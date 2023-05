Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Le service unique de Bubble permet aux fondateurs de développer rapidement et facilement des applications Web prêtes pour la production. En adoptant le développement de logiciels no-code, Bubble vise à étendre sa portée de l'avant-garde de l'innovation technologique à un public plus large. Une interface intuitive drag-and-drop permet aux utilisateurs de créer des applications Web complexes avec des fonctionnalités personnalisées, des bases de données principales et d'autres composants nécessaires.

Emmanuel Straschnov, co-PDG et fondateur de Bubble, a exprimé son enthousiasme à l'idée de s'associer à Microsoft for Startups, une plateforme engagée qui s'aligne sur la mission de Bubble d'aider les fondateurs à créer des entreprises durables à long terme. L'outil complet de Bubble permet aux utilisateurs de créer n'importe quel projet sans dépendre d'ingénieurs, soutenus par une communauté ingénieuse.

Microsoft for Startups joue un rôle crucial dans la suppression des obstacles traditionnels pour les jeunes entreprises en offrant un accès gratuit à la technologie, des conseils et une assistance. L'initiative vise à favoriser un écosystème solide pour que les partenaires et les clients réussissent et se développent. Les startups sont essentielles pour stimuler la croissance sur le marché en poussant continuellement les industries à évoluer.

Kirk Safford, directeur de Microsoft pour les startups, a reconnu la contribution de Bubble, car sa plate-forme innovante no-code permet aux fondateurs de créer des applications Web rapides et évolutives. Les startups peuvent désormais accéder à la plateforme de programmation visuelle de Bubble via le Microsoft for Startups Founders Hub

Avec plus de 2 millions d'utilisateurs, Bubble permet aux personnes sans expérience en codage de concevoir et de lancer des applications numériques, des places de marché et des outils personnalisés pour répondre à leurs besoins commerciaux spécifiques. L'éditeur numérique convivial de la plate-forme et les services d'hébergement basés sur le cloud permettent aux utilisateurs de déployer des applications Web pour un prix de départ de 25 $ par mois, ce qui permet d'économiser en moyenne 200 000 $ à 300 000 $ par an sur les coûts d'ingénierie. Cette année marque le dixième anniversaire de la création et du succès continu de la plateforme en pleine croissance.

Bubble s'avère être la plate no-code la plus puissante, offrant un éditeur Web pointer-cliquer et des capacités d'hébergement cloud permettant aux utilisateurs de développer des applications Web et des flux de travail entièrement personnalisables. Les utilisateurs de Bubble vont de ceux qui créent des prototypes de base à ceux qui lancent des produits et des marchés SaaS de conception complexe. Certaines startups utilisant la plateforme ont participé à des programmes d'accélération prestigieux, tels que Y Combinator, et ont même levé des millions de dollars en capital-risque. Au-delà de ses offres de produits, Bubble favorise une communauté solidaire de constructeurs et d'entrepreneurs partageant la conviction que chacun devrait avoir la possibilité de créer de la technologie.

Microsoft for Startups Founders Hub est conçu pour aider les fondateurs à chaque étape du processus, de l'idéation à la sortie. La plate-forme offre un accès à des outils de développement de premier ordre et à une vaste gamme d'offres cloud pour chaque fonction. Le Founders Hub offre aux startups des solutions fiables de réduction des coûts et de développement accéléré.

