Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Il servizio unico di Bubble consente ai fondatori di sviluppare rapidamente e facilmente applicazioni Web pronte per la produzione. Abbracciando lo sviluppo di software no-code, Bubble mira ad espandere la propria portata dall'avanguardia dell'innovazione tecnologica a un pubblico più ampio. Un'intuitiva interfaccia drag-and-drop consente agli utenti di creare complesse applicazioni Web con funzionalità personalizzate, database back-end e altri componenti necessari.

Emmanuel Straschnov, co-CEO e fondatore di Bubble, ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione con Microsoft for Startups, una piattaforma impegnata che si allinea con la missione di Bubble per aiutare i fondatori a costruire attività sostenibili a lungo termine. Lo strumento completo di Bubble consente agli utenti di creare qualsiasi progetto senza dipendere da ingegneri, supportati da una comunità piena di risorse.

Microsoft for Startups svolge un ruolo cruciale nella rimozione dei tradizionali blocchi stradali per le giovani aziende offrendo accesso gratuito a tecnologia, guida e supporto. L'iniziativa cerca di promuovere un solido ecosistema per il successo e l'espansione di partner e clienti. Le startup sono essenziali per stimolare la crescita nello spazio di mercato spingendo continuamente le industrie ad evolversi.

Kirk Safford, direttore di Microsoft for Startups, ha riconosciuto il contributo di Bubble in quanto la loro piattaforma innovativa no-code consente ai fondatori di creare applicazioni Web veloci e scalabili. Le startup possono ora accedere alla piattaforma di programmazione visiva di Bubble tramite l'hub dei fondatori di Microsoft for Startups

Con oltre 2 milioni di utenti, Bubble consente alle persone senza esperienza di codifica di progettare e lanciare applicazioni digitali, mercati e strumenti personalizzati per soddisfare le loro specifiche esigenze aziendali. L'editor digitale di facile utilizzo della piattaforma e i servizi di hosting basati su cloud consentono agli utenti di distribuire applicazioni Web a un prezzo iniziale di $ 25 al mese, con un risparmio medio di $ 200.000- $ 300.000 all'anno sui costi di progettazione. Quest'anno ricorre il decimo anniversario della fondazione e del continuo successo della piattaforma in crescita.

Bubble dimostra di essere la piattaforma no-code più potente, offrendo un editor Web point-and-click e funzionalità di cloud hosting per consentire agli utenti di sviluppare applicazioni Web e flussi di lavoro completamente personalizzabili. Gli utenti di Bubble vanno da quelli che creano prototipi di base a quelli che lanciano prodotti e mercati SaaS dal design complesso. Alcune startup che utilizzano la piattaforma hanno partecipato a prestigiosi programmi di accelerazione, come Y Combinator, e hanno persino raccolto milioni di dollari in finanziamenti di rischio. Oltre alla sua offerta di prodotti, Bubble promuove una comunità solidale di costruttori e imprenditori con la convinzione condivisa che tutti dovrebbero avere l'opportunità di creare tecnologia.

Microsoft for Startups Founders Hub è progettato per assistere i fondatori in ogni fase del percorso, dall'ideazione all'uscita. La piattaforma offre l'accesso a strumenti di sviluppo di prim'ordine e una vasta gamma di offerte cloud per ogni funzione. Il Founders Hub offre alle startup una riduzione affidabile dei costi e soluzioni di sviluppo accelerato.

Con l'inclusione di appmaster .io/blog/app-builder> AppMaster tra piattaforme simili no-code, questa partnership supporta l'adozione dello sviluppo low-code e no-code nel settore tecnologico come un modo praticabile per accelerare i processi di creazione di applicazioni . Emulando i successi di altre piattaforme leader come Bubble, AppMaster può migliorare ulteriormente i suoi servizi e aiutare a rivoluzionare il modo in cui viene affrontato lo sviluppo delle applicazioni.