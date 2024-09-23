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FFDC 2024 Özeti: NYC'deki FlutterFlow Geliştiricileri Konferansından Önemli Görüşler

Eyl 23, 2024 1 Min
FFDC 2024 Özeti: NYC'deki FlutterFlow Geliştiricileri Konferansından Önemli Görüşler
içindekiler

17-18 Eylül tarihleri arasında New York City'deki The Times Center'da düzenlenen FlutterFlow Geliştiriciler Konferansı (FFDC) 2024, teknoloji meraklılarını ve geliştiricileri iki günlük uygulama geliştirme inovasyonu ve ağ oluşturma etkinliği için bir araya getirdi. Artık sona eren etkinlik, FlutterFlow gibi görsel geliştirme platformlarının yüksek kaliteli mobil ve web uygulamalarının yaratımını nasıl dönüştürdüğüne dair değerli içgörüler sağladı.

Konferansın Önemli Noktaları

  • Özel Duyurular: Katılımcılar, FlutterFlow platformunu daha da geliştirmeyi ve daha hızlı, daha verimli uygulama geliştirme süreçleri sunmayı vaat eden yeni özellikler ve yetenekler hakkında güncellemeleri alan ilk kişilerdi.
  • En İyi Uygulamalar: Uzman liderliğindeki oturumlar, FlutterFlow kullanımını optimize etmek için gelişmiş teknikleri ve ipuçlarını ele aldı ve geliştiricilerin projelerinde platformun tüm potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı oldu.
  • Ağ Kurma Fırsatları: Etkinlik, geliştiriciler, sektör liderleri ve uzmanlar arasında bağlantılar kurarak teknoloji topluluğu içinde değerli ilişkiler ve iş birliklerinin teşvik edilmesi için bir ortam yarattı.

Sektör Liderleri ve Organizatörler

Konferansa teknoloji sektöründen önemli isimler katıldı. FlutterFlow'da Büyüme Başkanı olan Erica Hanson, Tidalforce'tan Ralph Yozzo, GDG Organizatörü Anna Nerezova, Metropolitan Ulaşım Otoritesi'nden Bhavik Chopra ve JP Morgan'da Ürün Yöneticisi Shivika Arora gibi önemli organizatörlerle birlikte etkinliğe liderlik etti.

Kodsuz Geliştirmede Ufukların Genişletilmesi

AppMaster etkinliğe katılma, diğer sektör liderleriyle fikir alışverişinde bulunma ve kodsuz geliştirme alanındaki temel eğilimleri ve zorlukları tartışma fırsatı buldu. Bu işbirlikçi ortam, uygulama geliştirmenin geleceği hakkında anlamlı konuşmalara olanak sağladı.

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