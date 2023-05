Bubble, a market leader in no-code technology, has partnered with Microsoft for Startups to provide valuable web-building resources, coaching, and development programs to the entrepreneurial community. Bubble's no-code platform is now accessible on the newly launched Founders' Hub, making it one of only six companies in collaboration with Microsoft for Startups.

বাবলের অনন্য পরিষেবাটি প্রতিষ্ঠাতাদের দ্রুত এবং সহজে উত্পাদন-প্রস্তুত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিকাশ করতে সক্ষম করে৷ no-code সফ্টওয়্যার বিকাশকে আলিঙ্গন করে, Bubble লক্ষ্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের অগ্রভাগ থেকে বিস্তৃত দর্শকদের কাছে তার নাগাল প্রসারিত করা। একটি স্বজ্ঞাত drag-and-drop ইন্টারফেস ব্যবহারকারীদের কাস্টম বৈশিষ্ট্য, ব্যাকএন্ড ডেটাবেস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সাথে জটিল ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে সক্ষম করে।

Bubble সহ-সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা এমমানুয়েল স্ট্রাসনোভ, স্টার্টআপের জন্য Microsoft-এর সাথে অংশীদারিত্বের জন্য তার উত্সাহ প্রকাশ করেছেন—একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম যা প্রতিষ্ঠাতাদের দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই ব্যবসা গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য বাবলের মিশনের সাথে সারিবদ্ধ। বাবলের ব্যাপক টুল ব্যবহারকারীদের প্রকৌশলীদের উপর নির্ভর না করে যেকোন প্রকল্প তৈরি করতে সক্ষম করে, একটি সম্পদশালী সম্প্রদায় দ্বারা সমর্থিত।

স্টার্টআপের জন্য মাইক্রোসফ্ট প্রযুক্তি, নির্দেশিকা এবং সহায়তায় বিনামূল্যে অ্যাক্সেস প্রদান করে তরুণ কোম্পানিগুলির জন্য প্রথাগত বাধাগুলি দূর করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগটি অংশীদার এবং ক্লায়েন্টদের সফল এবং প্রসারিত করার জন্য একটি শক্তিশালী ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে চায়। স্টার্টআপগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে শিল্পগুলিকে বিকাশের দিকে ঠেলে দিয়ে বাজারের স্থানের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করার জন্য অপরিহার্য।

কার্ক স্যাফোর্ড, স্টার্টআপের জন্য মাইক্রোসফ্টের পরিচালক, বাবলের অবদানকে স্বীকার করেছেন কারণ তাদের উদ্ভাবনী no-code প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠাতাদের দ্রুত, মাপযোগ্য ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে দেয়৷ স্টার্টআপগুলি এখন মাইক্রোসফ্ট ফর স্টার্টআপস ফাউন্ডারস হাবের মাধ্যমে বাবলের ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেস পেতে পারে

2 মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীর সাথে, Bubble কোনো কোডিং ব্যাকগ্রাউন্ড নেই এমন ব্যক্তিদের তাদের নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টম ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন, মার্কেটপ্লেস এবং টুল ডিজাইন এবং চালু করার ক্ষমতা দেয়। প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিজিটাল সম্পাদক এবং ক্লাউড-ভিত্তিক হোস্টিং পরিষেবাগুলি ব্যবহারকারীদের প্রতি মাসে $25 এর প্রারম্ভিক মূল্যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলি স্থাপন করার অনুমতি দেয়, যা বছরে গড়ে $200,000- $300,000 ইঞ্জিনিয়ারিং খরচ সাশ্রয় করে৷ এই বছর ক্রমবর্ধমান প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠা এবং অব্যাহত সাফল্যের দশম বার্ষিকী চিহ্নিত করে৷

Bubble নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী no-code প্ল্যাটফর্ম হিসাবে প্রমাণ করে, যা ব্যবহারকারীদের সম্পূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়ার্কফ্লো বিকাশের জন্য একটি পয়েন্ট-এন্ড-ক্লিক ওয়েব সম্পাদক এবং ক্লাউড হোস্টিং ক্ষমতা প্রদান করে। Bubble এর ব্যবহারকারীরা যারা মৌলিক প্রোটোটাইপ তৈরি করে তাদের থেকে শুরু করে যারা জটিলভাবে ডিজাইন করা SaaS পণ্য এবং মার্কেটপ্লেস চালু করে। প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কিছু স্টার্টআপ মর্যাদাপূর্ণ অ্যাক্সিলারেটর প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে, যেমন ওয়াই কম্বিনেটর, এবং এমনকি ভেঞ্চার ফান্ডিং-এ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। এর পণ্যের অফারগুলির বাইরে, Bubble বিল্ডার এবং উদ্যোক্তাদের একটি সহায়ক সম্প্রদায়কে একটি শেয়ার্ড বিশ্বাসের সাথে উৎসাহিত করে যে প্রত্যেকের প্রযুক্তি তৈরি করার সুযোগ থাকা উচিত।

মাইক্রোসফ্ট ফর স্টার্টআপস ফাউন্ডারস হাব ধারণা থেকে প্রস্থান পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে প্রতিষ্ঠাতাদের সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি শীর্ষস্থানীয় বিকাশকারী সরঞ্জামগুলিতে অ্যাক্সেস এবং প্রতিটি ফাংশনের জন্য ক্লাউড অফারগুলির একটি বিস্তৃত অ্যারে অফার করে। প্রতিষ্ঠাতা হাব বিশ্বস্ত খরচ হ্রাস এবং ত্বরান্বিত উন্নয়ন সমাধান সহ স্টার্টআপগুলিকে শক্তিশালী করে।

