Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Bubble の独自のサービスにより、創業者はすぐに本番環境に対応した Web アプリケーションを迅速かつ簡単に開発できます。 no-codeソフトウェア開発を採用することで、 Bubble技術革新の最前線からより多くのユーザーにリーチを拡大することを目指しています。直感的なdrag-and-dropインターフェイスにより、ユーザーは、カスタム機能、バックエンド データベース、およびその他の必要なコンポーネントを備えた複雑な Web アプリケーションを作成できます。

Bubbleの共同 CEO 兼創設者である Emmanuel Straschnov は、創業者が長期的で持続可能なビジネスを構築するのを支援するという Bubble の使命に沿った献身的なプラットフォームである Microsoft for Startups と提携することへの熱意を表明しました。 Bubble の包括的なツールを使用すると、ユーザーはエンジニアに頼らずにプロジェクトを作成でき、豊富なコミュニティに支えられています。

Microsoft for Startups は、テクノロジー、ガイダンス、およびサポートへの無料アクセスを提供することにより、若い企業の従来の障害を取り除く上で重要な役割を果たしています。このイニシアチブは、パートナーとクライアントが成功し拡大するための堅牢なエコシステムを育成することを目指しています。新興企業は、業界の進化を継続的に促し、市場空間の成長を刺激するために不可欠です。

Microsoft for Startups のディレクターである Kirk Safford 氏は、Bubble の革新的なno-codeプラットフォームにより創業者が高速でスケーラブルな Web アプリケーションを構築できるようになったことを認めました。スタートアップは、Microsoft for Startups Founders Hub を介して、Bubble のビジュアル プログラミング プラットフォームにアクセスできるようになりました。

200 万人を超えるユーザーを抱えるBubble 、コーディングのバックグラウンドを持たない個人が、特定のビジネス ニーズに対応するカスタム デジタル アプリケーション、マーケットプレイス、およびツールを設計および立ち上げられるようにします。プラットフォームの使いやすいデジタル エディターとクラウドベースのホスティング サービスにより、ユーザーは月額 25 ドルから Web アプリケーションを展開でき、エンジニアリング コストを年間平均 20 万ドルから 30 万ドル節約できます。今年は、成長を続けるプラットフォームの設立と継続的な成功から 10 周年を迎えます。

Bubbleは、ユーザーが完全にカスタマイズ可能な Web アプリケーションとワークフローを開発するためのポイント アンド クリック Web エディターとクラウド ホスティング機能を提供する、最強のno-codeプラットフォームであることを証明しています。 Bubbleのユーザーは、基本的なプロトタイプを作成するユーザーから、複雑に設計された SaaS 製品やマーケットプレイスを立ち上げるユーザーまでさまざまです。このプラットフォームを使用する一部のスタートアップは、Y Combinator などの著名なアクセラレーター プログラムに参加しており、ベンチャー ファンドで数百万ドルを調達しています。 Bubble 、製品を提供するだけでなく、誰もがテクノロジーを作成する機会を持つべきであるという共通の信念を持つビルダーや起業家の支援コミュニティを育成しています。

Microsoft for Startups Founders Hub は、創業者が着想から終了まであらゆる段階で支援できるように設計されています。このプラットフォームは、一流の開発者ツールへのアクセスと、あらゆる機能向けの広範なクラウド サービスへのアクセスを提供します。ファウンダーズ ハブは、信頼できるコスト削減と迅速な開発ソリューションでスタートアップを支援します。

