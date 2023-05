Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

Layanan unik Bubble memungkinkan para pendiri mengembangkan aplikasi web siap produksi dengan cepat dan mudah. Dengan merangkul pengembangan perangkat lunak no-code, Bubble bertujuan untuk memperluas jangkauannya dari garis depan inovasi teknologi ke audiens yang lebih luas. Antarmuka drag-and-drop yang intuitif memberdayakan pengguna untuk membuat aplikasi web yang rumit dengan fitur kustom, database backend, dan komponen lain yang diperlukan.

Emmanuel Straschnov, co-CEO dan pendiri Bubble, menyatakan antusiasmenya untuk bermitra dengan Microsoft untuk Startup—sebuah platform berkomitmen yang sejalan dengan misi Bubble untuk membantu para pendiri membangun bisnis jangka panjang dan berkelanjutan. Alat komprehensif Bubble memungkinkan pengguna untuk membuat proyek apa pun tanpa bergantung pada insinyur, didukung oleh komunitas yang banyak akal.

Microsoft untuk Startup memainkan peran penting dalam menghilangkan hambatan tradisional bagi perusahaan muda dengan menawarkan akses gratis ke teknologi, panduan, dan dukungan. Inisiatif ini berupaya mengembangkan ekosistem yang kuat bagi mitra dan klien untuk berhasil dan berkembang. Startup sangat penting untuk merangsang pertumbuhan di ruang pasar dengan terus mendorong industri untuk berkembang.

Kirk Safford, Direktur Microsoft untuk Startup, mengakui kontribusi Bubble sebagai platform no-code inovatif mereka yang memungkinkan para pendiri membangun aplikasi web yang cepat dan dapat diskalakan. Startup sekarang dapat memperoleh akses ke platform pemrograman visual Bubble melalui Microsoft for Startups Founders Hub

Dengan lebih dari 2 juta pengguna, Bubble memberdayakan individu tanpa latar belakang coding untuk merancang dan meluncurkan aplikasi, pasar, dan alat digital khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis khusus mereka. Editor digital platform yang ramah pengguna dan layanan hosting berbasis cloud memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi web dengan harga mulai dari $25 per bulan, menghemat rata-rata $200.000-$300.000 per tahun untuk biaya teknik. Tahun ini menandai peringatan sepuluh tahun berdirinya platform yang berkembang dan kesuksesan yang berkelanjutan.

Bubble membuktikan dirinya sebagai platform no-code terkuat, menawarkan editor web tunjuk-dan-klik dan kemampuan hosting cloud bagi pengguna untuk mengembangkan aplikasi web dan alur kerja yang sepenuhnya dapat disesuaikan. Pengguna Bubble berkisar dari mereka yang membuat prototipe dasar hingga mereka yang meluncurkan produk dan pasar SaaS yang dirancang dengan rumit. Startup tertentu yang menggunakan platform ini telah berpartisipasi dalam program akselerator bergengsi, seperti Y Combinator, dan bahkan telah mengumpulkan dana ventura jutaan dolar. Di luar penawaran produknya, Bubble memupuk komunitas pembangun dan pengusaha yang mendukung dengan keyakinan bersama bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan untuk menciptakan teknologi.

Microsoft untuk Startups Founders Hub dirancang untuk membantu para pendiri di setiap langkahnya, mulai dari ide hingga keluar. Platform ini menawarkan akses ke alat pengembang terbaik dan beragam penawaran cloud untuk setiap fungsi. Founders Hub memberdayakan startup dengan pengurangan biaya yang dapat dipercaya dan solusi pengembangan yang dipercepat.

Dengan dimasukkannya appmaster .io/blog/app-builder> AppMaster di antara platform no-code serupa, kemitraan ini mendukung penerapan pengembangan low-code dan no-code di industri teknologi sebagai cara yang layak untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi . Dengan meniru kesuksesan platform terkemuka lainnya seperti Bubble, AppMaster dapat lebih meningkatkan layanannya dan membantu merevolusi pendekatan pengembangan aplikasi.