Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Bubble 的独特服务使创始人能够快速、轻松地开发生产就绪的 Web 应用程序。通过采用no-code软件开发, Bubble旨在将其影响力从技术创新的前沿扩大到更广泛的受众。直观的drag-and-drop界面使用户能够创建具有自定义功能、后端数据库和其他必要组件的复杂 Web 应用程序。

Bubble的联合首席执行官兼创始人 Emmanuel Straschnov 表达了他对与 Microsoft for Startups 合作的热情——这是一个与 Bubble 帮助创始人建立长期、可持续业务的使命相一致的承诺平台。 Bubble 的综合工具使用户能够在资源丰富的社区支持下创建任何项目,而无需依赖工程师。

Microsoft for Startups 通过提供免费的技术、指导和支持,在为年轻公司消除传统障碍方面发挥着至关重要的作用。该计划旨在为合作伙伴和客户建立一个强大的生态系统,以实现成功和扩展。初创公司对于通过不断推动行业发展来刺激市场空间的增长至关重要。

Microsoft for Startups 总监 Kirk Safford 承认 Bubble 的贡献,因为他们创新的no-code平台允许创始人构建快速、可扩展的 Web 应用程序。初创公司现在可以通过 Microsoft for Startups Founders Hub 访问 Bubble 的可视化编程平台

Bubble拥有超过 200 万用户,使没有编码背景的个人能够设计和启动自定义数字应用程序、市场和工具,以满足他们的特定业务需求。该平台用户友好的数字编辑器和基于云的托管服务允许用户以每月 25 美元的起始价格部署 Web 应用程序,每年平均节省 200,000 至 300,000 美元的工程成本。今年是这个不断发展的平台成立并持续取得成功的十周年。

Bubble证明自己是最强大的no-code平台,为用户提供点击式 Web 编辑器和云托管功能,以开发完全可定制的 Web 应用程序和工作流。 Bubble的用户范围从创建基本原型的用户到推出设计复杂的 SaaS 产品和市场的用户。使用该平台的某些初创公司参与了著名的加速器项目,例如 Y Combinator,甚至筹集了数百万美元的风险投资。除了产品之外, Bubble还培养了一个由建设者和企业家组成的支持社区,他们坚信每个人都应该有机会创造技术。

Microsoft for Startups Founders Hub 旨在帮助创始人从构思到退出的每一步。该平台提供对一流开发人员工具的访问权限,并为每个功能提供广泛的云产品。 Founders Hub 为初创企业提供可靠的成本降低和加速开发解决方案。

