comerciales específicas. El editor digital fácil de usar de la plataforma y los servicios de hospedaje basados en la nube permiten a los usuarios implementar aplicaciones web por un precio inicial de $25 por mes, ahorrando un promedio de $200,000-$300,000 al año en costos de ingeniería. Este año marca el décimo aniversario de la fundación y el éxito continuo de la creciente plataforma.

Bubble demuestra ser la plataforma no-code más sólida, que ofrece un editor web de apuntar y hacer clic y capacidades de alojamiento en la nube para que los usuarios desarrollen aplicaciones web y flujos de trabajo totalmente personalizables. Los usuarios de Bubble van desde aquellos que crean prototipos básicos hasta aquellos que lanzan productos y mercados SaaS de diseño intrincado. Ciertas empresas emergentes que utilizan la plataforma han participado en prestigiosos programas aceleradores, como Y Combinator, e incluso han recaudado millones de dólares en financiación de riesgo. Más allá de sus ofertas de productos, Bubble fomenta una comunidad solidaria de constructores y emprendedores con la creencia compartida de que todos deberían tener la oportunidad de crear tecnología.

Microsoft for Startups Founders Hub está diseñado para ayudar a los fundadores en cada paso del camino, desde la idea hasta la salida. La plataforma ofrece acceso a herramientas de desarrollo de primer nivel y una amplia gama de ofertas en la nube para cada función. Founders Hub empodera a las empresas emergentes con soluciones confiables de reducción de costos y desarrollo acelerado.

